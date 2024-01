“Reivindico la incorrección para la mujer”

Nominada a Mejor Actriz Protagonista en los Goya de 2024 por su papel de Ramona en la película “Matria” de Álvaro Gago, María Vázquez tiene en común con el personaje que encarna, una mujer de la costa gallega que encadena varios trabajos en precario con el cuidado de su hija ante la escasa colaboración de su marido, la sensación de agobio por no poder llegar a todo sin cumplir los niveles de perfección que se les exige a las mujeres. Por eso reivindica la imperfección y la incorrección y rechaza ese falso matriarcado que limita el ámbito de poder femenino a la familia con esa frase de “vosotras mandáis en casa”. Nacida en Vigo en 1979 y vinculada emocionalmente al pequeño pueblo lucense de La Barrela, donde pasó los veranos durante su infancia y se trasladó con su familia a los nueve años, esta actriz se siente privilegiada porque vive de su profesión desde hace años, y lo hace desde Galicia, pues reside en Chantada, en la España vaciada, con su pareja, el actor Víctor Duplá, y sus dos hijos, una niña y un niño.

– Está nominada a mejor actriz de los Goya por “Matria”, ¿diría que está en el mejor momento de su carrera?

– Siempre digo que el mejor momento es el que estoy viviendo, pero entiendo que visto desde fuera se puede decir que sí. Me considero una persona afortunada porque vivo de mi trabajo desde hace muchos años y eso es un privilegio que solo sucede con el siete por ciento de personas en esta profesión.

– Dicen que es un papel que huele a premio, ¿se esperaba tal acogida cuando lo aceptó?

– No. Cuando lo acepté, el personaje me encantaba, la historia me representaba y sobre todo estaba muy contenta con Álvaro (Gago), ya no solo por el papel en sí, sino porque me daba tiempo para prepararlo, para construirlo. Cuando empecé me quedaba mucho para llegar a ser Ramona y Álvaro confió desde el minuto uno en que yo podía.

– No tuvo acceso al guion completo al inicio, ¿lo hubiera aceptado igualmente de haberlo leído entero?

– Álvaro siempre trabaja así, me iba dando partes. Si lo hubiera leído todo al principio me hubiera asustado entre la complicación de poner el acento, lo poliédrico que es el personaje y lo incorrecto que es. Poco a poco me fui metiendo en el papel y cuando leí el guion entero ya estaba más capacitada; también me asusté, pero ya habíamos hecho mucho recorrido juntos.

– ¿Cómo se lo trabajó para meterse en la piel de Ramona, una mujer gallega que trabaja en una conservera y se ocupa de la casa y de sus hijos, y qué reto interpretativo le supuso?

– Lo primero fue salvar el reto idiomático porque era muy diferente a mi manera de hablar. Fue cuestión de estar muchos meses en la ría de Arousa con las mujeres, tanto en la fábrica de conservas como en las bateas. En la película hay muchas personas que no son actrices ni actores profesionales, con lo cual era importante que no se me viese desentonando en el ambiente. Las mujeres de allí me sirvieron de inspiración, igual que Francisca, la persona real en la que está basada la historia, y mi amiga Susana Sampedro, que también hace de amiga mía en la película, que es de Ribeira y me ayudó muchísimo. Durante toda la etapa de preparación y rodaje hablaba con acento de Arousa las 24 horas del día, y de hecho algo me quedó porque cuando me junto con ellas hablo así, y también quedará algo de cuando viví en Vigo, desde que nací hasta los nueve años, y tenía amigas del otro lado de la ría, como Aldán y Moaña.

– Parece un papel con el que muchas mujeres pueden sentirse identificadas. Salvando las distancias, ¿qué hay de Ramona en María Vázquez?

– Que la dos somos trabajadoras y madres y tenemos esa sensación de agobio por no llegar a todo, de tener que esforzarte mucho más que el resto, de que se nos exige ser perfectas para poder conciliar el trabajo fuera de casa y luego en casa. Me siento identificada con ella en que también me quejo y me cabreo porque a veces la vida es muy injusta con nosotras, reivindico la imperfección y la incorrección porque somos personas reales.

