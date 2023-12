Voces femeninas de Galicia para el mundo

Una nueva generación de voces femeninas gallegas ha tomado el espacio merecido por talento y peleado durante muchos años por sus antecesoras. Viven un momento dorado y triunfan porque encuentran en la sociedad una receptividad que antes no había, “tenían que demostrar el triple que un hombre y ahora, a lo mejor, el doble”, indica el divulgador musical Pepe Cunha, líder de la red radiofónica Ábrete de Ourellas. La mirada feminista está patente en algunas de las propuestas de artistas femeninas que presentan discursos reivindicativos, mientras otras simplemente ocupan con normalidad el espacio que les corresponde. Y lo hacen desde diversos estilos muy actuales que abarcan todo el abanico de la música, desde la clásica y tradicional a las últimas tendencias urbanas.

Consultamos con Pepe Cunha y con el productor Eduardo Romero, director del festival Voces Femeninas Son Estrella Galicia, para elaborar una lista de jóvenes artistas femeninas gallegas que lideran la nueva ola que pisa con fuerza los escenarios.

Fillas de Cassandra, el dúo formado por María Pérez y Sara Faro, protagoniza un fenómeno de éxito que triunfa a base de “un discurso muy feminista y de hacer música muy actual sin olvidar las raíces”, tal y como explica Pepe Cunha, quien sitúa como segunda en su lista a Antía Muíño. Aunque solo ha sacado un disco, “como voz y como guitarrista, me parece impecable, una preciosidad”. Su “Carta aberta”, que aún pasea por los escenarios, muestra el amplio abanico por el que se puede mover, entre el jazz, el folk, el pop y la música brasileña, y ha conquistado a la crítica y al público, siendo seleccionada como embajadora de la playlist Equal de Spotify y recibiendo en 2022 el Premio Martín Códax en la categoría de Mejor Artista Emergente.

En formato de grupo, el trío Lontreira, con Adriana Coyote al frente, lanzó a principios de año su disco de debut “Apnea”, un proyecto que se sitúa en la onda de músicas urbanas y poesía mezclada con baile suave, ritmos latinoamericanos y tradición gallega. Finalistas en los Premios Martín Códax de este año y con un pequeño disco de cuatro canciones, Carabela, con Ana Moas como vocalista, es otra de las propuestas a las que prestar atención dentro del pop electrónico con un toque del país “si queremos resaltar el tema de voces femeninas”, dice Cunha.

También apunta a Hydn, nombre artístico de Sandra Guedev, precursora del uso del “galegengish”, una mezcla de inglés y gallego para expresarse musicalmente, sorprendió el año pasado a los eurofans al situarse entre los doce artistas más votados del sondeo popular de Eurovisión Spain, antesala del Benidorm Fest.

En su próxima edición, la de 2024, tenemos a Yoli Saa como única representante gallega de la final del concurso. La canción “No se me olvida” de la cantautora pontevedresa es una de las 16 aspirantes a representar a España en Eurovisión.

El dúo Caamaño & Ameixeiras formado por Sabela Caamaño al acordeón cromático y Antía Ameixeiras al violín y la voz, es uno de los ejemplos de ruptura de la barrera lingüística para triunfar a nivel internacional como ellas lo están haciendo con su disco “Aire”. “Las propuestas que suenan más gallegas tienen más posibilidades de sonar fuera, si alguien gallego no engancha fuera es más porque su propuesta no presta tanto, no hay barriera para el idioma en absoluto, y el hecho de que haya artistas de fuera cantando gallego como Rozalén o Valeria Castro lo demuestra “, explica Pepe Cunha.

