Urbano Lugrís morreu na véspera de Noiteboa. Como se a súa obra non fose en si mesma o bastante espectacular e tivese que deixar a pegada da súa marcha nunhas datas tan sinaladas. Se a morte é unha traxedia, facelo nas portas do Nadal é feroz para as persoas queridas. Nestes días pasados compraceume mostrarlle a un amigo que descoñecía a obra de Lugrís algunhas obras do artista. Encantoume a reacción de asombro e marabilla. Acaban de cumprirse cen anos do pasamento deste pintor que vivía coa auga do mar correndo polas súas veas. O artista azul, o mago das criaturas mariñas de fantasía.

Pintor del mar y exponente del Surrealismo Naceu na Coruña e morreu en Vigo hai cincuenta anos e, deixando como deixou un ronsel artístico inzado de maxia, cústame comprender como na miña cidade pasou tan desapercibida esta efeméride. Urbano Lugrís, tremendo expoñente do surrealismo, non só pintaba. Na obra publicada por Edicións do Castro Urbano Lugrís: viaxe ao corazón do océano, o pintor Antón Patiño, ademais de retratar a biografía de Urbano, afondar na súa carreira artística e ofrecer fotografías e entrevistas, xa analiza o interese literario de Lugrís expoñendo a súa relación con Cunqueiro e Avilés de Taramancos, ademais de ofrecer parte da súa produción literaria. Hai outra obra de grande interese: Balada de los mares del Norte, publicada en 2008. Alvarellos Editora recuperou varios manuscritos inéditos. Lugrís pasa a súa mocidade en Madrid entrando en contacto co grupo intelectual e artístico que acaba formando a Xeración do 27. Xunto con Rafael Dieste acabou formando parte das Misións Pedagóxicas e deseñando decorados para o teatro La Barraca. Aquí comeza a súa relación con García Lorca e Rafael Alberti. Talvez aquí naceu a súa pulsión pola escrita, malia que non lograse ver publicada en vida a súa obra literaria, que acabou diseminada por distintas publicacións. Tamén parte da súa obra pictórica está aínda hoxe aquí e alá, coma esporas dun dente de león que voan ata desaparecer no horizonte. É ben coñecido o feito de que Lugrís pintou murais en varios locais da Coruña. Algúns deles permanecen no interior de edificios que levan anos pechados, coas obras de arte do artista ás escuras. Penso nesas estrañas criaturas mariñas con cornos de narval que pintou, penso nas sereas, en todos os barcos, buguinas, as illas soñadas ás que deu vida... Penso nos seus azuis de fantasía mergullados na escuridade. Urbano, que asinou un manifesto a favor da República, foi encarcerado e conviviu coa soidade, igual que agora algunhas das súas obras. Talvez sexa complexo recuperar eses murais perdidos, mais é difícil non sentir a puntada da pena. Á fin e ao cabo, son bens catalogados coma patrimonio cultural. Deben estar protexidos e coidados. Cabodano de Lugrís Cando liberaron de prisión a Lugrís, regresou a Galicia e pintou para sobrevivir. De aí a cantidade de pezas que deixou como legado: retablos, lenzos, murais... Din que acostumaba a pintar muros a cambio dun prato de comida. Que tivo que pintar o interior de edificios oficiais que detestaba, que esa foi a vía que atopou para sobrevivir. En todo caso, desaparecido o pintor, queda a herdanza da súa obra. Unha celebración á súa altura no cincuentenario da súa partida como xeito de divulgar o seu talento e legado na cidade en que morreu, sería de xustiza.