– ¿Cómo concilia teniendo dos hijos y a un actor como pareja?

– La conciliación son los abuelos, sobre todo las abuelas, siempre me pregunto qué haríamos muchas familias sin ellos. En mi caso, mi padre y mi madre siempre están ahí ayudándonos muchísimo, si no no podríamos trabajar. Yo tengo mucha suerte porque mi pareja está igual de comprometida que yo con todos los cuidados y con la casa. Tenemos una profesión difícil en la que muchas veces tenemos que gestionar quién cede para no trabajar en algún momento, porque en nuestra profesión los horarios son muy complejos. Creo que hay que empezar a hablar de las conciliaciones, en general, y en el audiovisual, en particular (yo, que soy actriz, lo tengo más fácil que las técnicas), como no empecemos a solucionar este tema entre todas y todos, esto va fatal.

– El titulo de la película nos deriva al supuesto matriarcado que siempre se dijo que había en Galicia, ¿cree que es una trampa que nos han contado para tenernos contentas?

– Sí, el título de la película sirve para hacer una crítica al falso mito del matriarcado gallego, que todavía mucha gente piensa que existe porque “las mujeres mandan en casa”. Esa frase, que también se dice en la película, es muy fuerte, ¿quién quiere mandar en casa?, ¿de qué estamos hablando? Las cosas de casa deberían recaer en ambas partes de la pareja, no solo en las mujeres. Eso del matriarcado nos dejó contentas, pero cuando vinieron antropólogos a investigar a Galicia descubrieron que no había ese matriarcado porque para que lo hubiese tenía que existir un poder político, económico y social que las mujeres no tenían. Además, no se trata de mandar, el concepto es erróneo, yo no quiero un matriarcado en el que las mujeres manden y ordenen, sino una sociedad más cuidadosa y cuidadora, menos autoritaria, que tenga otro tipo de valores que los asociados al patriarcado.

– Además de activa en el feminismo se ha mostrado comprometida en política, ¿le ha costado o se ha pensado mucho apoyar públicamente a Yolanda Díaz?

– Hay gente a la que le puede parecer mal, pero yo creo que hay que quitarse también ese tabú de no poder pronunciarse políticamente porque yo creo que en la vida todo es política, creo que lo tenemos muy asociado por el momento que estamos viviendo de que la política es crispación y cómo no se puede dialogar, si no eres de equis partido eres mi enemigo, yo estoy en contra de eso, creo que el diálogo entre todas las ideologías es posible siempre y cuando exista respeto por los derechos humanos. Hay que quitarse el miedo del pasado de que el voto es secreto, entiendo que debe de ser secreto en la medida en que te proteja, pero no creo que pronunciarse tenga que ser negativo; si estoy a favor de una causas no veo por qué no puedo pronunciarme y el que tome represalias por eso es que tampoco me interesa. Creo que tenemos que tener una madurez democrática, que ya llevamos casi 50 años de democracia.

– Vivir en Chantada, en la llamada España vaciada, siendo actriz también es un acto de resistencia política.

– Es un acto más, que yo como privilegiada puedo hacer; hay mucha gente que tiene la necesidad de marchar para ganarse la vida porque por desgracia queda muchísimo por dinamizar el rural. Para mí es importante que quien pueda posicionarse diga "quiero vivir aquí" también para generar referentes en mis hijos y sus compañeros y compañeras, para decirles “es posible quedarse aquí y hacer otro tipo de vida”, en mi caso estar yendo a trabajar a Madrid en AVE y también trabajar desde aquí, en mi lengua.

– ¿Se ve recogiendo el Goya o le asusta ver el plantel de competidoras (Malena Alterio, Laia Costa, Patricia López y Carolina Yuste)?

– No me asusta, me alegra estar nominada con compañeras que me parecen maravillosas, es un orgullo, no las veo como competidoras, gane la que gane me va a parecer justo. No me planteo recogerlo, pero también te digo una cosa: es más difícil llegar a estar nominada entre las más de trescientas películas que hay al año que recoger el premio, y no lo digo como tópico. Estaré feliz si lo gano o no porque llegar hasta aquí con una película gallega, en gallego y pequeña es un hito.

