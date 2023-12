El hijo pródigo

Han tenido ustedes mala suerte. Llega Nochebuena y les he tocado yo en el artículo dominical. Mala cosa si son ustedes muy navideños. Dice Jim Van Os, un científico holandés y psiquiatra, que “ser diferente de los demás es muy malo para la salud mental”, y yo opino justo lo contrario. Es cierto que, desde un punto de vista antropológico, las personas tendemos a lo gregario, a incluirnos de forma deliberada y explícita en todo aquello que acepta la masa, pero para mí sigue siendo un misterio que en ciudades y países aconfesionales se siga montando el tinglado navideño. No he conocido nunca a nadie —ni de mi entorno directo ni del más alejado— que haya celebrado el cumpleaños de Jesucristo acudiendo a las 00:00 de Nochebuena a la Misa del Gallo; sin embargo, sí he conocido a unos cuantos que aprovechan la fiesta para ir de copas, que es un acto con una connotación litúrgica un poco diferente. Es lo mismo que aquellos que se casan por la Iglesia y no la han pisado ni la piensan volver a pisar en años: una incoherencia vital como otra cualquiera.

A mayor abundamiento, tenemos las reuniones familiares. Podríamos considerar la cena y comida de Navidad como una especie de acuerdo tácito mundial para que las familias del planeta, en fechas del Merry Christmas, pudiesen dar por hecho la existencia de días libres para reunirse. Sin embargo, suceden paradojas extrañas, como la reunión de personas que —a pesar de vivir cerca— no se ven en todo el año y voilà, de pronto se ofrecen para instalarse en tu salón, o en el de la abuela Mari Pili, para que les pongas los langostinos y el turrón. Aquí sucede a veces el fenómeno del hijo pródigo; sí, ya saben, ese que ha pasado de todo el mundo desde siempre, pero que cuando aparece por el umbral de la puerta se escuchan frases tipo “Ah, qué bien que has venido ¡qué alegría!”, mientras al pringado o pringada que ha estado ahí todos los días, pendiente del abuelo o de la tía Paca lo están abroncando porque no ha llevado a la cena los entrantes correctos. Hay otro hijo pródigo que vuelve en estas fiestas y que es mucho más preocupante: el alcohol en todas sus formas. Lo asociamos a la fiesta, a la alegría y los buenos recuerdos cuando, en realidad, si bebes demasiado no te acuerdas de casi nada; dirán que exagero, naturalmente. Sin embargo, no olviden que a los niños —en estas fiestas y desde hace años— se les da el famoso Champin, simulando que es su cava de Nochebuena o Fin de Año. Para que se acostumbren, para que poco a poco lo transmuten por el “cava bueno”. Como si por beber agua ya no se pudiese celebrar la vida, el encuentro ni nada celebrable. Supongo que, si lo analizamos de forma antropológica, todos buscan la aceptación de todos y el no quedarse solos. Sin embargo, yo pienso que no sucede absolutamente nada si no festejas algo que no te apetece o no es coherente con tu vida; al igual que si decides celebrarlo de forma abstemia o escalando el Everest en honor a los Reyes Magos: da lo mismo, el mundo seguirá girando hagas lo que hagas. Cada cual que aproveche estas vacaciones inventadas como pueda.

No me entiendan mal: sé que hay familias coherentes, alegres y felices, que a pesar de no ser religiosas celebran la convocatoria de las luces y del Belén porque, qué diablos, nada mejor que tener una excusa para hacer una gran fiesta y en la forma que les de la gana. Sin embargo, yo sigo pensando en un poema de Charles Bukowski que habla de la gente diferente, de los más raros: «No es frecuente verlos porque, donde hay multitud, ellos no están.»

Felices Fiestas a todos.