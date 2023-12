Eufemismos

Las palabras no las carga el diablo, las cargamos nosotros. Uno es lo suficientemente viejo como para recordar su participación, en 1984, siendo un niño, en la I Marcha Aspanaex, organizada por la Asociación Protectora de Subnormales de la provincia de Pontevedra, “una asociación dedicada exclusivamente al subnormal”, como informaba entonces FARO.

Rastreamos en la hemeroteca del decano el uso en sus páginas de la palabra “subnormales”. Hasta 1985, más o menos, era utilizada, sin ningún matiz peyorativo, para designar a las personas con síndrome de Down. Grandes pancartas anunciaban en las calles la celebración del “Día del subnormal”. A partir de entonces decayó este uso neutro, y una década más tarde ya aparecía en mayor medida como insulto, incluso entre políticos (ya ven que el bochorno de la clase política actual no es del todo nuevo). El portavoz del BNG, Xosé Manuel Beiras, se dirigía así al PP en el Parlamento de Galicia en junio de 1995: “No somos subnormales, la subnormalidad está en ustedes”. En la guerra del fletán, por aquel entonces, la flota acuñó este lema: “Somos vigueses, somos subnormales, y los canadienses nos roban los fletanes”.

“Subnormal” era ya un insulto a oídos de todos, y hubo que buscar otros términos. La evolución eufemística de las palabras se refleja bien en las que han designado la discapacidad. En palabras de Sebas Lorente, formador, conferenciante y parapléjico: “Primero me quedé paralítico. Luego mejoré y pasé a minusválido. Con el tiempo, ya solo fui discapacitado. Más adelante, persona con movilidad reducida. Después, evolucioné a la diversidad funcional. Ahora, tengo capacidades diferentes. No, si aun volveré a andar...”.

Una persona invidente no tiene unos ojos que funcionan de forma “diversa”; sus ojos no funcionan bien. Su realidad no cambiará por mucho que cambien el nombre a su problema. Como dice el divulgador Javier Santamarta del Pozo, ¿qué tiene de imprescindible pasar de llamar a las personas “disminuidas”, término que figura en el artículo 49 de la Constitución Española, a “discapacitadas”? Y lo dice alguien con reconocimiento de “minusválido” permanente.

Se llama “la rueda de los eufemismos” y la ha explicado perfectamente Ted Frank, abogado del Hamilton Lincoln Law Institute: “La palabra ‘retrasado’ se utilizó como eufemismo porque la gente se ofendía con ‘imbécil’, que fue literalmente inventada desde cero por un científico para ser un término científico desapasionado porque la gente se ofendía con ‘débil mental’. La próxima palabra que elijamos también se convertirá en un insulto, y tus nietos se burlarán de los vídeos en los que utilices esa palabra de forma neutra. Lo que nos repugna es la condición, no su nombre. La rueda de los eufemismos no purifica el concepto, sino que simplemente mancha la palabra”.