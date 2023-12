“La burguesía fue un ogro para la Condición Femenina”

Ángeles Caso (Gijón, 1959) acaba de publicar “Las desheredadas. Una historia de las mujeres creadoras. Siglos XVIII y XIX” ( editorial Lumen), continuando así con su proyecto iniciado hace casi dos décadas de rescatar de la sombra a mujeres relegadas al olvido por el relato histórico y construir así la genealogía cultural femenina arrebatada. La historiadora del arte y escritora, ganadora del Premio Planeta y del Fernando Lara de novela, entre otros, cuyo rostro se hizo popular en 1985 por presentar el telediario de TVE, estará en Club FARO el miércoles 13 de diciembre a partir de las 20 horas, en un acto que se celebrará en el museo MARCO de Vigo.

– Hace 18 años comenzó a rescatar mujeres olvidadas por la historia y ahí removió conciencias, ¿cómo han cambiado esas conciencias en ese período de tiempo?

– En estos 18 años ha habido muchísimas aportaciones en el campo de la investigación de género, sobre todo en España, donde íbamos bastante por detrás de otros países de nuestro entorno en este terreno. Hay muchos más datos e información, pero sigue estando todo muy centrado en el mundo académico, llega poco al gran público y falta todavía muchísimo por hacer.

– ¿Quiénes son “las desheredadas”, por qué ha escogido esas mujeres de las que trata en su libro y qué tienen en común?

– Lo que estoy haciendo desde hace tiempo es reconstruir la genealogía cultural femenina, que nos la han robado; se construyó un relato histórico que nos ha dicho que las mujeres no habíamos hecho nada relevante nunca. Desde la década de 1970, cuando se empezó a investigar, hemos ido descubriendo y sacando a la luz mujeres que fueron científicas, pintoras, escritoras, escultoras, filósofas, etc., que participaron de toda la actividad creativa e intelectual en condiciones mucho mas difíciles que las de los hombres, pero que a pesar de todo estuvieron ahí. Mi trabajo consiste en recuperarlas, ponerles nombres, darles foco, pero también y es lo que más me interesa como historiadora, en explicar muy bien el contexto en el que vivieron. No se trata solo de hacer un listado de mujeres con sus historias, sino de ver y entender en qué mundos se movieron, cómo tuvieron que utilizar una serie de estrategias teniendo a su alrededor el mundo patriarcal del siglo XIX del que somos herederas.

«Me ha gustado mucho escribir sobre las revolucionarias francesas, que aquí no son muy recordadas pero que son fundamentales para entender lo que ocurrió en el siglo XIX». @caso_angeles sobre «Las desheredadas» en @efeminista_efe.https://t.co/Ouaag97ztR — Editorial Lumen (@LumenEdit) 13 de noviembre de 2023

– Sorprende que en el siglo XIX hubiera autoras que ni se planteaban firmar sus obras cuando, en el caso de Mary Shelley, sus madres sí lo habían hecho.

– La burguesía fue una gigantesca sombra para las mujeres, un ogro que se vació sobre la condición femenina. No quiero decir que el Antiguo Régimen fuera más generoso con las mujeres, pero les reconocía mucho más la individualidad, la capacidad de poder y la actividad económica. El cambio más cruel se produce en el paso a las modernas sociedades democráticas en las que aún vivimos, es decir, a partir de la Revolución Francesa. Cuando se construye el mundo político moderno, esta burguesía que toma el poder nos deja de lado, nos da un manotazo, dice ‘vosotras no sois sujetos políticos, estáis al mismo nivel en los textos de las leyes y en la concepción moral que los menores de edad y los discapacitados”. Nos intentan convertir, a las mujeres de las clases privilegiadas, en el ángel del hogar, y a las de las clases trabajadoras, en las proletarias de los proletarios. Esta es una trampa de una crueldad tremenda que tendió la burguesía decimonónica al genero femenino y contra la que todavía nos estamos rebelando a día de hoy.

– ¿Estas involuciones históricas nos deben poner alerta sobre la posibilidad de que se produzca un nuevo retroceso en posiciones que ya damos por conquistadas?

– Cualquier avance en la historia de la humanidad puede retroceder si se dan las circunstancias oportunas. En lo referente al género femenino, esto ya lo hemos vivido una y otra vez, con lo cual tenemos que estar siempre alerta porque damos por hecho que ya está conseguido y la realidad nos demuestra que la vuelta atrás ocurre a veces sin que nos demos cuenta, te van acorralando y de pronto estás en un mundo propio de décadas atrás. Y estamos viendo discursos en la ultraderecha que caminan hacia ahí, así que mucho cuidado.

