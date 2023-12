Luces y sombras antes de la Navidad

Que tenemos luces, eso está claro, no sé cuántos millones de leds! Navidad suele ser sinónimo de alegría, feria, fiesta, no en vano “navidad” proviene del latín “nacimiento”, época en la que supuestamente se da tregua a las guerras, al trasiego del día a día y se celebra, celebramos, normalmente en familia.

Para muchas personas es fácil, muy claro y organizado; se reúnen, se come, se bebe, se baila, se disfruta, y hasta el año que viene. Pero el entramado familiar y la diversidad actual de las familias hace que el simple hecho de “reunirse” sea complejo y genere ansiedad en muchas personas. He hecho un pequeño sondeo en mi instagram @emmaplacer preguntando sobre los conflictos familiares y de pareja que dejan las Navidades y, en general, las cuestiones más repetidas son:

-Con tu familia o con la mía, cómo repartirse y otros menesteres.

-Quién o quiénes se ocupan de las viandas, tareas, compras de regalos y limpieza cuando somos tantas personas en una casa.

-Los temas de conversación que pueden generar malestar y/o conflictos del pasado que salen a relucir en estos eventos (se ha hecho hincapié en el cuñadismo).

-La necesidad y la obligación de reunirse con personas que normalmente no son de tu agrado, solo por el hecho de que sea Navidad.

No existen las familias “normales”

El otro día me decía una chica: “Estoy muy preocupada por las fechas que vienen porque mi familia no es normal”, ¿creéis que existe alguna familia estándar?. Yo, particularmente, pienso que no, que cada quien tiene sus peculiaridades y, cuando nos juntamos más de dos, ya van a existir opiniones y razonamientos diferentes, y que pueden ser disparadores de discusión.

He aquí uno de los primeros conflictos que pueden surgir antes de sentarse a la mesa y que afectan a las parejas enormemente. Cuando no tenemos pareja, está claro, en general celebramos con nuestra familia. En el caso de que tu madre/s padre/s estén separados, la lógica apunta a que pases un festivo con cada parte, y en el caso de existir nuevas parejas de tus progenitores, también compartir con estas. Hasta aquí puedes organizar más o menos, pero siempre pueden surgir tiranteces porque somos muy resistentes al cambio: “siempre has pasado conmigo la Nochebuena”, “ah! que en Navidad vas con tu padre!”... Este tipo de comportamiento en forma de reproche provoca una sensación de hastío y pereza navideña por la que muchas personas manifiestan que quieren que llegue el 7 de enero cuánto antes, o irse de vacaciones a algún lugar tropical y escapar de la turra y el turrón familiar.

¿En pareja o con tu familia de origen?

Si, hasta aquí, el hecho de comer y celebrar (no olvidemos el propósito inicial) parece un lío inmenso, imagina cuando tienes tu propia pareja y no quieres renunciar a pasarlo con la misma: ya son puras matemáticas. Si antes me tenía que dividir, ahora ¿cómo lo hago? Hasta que inventen un clon que me sustituya graciosamente en la mesa, hay que aprender a decir que no, y comunicarlo de forma asertiva, ya que la vida cambia, y en cada momento, año o circunstancia puedes cambiar de idea o de plan sin que nadie te lo recrimine. Lo que en otro momento puede parecer lógico, a veces desplazamientos locos o encuentros indeseados suponen forzar sin sentido, por lo que deberíamos complacer sólo nuestros propios deseos basándonos en esa lógica. Eso sí hay que decirlo con tiempo y con la mayor de las sensibilidades, sin olvidarte de tu derecho a decidir cómo vivir estos días festivos.

Aser-Navidad

Permitidme este tontorrón juego de palabras, ASERTIVIDAD+NAVIDAD, para poneros un ejemplo asertivo para comunicar de forma eficiente lo que es un derecho para ti y algo difícil de tragar para las personas de tu entorno:

Conflicto: Este año he decidido NO ir a cenar en Nochebuena, como siempre lo he hecho hasta ahora.

Explicación “asernavideña”: Eres una persona fundamental en mi vida, te aprecio/te quiero/te valoro/te estimo, pero este año siento que me apetece otro plan, pero esto no significa que cambien mis sentimientos hacía ti, y podremos vernos y celebrar en otras fechas y circunstancias.

Este es un ejemplo muy “sencillito”, pero que puedes practicar, imaginando cómo sería comunicar algo así con tus palabras aser-navideñas.

Normalmente, cuando tenemos una actitud positiva, libre de celos, envidias y con respeto, cariño y ganas de pasarlo bien, suele ser contagioso y suficiente para que todas las partes estén más o menos satisfechas.

Placeres: os envío mis mayores deseos de Salud&Placer para estas fechas; pasadlo fenomenal y nos leemos muy muy pronto. www.saludplacer.com