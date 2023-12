La Preysler, la pérdida del paraíso y la nueva consolación

Fue una entrevista blanda, delicada, hecha desde el afecto y no la mala baba, pero Isabel Preysler salió fortalecida o al menos no malparada de la misma. Nadie tenía por qué que esperar a una intelectual pero también quedó claro que nada tenía que ver ella con esas simplificaciones que el pueblo llano y menos llano ha hecho con ella. ¿Alguien cree que una mujer normal pueda seducir en una vida a hombres tan notables e inteligentes como un cantante universal, un Premio Nobel, un serio ministro de Economía o un empresario bodeguero de alto standing? A mí me interesó la entrevista porque es mujer de mi generación, nació exactamente un año antes y, aunque mi vida nada tiene que ver con la de ella, compartimos un paisaje común de sociedad y de cambios, un número similar de parejas estables sucesivas (yo más) y ambos tenemos una larga visión retrospectiva que década a década se fue alimentando con ingredientes comunes universales en política, música, costumbres... lo que se manifiesta en la prudencia con que se juzga el presente.

Recuerdo una entrevista que le hice años ha a Torrente Ballester en su casa veraniega de La Romana en que hablamos solo del amor, las mujeres y la muerte, al calor del libro de Schopenhauer del mismo título que yo acababa de leer. Del amor, de mujeres y de la muerte habló también ella sin pretensiones teóricas y, en cuanto al primero, me sentí identificado con esa visión de síntesis que expresaba en pocas palabras, aunque hombres y mujeres no coincidamos mucho en estas apreciaciones: te enamoras de alguien por algún tipo de admiración (ella la inteligencia, los hombres quizás cedamos a cuestiones más efímeras), cuando te separas sufres en las primeras, menos en las últimas y volver a enamorarse como antes empieza a ser milagroso a estas edades. Luego tienes hijos y te cambia el rollo, pasan los años y ya no estás en el mercado de oferta y demanda amorosa como antes. No solo porque no haya tanta demanda -que siempre la hay- sino porque tú tampoco estás de oferta. Habló también de la muerte personificada en su marido Miguel Boyer; del aprendizaje y la reconversión a la que obliga la experiencia de una larga enfermedad que convierte a la persona amada en otra diferente y devastada y que pone a prueba tu capacidad compasiva, de dar amor en la adversidad. ¿Cómo enfrentarse a la muerte? ¿Cómo hacerlo con dignidad a la vejez y el deterioro que suele precederla? Yo creo que, sin saberlo, Isabel Preysler está practicando un modo de consolación que no es resignación porque sigue ahí, bella aunque sirviéndose de los recursos estéticos necesarios, y con ganas de vivir por sus hijos, por ella misma y por la misma vida que reconoce tiene regalada. A la Preysler le regalaría el libro que leo estos días encantado: En busca de consuelo.Vivir con esperanza en tiempos oscuros, de Michael Ignatieff. Igantieff sostiene que es una sandez quebrarse ante el aluvión de comentarios públicos que predicen el apocalipsis medioambiental, el hundimiento de la democracia o un futuro asolado por nuevas pandemias y cuenta historias de personas que vivieron tiempos más asolados que los nuestros y hallaron consuelo. Lo que ocurre, y quizás le pasa a la Preysler, es que procedemos de una cultura cristiana que, durante miles de años, nos hizo creer que había Paraíso, que había una vida después de ésta y esa fue una forma de esperanza. Pero ahora mucha gente ha perdido ese paraíso, esa fe, e incluso su marco institucional, las iglesias, sinagogas y mezquitas donde antes nos consolábamos en grupo. Ahora se va a terapeutas. ¿En qué consuelo podemos seguir creyendo? Lo hay, ese es el reto y creo que Isabel Preysler ha hallado un camino entre los posibles que no precisa de un Más Allá redentor y refrigerador.