– ¿En su proceso de búsqueda de documentación para elaborar este libro quién le sorprendió gratamente que no conociera?

– Me cuesta trabajo decidir porque llevo toda la vida en estas investigaciones. Cuando acabé la carrera de Historia del Arte en 1981 se empezaban a publicar en Estados Unidos y en Francia los primeros libros de investigación de género, yo viajaba mucho y traía la maleta cargada de libros. Por puro interés personal, me pasé horas de mi vida leyendo, por pasión, e investigando; de vez en cuando escribo uno de esos libros o doy clases y conferencias. En los momentos finales de organización de la documentación para este libro sí me sorprendió algo: la presencia de las mujeres en las minas de carbón. Yo que soy asturiana, de tierra minera, siempre he pensado que la minería era un mundo exclusivamente masculino y que hasta finales de los 80 del siglo XX no entraron las mujeres en los pozos; he descubierto que ese relato es falso, que la mujer ha trabajado en las minas desde que se abrieron en el siglo XVIII y que han estado siempre, aunque de una manera extraoficial, en Asturias les llamaban “les carboneres”.

– ¿Se enfada una cuando descubre cuánto nos han mentido?

– No solo es el cabreo, hay gente que no le da la importancia a la historia y no es así. Nuestra mirada sobre el pasado en la construcción del imaginario es lo que nos construye en el presente como sociedades y como individuos. Mientras sigamos educando a nuestras niñas y niños en la idea de que todo lo importante que ha ocurrido en la historia lo han protagonizado los hombres y que las mujeres solo somos una masa amorfa, gris y anónima que no hemos hecho nada más que alimentar o parir, no vamos a conseguir la igualdad. Necesitamos que las mujeres crezcan sabiendo que hemos sido igual de valiosas desde el origen de la raza humana, no es que en estas últimas décadas nos hayamos vuelto listas, es que lo hemos sido siempre. A mí esto me preocupa muchísimo, trabajo me esfuerzo y hago todo esto pensando en que tengo una hija de 32 años, una sobrina de 18, sobrinas nietas de diez y de ocho años, y yo quiero que estas niñas se eduquen y crezcan teniendo autoestima y orgullo por ser mujeres. Es que la construcción cultural que nos rodea – del cine, de las novelas, de la historia – está toda en contra de que sintamos ese orgullo.

– La joven artista e influencer Celia Gallego culpa, entre otros motivos, al manual de Ernst Gombrich de historia del arte desde sus orígenes hasta mediados del siglo XX el haberle robado referentes femeninos y sufrir el llamado síndrome de la impostora. Usted también alude a ese libro.

– Ese señor hizo un relato completamente androcéntrico de la historia del arte, incluyó a una mujer, en la edición en alemán, pero en la original, ninguna. Ya es grave que esto ocurriera en 1950, cuando había muchas artistas del pasado y contemporáneas de primer nivel, pero que se siga reeditando y siga siendo el manual de referencia en las escuelas de bellas artes de este país,... ¿cómo es posible?. Deberían ponerle una faja que diga “este libro es ficción”. Los que somos historiadores y queremos hacer ciencia tenemos que contar la verdad, y la verdad es que hubo muchas mujeres muy valiosas a las que el relato del siglo XIX y luego del siglo XX borró. A mí Gombrich me tiene loca, es que la última vez que fui al Prado estaban colocando ejemplares de las última edición.

"Cuando empecé en el mundo profesional mucha gente empezó a menospreciarme porque era chica y tenía el pelo largo. Llegaron a ponerme en listas de novelistas rosas”

– ¿Usted ha sufrido ese síndrome, el de la impostora?

– No, porque tuve el privilegio de criarme en una familia donde somos tres hermanas y un hermano y nos educaron igual al niño que a las niñas: los mismos derechos, los mismos deberes y los mismos estímulos intelectuales. No voy a ser modesta, yo sacaba matrícula de honor en matemáticas y en química, y me entusiasmaban, pero también sacaba matrícula en historia del arte, en latín y en literatura, y nadie me dijo nunca “tú no puedes sacar matrícula en matemáticas porque eres una niña”. Crecí considerando que mi inteligencia y mis capacidades eran las que eran y no tenían nada que ver con mi sexo, pero cuando entré en el mundo profesional, sobre todo en el de la literatura, mucha gente empezó a menospreciarme. Y me trataban mal porque era chica y tenía el pelo largo.

