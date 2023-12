Despropósitos de emenda

As personas non estamos nunca concluídas. Somos un traballo en proceso, calcando unha expresión inglesa que podería aplicarse mesmo ás rochas, cuxas faces se transmutan ata esvaecerse en area se auga e vento teiman abondo. O que nos diferencia aos humanos dunha pedra e doutras especies un chisco máis animadas ca os minerais é que somos quen de tentar matizar a forma coa que nos insculpen o tempo, a memoria e as decisións. O desexo de cambiar pode atravesarnos de súpeto e ata descubrimos agochado un superpoder que nos impele a tentar facelo realidade.

Sabemos que certas ambicións, como elixir que esquecer e que lembrar, quedan fóra da nosa capacidade, pero os hábitos, vellos coñecidos cos que adoitamos ter moita confianza, semellan máis manexables. En teoría, poden facerse e desfacerse á vontade, aínda que ningún costume se resiste a desaparecer sen se defender.

Nestas datas de transición, mentres media natureza se contrae, florecen en nós os balances e, dese baile da nosa biografía co debe e o haber enfrontados coma as forzas da luz e da escuridade, nacen os propósitos da emenda. O programa “ano novo, vida nova”, ese que levamos de serie soterrado no segundo plano das nosas células, comeza a activarse ao se aveciñar a conta atrás dun novo ciclo.

Cando hoxe a derradeira badalada da medianoite se esvaeza no ar seremos mellores persoas. Cadaquén consonte ao seu uso horario, iso si. E quen di mañá podería dicir tamén pasado, ou o outro, ou a mediados de mes, por prudencia, unha vez esgotadas as exaltacións familiares e os excesos que nos permitimos co comodín de que mañá será outro día.

Os plans que adoitamos facer para ano novo non están ben convencidos de naceren. Presenten que nalgún caso sufrirán da mesma caducidade ca os saúdos de “boas festas”. Mesmo saben que o seu destino acostuma ser ese: apagarse para rexurdir un ano despois das súas cinsas máis ambiciosos e rexos, máis difíciles aínda de cumprir.

Pero nós tampouco renunciamos, porque o ano comeza moitas veces: agora, en setembro (como saben os vendedores de cursos e de coleccións), en cada aniversario (ou non aniversario, caso do país das marabillas, que son moitos máis) ou cada día. E a ilusión non se rende: quen non gañou a lotaría en Nadal, pode ir á “recuperación” na do Neno.

Aínda que existe outro enfoque: facer propósitos de ratificación. Para manter todo aquilo que nos fai felices e que desexamos repetir: ler de novo ese libro que tanto nos gustou; gozar de novo dese filme que nos conmoveu; estar de novo, sen parar, con quen amamos, cos amigos. Podemos desexar sermos reincidentes tamén nos acertos.