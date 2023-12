“España ha mejorado la financiación en ciencia pero le queda un largo camino”

El telescopio espacial más potente de la historia, el James Webb, ha dado lugar a importantes hallazgos para la ciencia internacional en su primer año de exploración del universo. Sin embargo, no toda la valiosa información que recopila llega a la Tierra. Una pérdida que las futuras comunicaciones ópticas están llamadas a solucionar. La doctora en Astrofísica Noelia Martínez Rey (Lugo, 1991) participa en el desarrollo de esta tecnología emergente desde la Australian National University (ANU), en Canberra, donde trabaja en proyectos que involucran a la ESA o la NASA.

“El objetivo es que reemplacen a las actuales comunicaciones por radiofrecuencia que, en el caso del James Webb, por ejemplo, solo permiten enviar un porcentaje de la gran cantidad de observaciones astronómicas que realiza mientras el resto se pierde”, comenta.

De hecho, la ANU acaba de construir una nueva estación terrestre óptica en el Observatorio Mount Stromlo, situado cerca de la capital australiana, que ayudará a la NASA en sus investigaciones “y que dará soporte a algunas de sus misiones a la Luna”.

Además de estar especializada en comunicaciones ópticas y satélites, Noelia también se dedica al desarrollo de instrumentación astronómica. Tiene un proyecto con el telescopio japonés Subaru, ubicado en Hawái, y va a empezar otro con el Telescopio Gigante de Magallanes, que se está construyendo en Chile y que será el más poderoso del mundo.

La investigadora lucense llegó al espacio “de casualidad”, admite entre risas, pues empezó estudiando Ingeniería Industrial. Primero hizo la carrera técnica en el campus de Lugo de la USC, en la especialidad de química, y después completó la superior en la Universidad de León, pero ya en la rama de electrónica y automatismos.

“En el verano de 2013, tras mi primer año de licenciatura, quería hacer prácticas y me apunté a todo, hasta para trabajar gratis. España estaba en plena crisis y había listas de espera. Pero conseguí una beca del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y me empecé a meter en el mundillo de la instrumentación para telescopios. Volví a León, acabé la carrera y logré otra beca del programa Young Graduate Trainee de la ESA. Y ahí ya fue donde empezó mi relación con la ingeniería para el espacio”, relata.

Pero el desapacible clima de Países Bajos –” Pensé que siendo gallega lo de la lluvia lo tenía superado”, bromea– la llevó de nuevo a Tenerife para ocupar una plaza de ingeniera electrónica en el IAC. La financiación se acabó después de un año y se fue al paro. Hasta que su jefe se encontró casualmente con su antiguo responsable en la ESA y le propusieron un doctorado conjunto. “No era algo que me hubiese planteado, pero fue la mejor decisión porque, de verdad, me encanta lo que hago”, celebra.

“La atmósfera produce un efecto negativo en la luz que procede de los objetos astronómicos y en la ESA estaban interesados en explorar cómo corregirlo en las comunicaciones ópticas con satélites”, explica sobre la investigación que realizó durante tres años en Tenerife utilizando la Optical Ground Station de la ESA.

Al acabar el doctorado le ofrecieron un contrato de tres años en la ANU, donde ya había realizado una estancia previa de cuatro meses. Y llegó a Canberra a finales de 2019, a las puertas de la pandemia. “Quise volver a España, pero si salías del país luego no podías entrar de nuevo y perdías el trabajo. En esa época idealicé mucho lo de regresar a Europa y solicité muchos puestos, de hecho, me ofrecieron algunos. Pero las condiciones que me plantearon aquí para seguir no tenían ni punto de comparación. Desde 2022, tengo plaza como investigadora, financiación propia y flexibilidad para invertirla donde quiera. Y sí es verdad que Australia sigue estando superlejos y se hace difícil a veces, pero es que ¡todo no se puede tener!”, admite Noelia, que acaba de recibir la visita de su madre y de su hermana ya que no vendrá a Galicia en Navidad.

Su especialidad en el campo de las comunicaciones ópticas, que marcarán un punto de inflexión en las misiones espaciales, son los sistema de estrella láser en los que se genera una estrella artificial con láser y se utiliza para medir la turbulencia atmosférica que después se va a corregir. “Son proyectos de larga duración, de más de 5 años la mayoría, porque se extienden desde las fases preliminares de diseño hasta la parte experimental con prototipos y finalmente la construcción e integración del instrumento”, destaca Noelia, que sigue colaborando con el mismo grupo del IAC en el que hizo la tesis.

De hecho, el pasado verano estuvo en Canarias durante la instalación de un instrumento de I+D liderado por el Observatorio Europeo Austral y la ESA. “Me fui a Tenerife un mes y medio para hacer unos experimentos con ellos. La relación es superbuena”, comenta.

La ANU, con seis premios Nobel en su historia, es una de las principales universidades australianas y aparece cada año entre las cincuenta mejores del mundo. Noelia trabaja en el Centro de Tecnología e Instrumentación Avanzada de la Facultad de Astronomía y Astrofísica. Pertenece a dos grupos, el de Comunicaciones Láser Avanzadas y el de Óptica Adaptativa con estrella guía láser, y se mueve a diario en un ambiente muy internacional.

“Hay muchas diferencias respecto a España. Nunca contemplé trabajar allí en la universidad porque tienes que tener una suerte increíble para caer en un buen sitio y con financiación. Al final, los recursos lo son todo. Si no puedes viajar a congresos o hacer colaboraciones, por ejemplo, da igual lo brillante que seas porque nadie te va a conocer. En Australia, tanto el Gobierno como la industria invierten mucho en ciencia. Pero a España, aunque ha mejorado la financiación y las cosas están mejor, creo que todavía le queda un largo camino”, opina.

Desde que inició la carrera, Noelia se ha movido en ambientes mayoritariamente masculinos pero en los últimos años percibe un cambio. ”La ANU ha hecho un esfuerzo enorme para buscar ingenieras y una de las medidas, compartida por todos, ha sido ofertar puestos de trabajo solo para mujeres. Y la estrategia ha funcionado porque más mujeres han solicitado los que están abiertos a los dos géneros y el incremento se ha notado a todos los niveles, también entre las estudiantes. Es genial. Como resultado natural de tener más mujeres en plantilla, otras quieren presentarse. De hecho, conmigo trabajan una asistente de investigación y tres alumnas y no lo he hecho a propósito”, celebra.

La capital australiana, que ronda los 400.000 habitantes, está considerada una de las mejores ciudades para vivir del mundo y ella se encuentra muy a gusto: “Sydney o Melbourne son más conocidas, pero Canberra es más tranquila. Tienes todo lo que puedas necesitar sin todo el jaleo y el ruido de una gran ciudad. Y viniendo de Lugo, para mí es suficiente”, bromea Noelia, que también ha aprovechado estos años en Australia para conocer otras zonas del vasto país. “Las distancias son gigantes y cuando sales de la ciudad no hay absolutamente nada. Es muy diferente a viajar por Europa, por eso las señales te advierten de cuántos kilómetros faltan para la próxima gasolinera”, describe la lucense, que en dos semanas brindará por el nuevo año en pleno verano. Ventajas de vivir en las Antípodas.