“Sin I+D, España se queda atrás”

Mejorar el diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas o del cáncer redunda en tratamientos más eficaces y personalizados e incluso puede dar lugar a nuevos y avanzados fármacos. La investigadora coruñesa Lara García Varela, doctora en Medicina nuclear, explora el uso de anticuerpos bioespecíficos como radiofármacos para la obtención de imágenes PET en la Universidad de Uppsala. Sus estudios se centran en el cerebro y ha conseguido financiación de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer para un proyecto centrado en los glioblastomas, los tumores primarios más agresivos.

“Las técnicas de imagen PET y SPECT, en las que inyectas un radiofármaco que se distribuye por todo el cuerpo para estudiar una función biológica o la expresión de unos receptores, son fundamentales para el diagnóstico de determinados tipos de cáncer y para la monitorización de los tratamientos. Uno de los más utilizados es la glucosa radiactiva, pero actualmente se está estudiando el uso de anticuerpos porque tienen muchas ventajas, ya que son muy específicos y selectivos y permiten elegir los tratamientos para cada paciente de forma personalizada”, explica Lara, que forma parte del grupo de la investigadora Stina Syvänen, una referencia mundial en la materia.

Su tesis, desarrollada durante cuatro años en la Universidad de Groningen, en Países Bajos, tras titularse en Farmacia en Santiago, ya dio lugar a un nuevo radiofármaco con el que se están realizando ensayos clínicos en estos momentos.

Nuestro cerebro está rodeado por una barrera hematoencefálica, una red de vasos sanguíneos que lo protegen pero que también impiden la entrada de fármacos. Lara puso a punto un radiotrazador para medir la función de unas proteínas específicas de esa muralla relacionadas con la farmacorresistencia y también su respuesta ante ciertos tratamientos.

“Nuestro objetivo principal es el diagnóstico, pero el radiofármaco ya se está probando con pacientes de alzhéimer porque estas proteínas también están relacionadas con el origen de algunas enfermedades neurodegenerativas. Y se está estudiando si se puede mejorar la condición de estas dolencias activándolas o inhibiéndolas. Comprobar que aportas tu granito de arena al campo en el que trabajas es un empujón para seguir porque la carrera investigadora es difícil e inestable”, celebra Lara.

De vuelta a España, se reincorporó al grupo que dirige Pablo Aguiar en el CiMUS de Santiago, donde empezó a trabajar con la técnica inmunoPET basada en anticuerpos. Y consiguió un contrato postdoctoral de la Xunta para trabajar durante dos años en la universidad sueca de Uppsala.

“Los anticuerpos no pueden acceder al cerebro, por lo que tenemos que modificarlos para que se unan a un proteína expresada en la barrera hematoencefálica y, a través de un mecanismo de transporte, sean capaces de penetrarla. Es un ámbito de trabajo muy novedoso, pero si podemos aportar un poco de luz sería maravilloso”, reconoce.

El siguiente paso sería que los radiofármacos también sirviesen para combatir la enfermedad, es decir, la teragnosis, que combina terapia y diagnosis. “Nos permitiría irradiar de forma muy específica el glioblastoma. Todavía estamos intentando conseguir que esos anticuerpos bioespecíficos pasen la barrera hematoencefálica y lleguen al tumor. Y estamos con los estudios preclínicos in vitro y con pequeños animales. Después de eso podremos pensar en una futura terapia, pero eso sería un sueño”, comenta entre risas.

Lara, cuya residencia familiar siempre estuvo en A Coruña aunque nació en Lugo en 1992, aprovecha estos días de vacaciones en Galicia para avanzar cuestiones de trabajo con su equipo de la USC, al que regresará en 2025. Y también ha participado en Santiago en la Reunión de Jóvenes Investigador@s en el extranjero, que hace algunas ediciones le entregó el premio a la trayectoria profesional destacada en la categoría de científica menor de 30 años.

La falta de oportunidades para regresar fue, de nuevo, uno de los temas estrella del encuentro: “Los investigadores tenemos que irnos fuera, no necesariamente a otro país, porque tenemos que estar actualizados y conocer otras perspectivas. Es algo fundamental. Pero una vez que tienes conocimientos para desarrollar algún tipo de proyecto, a mí me gustaría hacerlo en España. Me encanta vivir fuera y conocer otras culturas y formas de trabajar. Te abre la mente y es enriquecedor, pero siempre con la idea de volver a Galicia. En mi caso, tener un contrato con un año de vuelta asegurado es un alivio. El país necesita a los investigadores que se han marchado para formarse, pero las convocatorias no ofrecen estabilidad ni un proceso claro y ordenado. Son contratos competitivos y cada dos o tres años tienes que pensar en el siguiente. Es muy difícil hacer un plan de futuro y he tenido muchos compañeros brillantes que han acabado abandonando la investigación”.

El talento en la diáspora también ve con preocupación las jubilaciones masivas de profesores que tendrán lugar en las universidades españolas en los próximos años y demanda que se cubran “con transparencia y baremos claros de valoración”.

“Sin investigación, España se queda atrás respecto a otros países. El Gobierno debe tener claro que es importante en todos los ámbitos e invertir. Y también falta un mayor contacto entre universidad e industria y la presencia de grandes empresas que destinen fondos al I+D”, compara tras su experiencia en Países Bajos y Suecia.

En ambos países ha podido conocer sistemas de investigación dotados de recursos y de excelencia científica, pero la vida diaria es más difícil en Uppsala: “Estoy muy contenta en el trabajo y encantada con mis compañeros, pero cuanto más te desplazas hacia el norte te das cuenta de que se hace menos vida social y de que es más difícil integrarte. También es verdad que no conozco el idioma, que es fundamental. Y hace unas semanas estábamos a -24 ºC. Pero igualmente estoy muy contenta”.