Su lista de top ten se completa con el grupo vigués Caldo, con Anais Barbier como vocalista, y su propuesta de piezas tradicionales gallegas integradas en nuevos contextos sonoros, y Zavala, un proyecto de Ferrol con Carla Romalde al frente que está presentando su primer disco de pop totalmente en gallego “con un toque de letras bastante maduras, tipo Delafé y las Flores azules e influencias mismo de Guadí Galego”. La ex de Berrogüetto sobre la que Cunha acaba de publicar un libro está siendo referente para nuevas generaciones porque “resumiendo mucho, salió de la música tradicional y ahora hace un pop muy moderno, arriesgado, de autora, con letras muy trabajadas y con un discurso muy feminista, de cuidados, de sororidad”. Y es que si hablamos de pioneras que han abierto camino, “muchos mencionan a Tanxugueiras, pero no hay que olvidar que antes estuvieron Leilía, Mercedes Peón, Guadí y Uxía, gente que marcó y luchó mucho a nivel interno de la profesión, quizás no tanto cara al público”, comenta Pepe Cunha.

La lista que ofrece Eduardo Romero, de la productora Coconut, incluye proyectos musicales nacidos en Galicia, si bien no todas las artistas son originariamente gallegas. “Marem Ladson, Bala, DANI, Magia Bruta y Babykatze podrían ser mi top 5. Me gustan también Sanny, Mordem o Elba... y seguro que se me está escapando alguien (¡qué rabia!) En cualquier caso, estaría a gusto defendiendo a este equipazo”, manifiesta. Su propuesta abarca desde el rock a la electrónica pasando por la americana o el synth-pop, aunque “ intuyo que ninguna estaría especialmente cómoda encasillada en una de estas etiquetas, porque todas han sabido mezclar muy bien sus influencias con la necesidad de expresarse y de contarnos cosas, para conseguir algo realmente propio y muy personal”, expresa. “En cuanto a la cantidad, creo que todavía nos falta para tener un panorama de primera. En lo que a la calidad se refiere... no tenemos nada que envidiar a nadie. Bravo por todas”, concluye.

Marem Ladson es una de las revelaciones que más reconocimiento internacional está logrando. Nacida en 1997 en Ourense, de padre afroamericano y madre española, creció entre Galicia y Nueva York, comenzó a tocar la guitarra y a componer sus canciones con nueve años y ha conseguido telonear a Dirty Ray (Imaculate Fools) y a Alondra Bentley. Debutó en 2018 con un disco que lleva su nombre y sacó en 2020 el EP Azul. En su música, con influencias del folk, pop y rock americanos, hay denuncia social.

Bala es la banda femenina de punk rock más viral del momento. Integrada por las gallegas Anxela Baltar y Violeta Mosquera, cuentan con tres trabajos discográficos y ha estado en los grandes festivales de España y Portugal, pero también en países como Japón, Australia, EEUU, Colombia o Reino Unido, dejando huella en lugares como el Stoned and Dusted (desierto de Mojave, California), o el Rock al Parque de Bogotá (2018).

DANI, hija de los históricos componentes de Aerolíneas Federales Rosa y Silvino, sacó a principios de este año su segundo disco, “Postdata”, diez canciones sobre el desamor que paseó en una gira por la península. La viguesa afincada en Madrid, que durante su adolescencia ya teloneó a Miguel Costas (Siniestro Total) destila sensibilidad pop combinada con electrónica contemporánea.

Magia Bruta es la nueva aventura de Isabel Fernández, compositora y productora con una decena de discos editados en España, EEUU y Japón, escritora de bandas sonoras y fundadora de los grupos Charades y Aries, tras unirse a la talentosa multi instrumentista María Romero para dar vida a las canciones en directo y generar juntas una emocionante onda expansiva de armonías y experimentación instrumental. Su álbum debut, lanzado en 2022 bajo el título “Un día nuevo” destila pop místico, electrónica experimental, armonías a la girl groups, minimalismo expansivo y sampling telúrico, todo ello aglutinado en preciosas melodías sobre la alienación, el amor, la verdad y la belleza.

Lucila es la compositora, productora y artista visual argentina afincada en Vigo que representa Babykatze, un proyecto de synth pop minimalista que mezcla ambientaciones electrónicas con experimentación visual a través de multitud de capas que forman un conjunto sonoro sentimental, emocional e introspectivo. El pasado verano presentó en el festival O Son do Camiño el videoclip “OP”, perteneciente a su quinto EP “Deep”.

