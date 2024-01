“Ser artista es una necesidad”

El nido creativo, el TERRITORIO de Rosa Elvira Caamaño (Bueu, 1954), no se circunscribe geográficamente a la planta de arriba, en la que ubica su taller-estudio, sino a toda su casa, una vivienda en la que, al entrar, ya se aprecia en la respiración el aire de artista... o de una amante del arte: Rosa Elvira reúne ambas condiciones y, a ellas, hay que añadir la de investigadora. Cuadros, libros, antigüedades diversas, alguna que otra escultura…componen un puzzle en el que, pese a la apariencia, cada pieza y cada lugar tienen su razón de ser: “Sí, tengo que reconocer -explica- que mi casa es un poco un desastre; por fuera parece normal, pero por dentro se nota que no es una casa cualquiera y siempre está demasiado llena ¿no? Puede dar a entender que yo soy de esa clase de personas desordenadas, y sin embargo cada cosa la tengo en su sitio. Es más: en su sitio definitivo, porque si lo cambio de lugar, entonces es cuando no la encuentro (ríe)”.

La abundancia de, llamémosle, piezas antiguas, tiene su explicación: “Yo siempre fui muy aficionada a ir a las tiendas y los mercadillos de antigüedades, y cada vez que visitaba alguno siempre me traía algo para casa. De esa afición datan incluso algunos de los cuadros que veis colgados o arrimados a la pared, que me parecen auténticas joyas y que yo compré muy baratos. Aquí hay cuadros de los siglos XVI, XVII y XVIII maravillosos o, cuando menos, peculiares y ¿sabes una cosa? Algunos los conseguí por menos de diez euros. Cuando empecé a notar que tenía la casa atestada de cosas que adquiría en los anticuarios, tuve que parar, cortar por lo sano, porque sencillamente apenas me quedaba ya espacio donde colocarlos…como puedes comprobar”.

Y es el caso que el TERRITORIO DE ARTISTA de Rosa Elvira Caamaño no se limita a la casa, sino también a su exterior, al jardín que la rodea. “Es que siempre me gustaron las flores -confirma-. Debe ser porque me remiten a los primeros recuerdos de mi infancia en Bueu y en Melide. Mis tías era muy aficionadas, las plantaban, las cultivaban, las cuidaban, y por eso puede decirse que fui una niña que crecí y viví entre las flores. ¡Cómo no iba a tener un jardincito en mi casa! ¡Cómo no iban a estar presentes las flores en mi obra! El jardín forma parte de mi taller, de hecho las flores que pinto provienen de ahí. En primavera y verano, me llevo el caballete y la silla al jardín. Algunas veces las pinto allí mismo y, otras, me las llevo adentro para poder estudiarlas y analizarlas mejor”.

Cualificada como una de las máximas representantes de la pintura figurativa actual en España, resulta curioso que la primera vez que Rosa Elvira expuso una obra, lo hiciese en el marco de una muestra conceptual. “Durante mi etapa como alumna de la Facultad de Bellas Artes en Madrid -cuenta- tuve un profesor que nos animó a hacer una exposición colectiva bajo una consigna: Tenéis que hacer obras que representen todo lo que os dé más asco. Muy motivada (ríe) yo me presenté con una rata muerta, casi en estado de putrefación, que había recogido debajo de un árbol y metido en una caja de cartón, acompañada por una figura del Sagrado Corazón que me llamó mucho la atención en el escaparate de una tienda de pompas fúnebres. Aquello era una barbaridad,claro. Pero hubo quien presentó jeringuillas usadas, excrementos…en fin. En esto que irrumpió un grupo de “guerrilleros” de Cristo Rey armados con sopletes y dispuestos a quemar todas las obras expuestas. ¡Se montó una pelea monumental! Y encima es que la muestra tenía su sede en la casa de Velázquez. En definitiva, que esa fue mi primera y única experiencia conceptual”.

"Lo reconozcan o no ciertos “gurús” del arte, la pintura figurativa es la que de verdad más le gusta a la mayor parte de la gente”

Y a partir de ahí su apuesta fue la pintura figurativa: “Es -sostiene- la que realmente siempre me gustó. Sobre todo desde que tuve como maestro a Pedro Mozos, catedrático de la Facultad. Reunió a un grupo de alumnos y decidió incluirme a mí en él…Y todavía me estoy preguntando por qué (ríe), ya que allí había artistas muy buenos, pero me convenció de que mi apuesta artística debía seguir el camino del figurativismo, que sé que tiene muchos detractores, pero es que no solo me gusta a mí, es que, lo reconozcan o no ciertos gurús del arte, es la que de verdad le gusta a la mayor parte de la gente. Hay quien que cree, o creyó, que tras la invención de la fotografía, la pintura figurativa ya no tenía razón de ser. Pero yo no estoy de acuerdo. Me consta que hay pintores figurativistas cuyas obras semejan meras fotografías, pero en una buena obra figurativa se debe apreciar la personalidad de su autor, y yo en ese sentido pretendo aportar mi granito de arena porque, en realidad, ya está todo aportado. ¿Qué más se puede aportar después de Velázquez? Difícil responder... hacemos lo que podemos.

-¿Sigue visitando Italia?

-La visité mucho. La primera vez fue en los años 80, recién licenciada, junto a unas amigas. Y durante cuatro años tuve un novio allí, ingeniero, que me llevaba a conocer castillos, museos, exposiciones…También hice cursos de grabado y otras técnicas de trabajo. Me apasionaban la Toscana y Florencia. La última vez que estuve fue en 2020, pero a esa altura ya estaba convencida de que Italia se había convertido en un parque de atracciones. Ya no me ilusiona.

-¿Qué busca con su arte?

-El arte en mí es una necesidad, una vocación. Nace con nosotros desde pequeños y lo que buscamos es expresar lo que llevamos dentro. Y no tiene nada que ver con un hobby. Ser artista exige dedicación, esfuerzo, disciplina. Yo pinto todos los días desde las diez de la mañana hasta las dos y media de la tarde. Como dijo Picasso, la inspiración suele surgir trabajando y, como tengo siempre la pintura en la cabeza, cualquier motivo me puede servir de inspiración.