Procrastinadores

Jamás anticipo lo que pueda improvisar ni hago hoy lo que pueda dejar para mañana. Lo sufre el coordinador de este suplemento. Cada semana concluyo el artículo cuando amenazan con arrancar la rotativa igual que compro los regalos cuando ya casi han cerrado los comercios. Aun en la gestión más anodina extremo los plazos, que son aplazamientos. Soy ese señor apurado que llega tarde a todas partes porque en realidad preferiría no haber salido. Ya me hubiera anclado al útero, del que me arrancaron con fórceps. Remolonearé hasta para morirme, lo presiento, y solo me acabaré muriendo porque no me quedará más remedio. A mí dejadme como estaba, rezará mi epitafio.

A esto que me sucede tardé en diagnosticarlo. De niño yo era simplemente un vago. De mayor he descubierto que procrastino, aunque me cueste pronunciarlo. Procrastinar suena a perversión, ahora que el sexo se cataloga de manera tan específica. Habrá, de hecho, porno en el que no se folle, de actores perezosos. No es lo mismo dilatar que dilatar, esa homonimia.

Procrastino, en suma; aplazo, difiero, pospongo, retraso, postergo, demoro, retardo, aparco, me enumera el diccionario. Todo eso, en sus infinitos matices, lo repito cada día, en cada encrucijada, de manera contumaz. Y ya ni siquiera me siento culpable. Varios estudios demuestran que esta tendencia obedece a la genética. La he heredado igual que la nariz picuda de mi madre y la socarronería de mi padre. Yo no los recuerdo jamás mano sobre mano, sino bullendo. Quizá disimulaban o se produjo algún salto generacional, que no se ha repetido. Mis hijas han asumido este legado con entusiasmo. Paseamos por casa reconociendo su rastro; esa cama sin hacer, esa loza sin lavar, ese desorden que juraron recomponer de inmediato. Mi mujer se indigna. Yo me enorgullezco.

He leído que la procrastinación constituye un vestigio atávico. Nos devuelve al impulso del instinto. El cazador-recolector apenas planificaba. Vivía el instante. Comía lo que alcanzaban sus manos cuando el hambre acuciaba. Se vestía con la piel que arrancaba. Se guarecía en el siguiente agujero si arreciaba la tormenta. Empezó a calcular cuando inventó la domesticación y la siembra.

Así que soy un hombre puro en mi primitivismo a la vez que un budista zen. Solo actúo cuando procrastino mi procrastinación, brevemente desprocrastinado. A mí lo que más me priva en el mundo es no hacer nada. No resulta tan sencillo como parece. Es como intentar quedarse inmóvil al escondite inglés. La mayoría de personas, a la que se despistan, ya están haciendo algo. Yo me quedo sobre el sofá, con la mirada perdida. Supongo que algo estaré pensando...

No hacer nada es también una forma de afrontar los problemas. Te quedas quieto y esperas a que desaparezcan. Aplico esta fórmula incluso con las averías de los electrodomésticos. El otro día el televisor comenzó a apagarse solo. Imagino que algún mal contacto. Lo dejé a su aire y ya funciona. En general, claro, esta magia consiste en aguantar lo suficiente hasta que otro más impetuoso lo resuelva.

Todo esto pienso incluirlo en el currículo que mandaré a la Xunta. Yo me habría comportado exactamente igual si unos pélets –que serán pélets, pero parecen bolitas– hubieran irrumpido en mis costas. Hubiera cerrado los ojos anhelando que al abrirlos de nuevo hubiesen desaparecido; habría aguardado pacientemente a que otra administración los recogiese; cinco minutos más, habría pedido, tapándome la cabeza con la sábana.

A Rueda y a mí lo que nos pasa, sobre todo, es que somos gallegos. Este país de postal y esquela procrastina, en general, desde que a Pardo de Cela le cortaron la cabeza. Os tempos xamais son chegados. “Nunca máis” quería decir de vez en cuando. Vegetamos esperando que alguien nos redima o lo que es peor, ignorando que necesitamos tal redención. Nadie vendrá. Mi televisor volverá a fallar. Galicia seguirá estropeada.