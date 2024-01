Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo

¿Qué decir nuevo en esta columna con la que inauguro un nuevo año? Llevo tantos escribiéndola que prefiero no contarlos pero es probable que su longevidad rodee las tres décadas. Me dicen que me presente al Guinness de mayor resistencia columnaria al menos entre las de su género dominical. Si yo tuviera la paciencia de leer las de tiempos pretéritos apuesto doble contra sencillo que las hallaría muy diferentes en estilo y contenido porque, a fin y al cabo, son una proyección de la vida que llevas en cada etapa y no solo se sirven de temas diferentes sino que cabalgan en otras palabras, ritmosy estilos. En las últimas columnas de los años 80 mis contenidos y materias eran más heterodoxos, malditos, de malevaje porque así era mi vida, una mezcla un tanto caótica de periodismo, moda y dosis hosteleras con gran presencia de la noche, sus usos y sus abusos.

Han pasado los años y mi vida, como la de todos, ha ido cambiando. Mi cuerpo, que antes paseaba ufano por todos los rincones, ya no se puede permitir lujos ni derroches de energías sino que debe servirse de la inteligencia de superviviviente. Si antes experimentaba con mi pluma una tendencia a hablar de lo de fuera porque en el exterior, en las calles, se sustanciaban las materias de las que me nutría, ahora vive un fenómeno de domesticación, de afuera hacia dentro, de inclinación al tratamiento de cuestiones de mayor gravedad. Eso arriesga a un periodismo menos fresco, más reposado a costa de espeso, más relacionado con mis lecturas que con mi desmesuras, más con mi cultura que con mis andaduras, aunque tengo la suerte de que conmigo envejecen mis lectores. Me atrevo a ver una de mis columnas de los años 80 y veo exaltar con humor noches locas de blanco satén, experiencias del mundo de la moda, andanadas al periodístico modo, encuentros en tercera fase, gozos, voluptuosidad, desafueros... Releo otra de la segunda década de este nuevo siglo y aprecio una cierta pérdida de ese humor festivalero y la ida por temas de más hondura como el amor, la guerra, la infancia, la educación... o sea un mayor coñazo. Es la vida misma, que nos va aportando una mirada más en la distancia.

Ya lo dice la canción versionada que oí en una reunión de veteranos a una mujer bienhumorada: “Como han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, ya no estamos tan flaquitas, estamos más redonditas, ya no hay talla 36”. No puedo ocultar que miro a la vida con optimismo y placer por un presente que no precisa la añoranza, nunca tan libre y menos estresado pero, si en un fin de año antes le pedía a la vida más marcha, ahora le pide resistencia ante el nuevo invasor: el paso de los años. ¿Porqué el libro que estoy leyendo se titula En busca de consuelo y habla de vivir con esperanza en tiempos oscuros? No lo sé pero por algo lo elegí en la Casa del Libro, a pesar de que mi vida no precisa por ahora de consuelo. Quizás porque un tipo de cultura forjada en el siglo XX como yo, siente que en el siglo XXI que vivimos el escepticismo predomina en los corazones y mentes; quizás porque sepa que hemos perdido el paraíso, que fue la forma que adoptó la esperanza durante miles de años al galope de la fe en el más allá, ahora sustituida por bagatelas como el consumo.

Quizás porque hay que armarse para que, como en el libro predica su autor, nuestra resistencia no se quiebre ante el aluvión de comentarios públicos que predican el apocalipsis medioambiental, el hundimiento de la democracia o un futuro asolado por nuevas pandemias. Fíjense qué seriedad, de qué cosas hablo ahora.