"Estaré feliz si gano el Goya o si no. Llegar hasta aquí con una película pequeña gallega y en gallego ya es un hito”

– No es la primera vez que ha estado nominada, ya lo estuvo en 2007 con “Mataharis” de Icíar Bollaín como actriz revelación, ¿qué supuso aquella nominación en su carrera y para lo que vino después, ya que sorprende no haberla visto en más producciones con papeles protagonistas hasta pasados unos años?

– Para mí esa película supuso también un antes y un después personal, podía haber tenido una mayor proyección profesional pero por el momento en que yo estaba decidí parar un rato y decidir lo que quería hacer. Sentía que había abandonado mucho a mi familia y a mis amigas por el trabajo, con lo que tenía necesidad de reseteo, y no me arrepiento porque creo que era el momento para hacerlo; es más importante estar emocionalmente bien para estar fuerte y saber lo que quieres, mi pareja estuvo enferma como un año y pico, fue un momento vital difícil y decidí dedicarme más a lo personal. Las conciliaciones son difíciles; yo, como Carla Simón, reivindico el derecho a hacerlo todo, pero en ese momento no lo vi viable.

– ¿Cómo es trabajar y compartir vida con su pareja, Víctor Duplá, que además le ha dirigido en el teatro?

– Me encanta trabajar con él, nos llevamos mejor en el trabajo que en casa (risas). Lo conocí en la escuela de teatro, en Corazza, y cuando compartes una pasión tan grande y tu manera de trabajar es tu manera de vivir no hay conflicto porque trabajando está lo bonito, lo creativo, en la casa las cosas cotidianas a veces te pueden. Aunque me haya dirigido, las maneras de dirección han cambiado mucho, ya no son tan autoritarias como antes, son más transversales, es una cosa creativa del director con el resto del equipo. Luego la movida es llegar a casa y ponerte a hacer las cosas del día a día.

– ¿Alguno de sus dos hijos muestra inclinación por “la farándula”?

– No sé qué serán en la vida, querencia artística la tienen, está feo que yo lo diga pero se les da bien actuar, tienen mucho arte los dos. Como decía mi maestro Corazza, sean lo que sean, serán médico o médica artista, ingeniero o ingeniera artista o barrendero o barrendera artista. Llevarán el apellido ‘artista’ porque lo llevan en la sangre y les sale fácil. También ven los dos lados de la profesión, ven lo difícil que es y valoran mucho nuestro trabajo. Saben que son muchas horas de dedicación y que a veces no sale bien por mucho empeño que le pongas, es como le sucede a un deportista.

– Ha trabajado con Armendáriz, Icíar Bollaín y Jorge Coira, entre otros, ¿con quién le gustaría que no lo haya hecho?

– Con Carla Simón, me gusta mucho su narrativa, su esencia tiene mucho que ver con Álvaro (Gago), es un tipo de cine que me interesa. Como va a venir a rodar a Vigo, a ver si hay suerte.

– Últimamente también ha estado por producciones más pequeñas como “O corpo aberto”, de Ángeles Huerta. ¿Qué tiene que tener un papel para que lo acepte?

– Que me enganche la historia y el personaje, que tenga ganas de contarla como ser humano, que me identifique, que los referentes que generen en la juventud sean interesantes y diferentes. Durante muchos años nos han creado mucho cliché, sobre todo en personajes femeninos; a mí, más allá de que sea un personaje o una historia grande o pequeña, me interesa que por lo menos tenga otro punto de vista sobre los clichés establecidos. Creo que tenemos una profesión maravillosa con la que podemos educar a la gente, despertarla y enseñarle de forma más inmediata que en las escuelas, creo que hay una responsabilidad por educar en la medida que podamos y yo, como vivo en mi pueblo y no necesito mucho dinero, me puedo permitir elegir lo que más me pueda representar o una historia en la que pueda aportar yo mi granito de arena. También reivindico la actriz creadora, siempre digo que hay dos tipos de actores y actrices: los más técnicos, que siempre repiten lo mismo y les gusta trabajar un poco más poco más guiados; y los creadores, los que intentan poner su sello, que buscan, intentan que todo esté vivo en cada momento. Esto, desde la dirección, a veces se ve como rebeldía, pero no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con mejorar y poner un sello en el personaje que estás creando.

