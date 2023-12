En casa de mis padres, en los dos pisos que habité con ellos, la mayor estancia se reservaba como salón. Allí se ubicaba el mejor mobiliario y la alfombra más lustrosa. Sólo se utilizaba en fiestas y visitas. Con los extraños, en suma, porque también nosotros nos resultamos ajenos en esos días feriados. El resto del tiempo permanecía clausurado, lo que inevitablemente alimentaba mi fascinación infantil por sus exóticos misterios. Mi abuela protegía aquel sanctasanctórum a golpe de zapatilla de las incursiones con mi hermano; ambos, pretendiéndonos Indiana Jones. La rutina cotidiana se desarrollaba en el cuarto de estar, que era igualmente de ser. Tan pequeño que bastaba el televisor Grundig para calentarse.

Aquella costumbre de mis padres no obedecía a vanidad ni hipocresía. Nunca cometieron semejantes pecados. Yo crecí con el orgullo del sudor honrado. Pero a su generación, privada de tanto, de cartilla de racionamiento y maleta de cartón, le gustaba poseer algo especial. Esa habitación que preservar del deterioro. Tal vez un objeto que se hubiese conservado en la familia o que se adquirió con un aguinaldo inesperado. Un traje de domingo, un reloj de bolsillo, un sofá tapizado... O un recuerdo alocado y feliz como aquel viaje a Granada, en el que por una vez no repararon en gastos. Eran las gemas engarzadas en el estambre de sus vidas. Una sonrisa congelada en ámbar y un legado; la esperanza de que sus hijos podrían disfrutarlo todo a manos llenas.

En toda promesa, sobre todo en las cumplidas, anida el germen del siguiente desencanto. España ha progresado, pese a vaivenes y recesiones. No le debemos ninguna nostalgia a lo que fuimos en blanco y negro. Pero es cierto que por el camino hemos desnortado la tasación. Acumulamos propiedades. Compramos casi antes de preguntarnos si lo necesitamos. Todo se usa y se tira, si no caduca antes, o se apolilla en los cajones. Hemos transitado de la carencia al exceso. Nos hemos convertido en almacenes atiborrados, en los que se ha extraviado el arca de la alianza.

Y si acaso en nuestro inventario hemos incluido alguna propiedad que sobresalga del común, un coche, un móvil o un crucero, no será para soñar con un mejor porvernir, sino para amargarnos en la comparación. No sentiremos que se desencaja la pieza, sino el puzle. Una amiga acaba de concluir la laboriosa reforma del piso al que se mudan. Todo luce en materiales nobles. Ya le he advertido que ahora anhelará un marido de vinilo y cóctel que se ajuste mejor a la decoración que el vigente, que es marido de gotelé y caña. Es como a los agraciados con la Lotería, que al día siguiente acomodan las ropas, las compañías y las codicias a la nueva cuenta corriente. Ese frenesí no tiene freno.

Antes calculaban al céntimo y actualmente pedimos créditos. En el fondo, ayer y hoy confundimos valor y precio. De mi infancia no retengo los costes de lo que tuve o carecí sino el vermú después de misa, las películas de sobremesa con la manta sobre las rodillas, los paseos por Príncipe y la cabalgada a lomos del oso del Castro... En su joyero mi madre atesora la foto de aquel cumpleaños a la vera del río, mi hermano y yo alegres sobre el regazo de mi padre. Ellos en realidad siempre supieron que sus posesiones más valiosas no estaban encerradas en aquel salón.