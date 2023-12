Noches viejas, años nuevos… ¿qué coño hago yo aquí?

Hace unos días, alguien compartía un recuerdo conmigo. Uno sacado de estas mismas fechas, pero que venía de muchos años atrás. Por lo que me contaba, se trataba de una vez en la que, de pronto, se sintió sola. Estaba aquí, empezaba a vivir aquí. Pero ella no es de aquí... Y, de golpe, ella se sintió sola. Y entonces, al verse sola (o al encontrarse sola, o sencillamente al sentirse sola), tuvo una especie de revelación y, como en una epifanía, una pregunta se materializó en su pensamiento: “¿Qué coño hago yo aquí?” Quizá no fuera una de esas preguntas que le dan sentido a la vida, al universo y a todo lo demás. O tal vez sí, no lo sé. Pero desde luego, lo que sí comprendí es que se trataba de una de esas cuestiones que se te presentan de forma clara y concisa, una de esas preguntas que, por más que vengan camufladas entre interrogantes, en realidad cuando uno se las plantea es porque ya conoce su respuesta.

Qué coño hago yo aquí, se preguntó… Por supuesto, en la viñeta siguiente de aquel recuerdo, ella aparecía montada en su coche, conduciendo a toda velocidad hacia otro lugar. De regreso a casa. Estos días se vuelve a acabar otro año más. Y ya van ni recuerdo cuántos, años y más años que se me deshacen en las manos, dejándome la sensación de habérseme escurrido entre los dedos sin saber ni cómo ni –lo que es peor– para qué. Y al hacer repaso de lo que ha sido, o, mejor dicho, al hacer el balance de los daños, la mirada se me va, casi de manera inconsciente, en dirección al mar… Se va otro año, el 2023, y yo no puedo evitar verlo como agua sucia que corre calle abajo. Una lluvia constante, implacable y obstinada que, sin remedio, se derrama por las aceras, por los arcenes, por el asfalto, hasta perderse por esta boca de alcantarilla que es diciembre. Se va el 2023, y supongo que debería sentirme bien, agradecido incluso por todas las alegrías que se le supusieron al año. Pero, honestamente, no puedo. Y no lo sé, tal vez sea la voz de este hermano gemelo e invisible que va conmigo siempre y siempre me susurra cosas al oído. O, tal vez, nada más sea la realidad. Al fin y al cabo, ¿de qué nos íbamos a alegrar tanto? Es cierto que en lo político y en las calles (lo cual debería ser lo mismo) nos llevamos alguna que otra sorpresa. Después de todo, el “gran gestor” que iba a ser el salvador de su partido, el salvador de su país y, si me apuran, hasta el mismísimo Alberto Salvador Gaviota se llevó un tremendo batacazo en las urnas. Pero tampoco porque su rival fuese para enmarcar, sino porque, en realidad, nosotros, la gente, nos cansamos hasta la náusea de aquella insufrible arrogancia por parte de ciertas posturas políticas, y aquella tarde de julio les dijimos “Mira, ¿sabéis qué? A las ultraderechas os las metéis donde os quepan...” Y sí, claro, eso estuvo bien. Pero, la verdad… Yo qué sé. Dejémoslo en que, como colectivo, tampoco es que estemos para ir por ahí pidiendo matrículas de honor. La primera víctima es la verdad Porque ahora nos echamos las manos a la cabeza fingiendo no entender lo que ha pasado en Argentina. Pero, a fin de cuentas, este ha sido el año en que nuestras calles palidecieron de pura vergüenza. Como cuando vieron llegar a todos aquellos payasos dispuestos a “puto defender España” (siempre que semejante defensa no les despeinara el flequillazo, claro); o también cuando sintieron la sacudida de los perros nazis, tonteando con el amago de tomar el Congreso mientras una panda de drogadictos de Dios decidía que lo que este país necesitaba para su salvación era recibir su turra divina en forma de rosario callejero. Sí, mucho rezo y mucha mierda, pero a los niños de Gaza que les den por el culo. Total, eso no va con nosotros… ¿no? La vida entre los dedos Así, así hemos ido, saltando de un fracaso a otro, de un amigo que se enfada a otro que se nos va. De una derrota a otra hasta que, sin saber ni cómo hemos llegado aquí, hemos acabado el 2023 preguntándonos lo mismo que ella aquella tarde de diciembre, muchos años atrás. Qué coño hago yo aquí… Yo no lo sé, la verdad. No lo sé… A estas alturas, ya tan solo siento que, quizá, este sea un buen momento para moverse. Para dejar atrás los errores del pasado, los propios y los ajenos. Quizá este sea el momento para cambiar de barrio… Por lo pronto, nada más espero que el 2024 sea un buen año, un buen lugar al que mudarse.