– ¿Y porque su imagen no se correspondía con la que se asociaba a una intelectual?

– Claro, a mí me lo han llegado a decir. Una vez en una charla en Granada, en la casa de Federico García Lorca, un señor mayor se levanta del público y me dice: “Estoy muy sorprendido porque una mujer tan guapa como usted, ¿cómo es que se dedica a estas cosas intelectuales?”. Yo le dije: “No sé si soy guapa o no, pero a mí no me han educado para que explote eso, sino para que desarrolle mis neuronas”. Si eres guapa, ¿por qué vas a molestarte en estudiar, si ya tienes la vida resuelta encontrando un buen marido que te mantenga?. Es increíble y espero que a día de hoy no pase entre los jóvenes. A mí me han puesto en listas de novelistas rosas, ¡pero si yo me crié leyendo “El lazarillo de Tormes” y “El cantar del Mío Cid”, seré mejor o peor, pero novelista rosa no.

– Dicen de usted que es heredera de Virginia Woolf en la pasión, emoción y sentido del humor que pone a sus escritos, ¿se percibe así?

– Virginia Woolf es mi referente constante, la cito mucho, tengo una camiseta con su cara y me la pongo mucho para encuentros, charlas y conferencias. Para mí, como para casi todas las feministas del mundo de la cultura, no es el único referente pero sí uno de ellos. Su lucidez, ironía y sentido del humor, con el que analizó una y otra vez la condición de las mujeres, aparte de su gigantesco talento literario, son un ancla al que siempre vuelvo cuando la necesito.

"Para mí Emilia Pardo Bazán es la madre del feminismo en España y me dan rabia los artículos que salen poniéndola verde”

– ¿Y su referente española?

– Para mí la madre del feminismo en España es Emilia Pardo Bazán. Siento una admiración profunda por ella, un respeto inmenso y un gran agradecimiento; fue mucho más que una escritora, fue una intelectual como la copa de un pino, una mujer que pudo haberse quedado en su lugar de privilegio y no mirar hacia otros lados como hicieron otras escritoras de la época, pero ella tuvo la valentía de mirar a las mujeres más desfavorecidas y denunciar una y otra vez lo que ella llamaba mujericidio y hoy llamaríamos feminicidio, además de la carencia de educación a la que eran sometidas las mujeres. Es la primera que se define como feminista radical y me da mucha rabia que a medida que la vamos defendiendo e intentando que ocupe el lugar que merece, aparecen más artículos, textos y anotaciones anónimas en sitios como Wikipedia poniéndola verde y diciendo que era clasista, monárquica y católica. El otro día leí que si era antisemita, pero vamos a ver, ¡si era amiga íntima de Zola!. En cualquier caso, tenía sombras, como todas y todos, pero su parte luminosa es extraordinaria y le debemos muchísimo.

"Mi etapa de presentadora de telediario fue atroz. Llegaba a mi casa y me ponía a llorar todos los días”

– Mucha gente la sigue recordando por su etapa de presentadora del telediario de TVE en los años 80, ¿cómo recuerda esa época?

– Es una etapa atroz de mi vida, era una jovencita de 24 años que no encontraba trabajo y por una de esas casualidades del destino acabé ahí. Tuve cosas luminosas, hice grandes amigos y amigas que lo siguen siendo a día de hoy y me abrió puertas, pero el hecho de ser una persona conocida por la calle me generó mucho sufrimiento. Llegaba a mi casa, cerraba la puerta y me ponía a llorar todos los días. Yo era un hippy, vivía en un mundo de artistas, hacía danza, música, escribía, todos los de mi grupo éramos gente muy bohemia y de repente me dije ¿qué hago aquí con una blusa de pitiminí y maquillada?. No me había maquillado nunca, mi hermana me cortaba el pelo, no tenía nada que ver son eso, y encima salía a la calle y no podía ser yo porque me reconocían. Si lo volviera a vivir, no hubiera firmado ese contrato. Estuve solo dos años y tengo 64, pero creo que en un principio me perjudicó, que la gente me ligara a eso impidió que me tomaran en serio durante mucho tiempo. Aún hace poco una persona me dijo que no me leía porque pensaba que era una petarda de la tele. Hay gente que me dice que gracias a eso, publiqué libros; yo creo que hubiera publicado igual porque es mi vocación, tal vez tardaría más.