"Creo que nuestra profesión es maravillosa y tenemos responsabilidad por educar en la medida que podamos. Yo, como vivo en mi pueblo y no necesito mucho dinero, me puedo permitir elegir lo que más me pueda representar"

– Tuvo la oportunidad de estar en “Fariña”, la serie sobre el narcotráfico en Galicia que marcó un antes y un después en el audiovisual actual ¿cómo lo recuerda?

– Lo recuerdo con mucho cariño, es verdad que yo ya no contaba con estar y mi personaje fue muy pequeño, pero lo viví como el fenómeno que fue de cara a la profesión. Marcó un antes y un después en la cosa idiomática, en la manera de ver los acentos y en tratar de hacer historias más descentralizadas, en ese caso con actores y actrices gallegos, técnicos y técnicas de aquí, y contada por nosotros. Porque a veces se cuentan las historias desde fuera, es como que se apoderan de ellas, y es importante que tomemos nosotros el mando de contar nuestras historias. Fue también una producción de actores y actrices reales, con menos artificio.

– Dicen que el ambiente que se creó entre el elenco y los técnicos hizo que surgiera la magia.

– Es que éramos casi como una familia, era una historia que a lo mejor fuera no se conocía tanto, pero aquí todos sabíamos perfectamente lo que había. Y había muchas ganas de contarlo, de romper el tabú, y también había miedo porque la mayoría de esos personajes siguen vivos, están fuera de las cárceles y sus familias andan por ahí. Bambú (la productora) fue muy valiente. También se hizo mucha justicia con las madres, que fueron muy criticadas y maltratadas desde mi punto de vista porque se las puso ahí, de primeras en las trincheras en la lucha por los derechos de sus hijos e hijas, y gracias a ellas se desmontó el entramado. En el equipo hubo mucha piña y emoción por contar esta historia, encima la contábamos entre nosotros. Ten en cuenta que muchos de los actores, actrices, técnicos y técnicas nos conocemos entre nosotros desde hace muchos años y poder estar todos juntos en un proyecto tan potente fue mágico.

– Algunos compañeros tuvieron problemas con el personaje real al que interpretaban, como fue el caso de Morris con Charlín, Carlos Blanco con Oubiña y Javier Rey con Sito Miñanco. Usted encarnó en la versión de “Fariña” en el teatro a Carmen Avendaño, una de las cabezas visibles del grupo de madres contra los narcotraficantes, ¿qué supuso ese papel?

– Ahí me di cuenta de que se había construido un relato para desprestigiarla porque luego se metió en política, a lo cual tenía todo el derecho; se había hecho mucha saña porque esos hombres eran muy poderosos y se juntó el machismo para desmerecer lo que ella consiguió uniéndose con otras mujeres. Creo que ahí nació el primer movimiento feminista potente en Galicia, porque muchas de ellas ya habían perdido lo más importante de sus vidas, que eran sus hijos, y ya no tenían miedo; ese fue su gran poder. Fue muy injusto el relato que se generó de que eran unas oportunistas, yo misma percibí que algo de eso quedaba cuando estaba representando la obra y veía la reacción de algunas personas del público en algunos lugares.

– Hablando de feminismo, ¿considera que algunos de los avances en cuestión de igualdad corren peligro de retroceder?

– Me preocupa que se den retrocesos, pero creo que hay un movimiento del que no hay marcha atrás. Esos retrocesos son por miedo a que avancemos, por eso se dice que estamos divididas, que no nos ponemos de acuerdo, y yo creo que no es real esa división. Pero esos avances ya están ahí para quedarse, no tanto en mi generación como en la de chicas y chicos jóvenes, ellos con un modelo de masculinidad diferente. El feminismo es bueno para todos y para todas, es algo que ya está ahí , aunque obviamente no hay que bajar la guardia.