Sanny es el proyecto liderado por la cantautora viguesa Sandra Gómez, que, acompañada de su guitarra y armónica, recorre escenarios de distintos puntos dentro y fuera de Galicia. Sus influencias vienen principalmente del folk-rock norteamericano y de compositoras indie contemporáneas como Phoebe Bridgers o Sharon Van Etten. Sus letras abordan temas tan íntimos como la soledad. Su primer EP, “Loners Downtown”, vio la luz en 2019.

Mordem es el nombre que Elba Fernández tomó prestado de un poema de Rosalía de Castro para bautizar a una identidad sonora a base de sonidos electrónicos y contemporáneos con los que lanzó en 2017 su disco “Fragments to Dominate the Silent”. Compuso junto a Xavi Fons la BSO de la película “Ons” y los temas de la serie de Movistar “Hierro”, por los que ganó el Mestre Mateo 2020 a la Mejor Música Original.

Elba dejó la banda Ivy Moon para centrarse en su proyecto personal de synth pop/ new wave ochentero repleto de melodías con aura melancólica y onírica que se pueden disfrutar en sus primeros singles y videoclips, uno de ellos, “Natural Magic”, rodado en 16 milímetros.

Sila Lúa, la cantante viguesa afincada en Madrid que ha encandilado a artistas como Julieta Venegas o a los productores de “Élite” (Netflix), cierra el próximo jueves 28 de diciembre en la sala Radar Estudios de Vigo su primera gran gira, titulada “Rompe Tour”, en el último concierto del año de la programación de SON Estrella Galicia, tras recorrer durante todo el año escenarios imprescindibles como los de Mad Cool, O Son Do Camiño o Riverland, junto a una banda formada íntegramente por mujeres. Un disco de vinilo en edición limitada lanzado el pasado noviembre ponía el broche de oro a su trabajo de debut, que incluye exitosos temas como “Rompe”, presente en el capítulo 2 de la serie mexicana disponible internacionalmente “Soy tu fan”, de Disney, y por el que fue la única artista española nominada en la categoría de “Best Pop Video Newcomer” en los UK Music Vídeo Awards, el certamen de videoclips más importante a nivel internacional. Se trata de un trabajo conceptual que gira en torno al mar y su cultura y que abandera un sonido propio y ecléctico, a medio camino entre la música urbana, la electrónica y el pop alternativo. Sila Lua ganó popularidad a raíz de que su single “Quiero Llorar” fuera destacado por la artista mexicana Julieta Venegas como una de sus canciones favoritas de 2019. Sus canciones “Nada” y “Quiero Llorar”, que forman parte de la 4ª temporada de la serie “Élite” de Netflix , se convirtieron en fenómenos virales y acumulan millones de streams.

La voz del reggae gallego, High Paw, nombre artístico de la viguesa Paula Herrero, defiende un estilo de música que hace pensar y aborda en sus letras mensajes sobre la identidad, los estereotipos sociales y la lucha feminista . Con su disco “Solid As The Clock”, se alzó en 2020 con el Martín Códax en la categoría “Reggae, Ska y Mestizaje”.

Rocío Caamaño lanzó en 2022 su disco debut “Embora”, un trabajo de pop producido por Josh Tampico (The Cranberries, Blur, Bon Jovi…) al que acompaña una gira de más de 20 conciertos por toda la geografía nacional.

Laura, Jimena y Yamini integran el trío Samudra, que ofrece una nueva mirada de la música de cámara a través de la flauta ,el cello y el piano. Su primer disco, “Odisea”, es un recorrido sonoro de Occidente a Oriente donde podemos descubrir las diferentes músicas clásicas del mundo. En 2022 se alzaron con el Premio Martín Códax de la Música en la Categoría Música Clásica y Contemporánea.