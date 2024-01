¿Leo o me quedo en el depósito de cadáveres del espíritu?

Acabo de recibir por wassap algo que la amiga que lo envía considera una verdadera maravilla de la tecnología para los lectores de prensa diaria: un newspaper map, un mapa del mundo en el que, pinchando en sus diferentes ciudades, puedes leer la prensa que allí le es propia. Yo lo hice sobre Vigo -podría haber sido sobre Nueva Delhi- y se me abrieron las páginas de FARO. Era una verdadera maravilla, sí, pero como periodista me preocupó si la información a la que se accedía era la propia de un suscriptor o era de esa zona abierta a todo el mundo que cada periódico ofrece a los que no lo son, quizás para convencerlos de que se suscriban. Por fortuna no era un robo, un pirateo al trabajo diario de miles de periodistas sino esto último, o sea que por esta vía de Internet no se consigue un artículo más que los que el periódico permite a los que quieren ahorrarse su compra y leerlo gratis, que al menos son mejores que los que no leen nada y prefieren ir a parar al depósito de cadáveres del espíritu. No nos preocupemos por si se molestan: al no leer no se enterar de nada.

Leyendo la noche pasada la biografía de Stefan Zweig de Luis Fernando Moreno, gozaba al ver cómo de jovencito esta gran hombre de las letras nacido en Austria frecuentaba los cafés vieneses en los que por el módico precio de un café se podía consumir una cantidad ilimitada de periódicos y de señeras revistas culturales. Claro, estábamos en el siglo XIX y no había televisión y mucho menos Internet que despojara al papel de la mirada cotidiana de la gente. Esta costumbre de la existencia de prensa en los bares, hoteles y cafés tenía su equivalente en España, se mantuvo hasta hace pocos años y la pandemia fue la disculpa para que una gran parte de ellos eliminaran su compra de los gastos generales con la falsa disculpa de que podía ser materia de contagio. Con ello, la hostelería perdió ese espíritu de donación cultural que aportaba facilitando gratis la lectura de la prensa diaria, convirtiéndose en simple abrevadero. Para las gentes de mi generación, la maravilla del periódico estaba en ir al quiosco, llevarte ese papel debajo del brazo y abrirlo en tu casa, o hacerlo en tu local de confianza ante un aromático café. Yo todo lo que soy ahora mismo se lo debo al papel, aunque el ordenador haya abierto ventanas increíbles al mundo de la información. Si voy a un café en Vigo, mi ciudad, o Salamanca, la de adopción, procuro que tenga prensa, huyendo del que no la tiene. Pocos como el don Gregorio, en el corazón de la ciudad olívica, o el Novelty en la charra, tiene tal oferta informativa manteniendo ese espíritu cultural de los antiguos cafés. Pero si quiero ir a un quiosco a comprarlo se me hace difícil porque han caído miles en los últimos años. Renfe, que frecuento en el trayecto Madrid-Vigo, ha hecho desaparecer con la disculpa de la pandemia la prensa gratis que ofrecía a los pasajeros de su clase Confort en una maniobra inculta y vergonzosa. Tengo una amiga directora de hotel que en su política de ahorro ha eliminado la prensa en base a que no leen los clientes. ¿Cómo van a leer si no se lo facilitas? Menos mal que el periodismo profesional se puede leer en Internet, donde compiten también los viejos periódicos de toda la vida. Pero junto a ellos aparece una maraña de noticias y comentarios gestadas por intrusos, botarates, correveidiles o sin autor conocido que pueda responder de ello, falsas y manipuladas, muchas procedentes de fábricas de fake news bien pagadas para falsificar la realidad y orientar, por ejemplo, el voto de las personas a animales mediáticos desprovistos de toda ética y sensibilidad cultural como Trump, aunque no hace falta ir tan lejos para comprobarlo. Hay cada vez más ingenuos que se informan con noticias zarrapastrosas, de baja estofa y origen desconocido que leen en sus teléfonos y dan por buenas o incluso quienes trasladan su lectura a una supuesta prensa alternativa, llamando a los medios de información tradicionales “de desinformación”. Que Dios nos ayude incluso a los que no creemos en Dios.