"Trabajo como se hacía en el siglo XVII"

Cuando entramos en el territorio de Yolanda Carbajales, no éramos muy conscientes de que estábamos siendo unos privilegiados. “Verás -confiesa ella-. Tengo un muy buen amigo que está muy enfadado porque nunca lo he traído a mi taller. De hecho, no soy partidaria de dejar entrar a la gente aquí. A las visitas les enseño el resto del piso, mis cuadros, lo que quieran, pero mi taller… Mi taller es mi espacio más íntimo, y no lo digo sólo por el trabajo. Es que me lo tomo como una especie de refugio personal. Aquí pienso, aquí me relajo, aquí coloco los libros que estoy leyendo… Es que soy un poco maniática ¿sabes? Y aunque tengo cuadros que me han regalado o que he comprado, ni siquiera podréis ver aquí ninguna de mis obras. ¡Es que ya las conozco bien, demasiado bien! (ríe).

El “artefacto” que, seguramente, llamará más la atención de quien se adentre por primera vez en el territorio de Yolanda es el tórculo, que a primera vista puede parecer una impresora al uso, pero que resulta un elemento fundamental del grabado: se trata de un sistema de impresión utilizado en Francia por Lefevre que data del año 1803. Inicialmente creado como medio para imprimir las imágenes grabadas en las páginas sueltas, ya impresas, por tipos móviles en prensas planas, con la invención de la litografía y el descubrimiento de la impresión química de las planchas grabadas a buril, comenzó a caer en desuso por lo costoso de su ejecución y derivó en el grabado al aguafuerte, que primero fue utilizado por artistas como un medio de experimentación que acabó siendo adoptado como un género artístico propio.

Creo que no cometo ninguna indiscreción si cuento que el taller-estudio de Yolanda Carbajales fue anteriormente una habitación de matrimonio. “En su momento tuve que esforzarme en convencer a mi familia para apropiarme de este espacio, era el que más me gustaba y el más práctico para trabajar. Tardé en conseguirlo, pero lo logré, porque mi marido me lo consintió” relata, mientras acaricia una obra de la que, nos descubre. “Es un grabado que empecé a hacer cuando mi marido estaba enfermo y, al fallecer, no he sido capaz de volver a trabajar sobre él. Sé que algún día lo haré, que lo terminaré, pero siento que todavía no estoy suficientemente preparada para hacerlo”. El grabado que, de momento, se ha quedado a mitad de camino, es una composición preciosa en la que se ve el rostro de Álvaro Cunqueiro y el “monumento de los caballos”, la espectacular escultura de bronce de Juan Oliveira situada en medio de la glorieta de la plaza de España en Vigo.

Yolanda Carbajales nació en Caracas (Venezuela) en 1968, descendiente de una familia ourensana. Licenciada en Bellas Artes. Especialidad: Diseño y Audiovisual. Universidad de Salamanca,1991. Reside y trabaja en Vigo.

-¿Es aquí donde se inspira o al taller hay que llegar con los deberes hechos?

-Yo creo, y hablo por mí, que lo que inspira es la vida misma. Y no sabes nunca dónde y cuándo va “a saltar la liebre”. La inspiración puede proceder de una experiencia, de una lectura, de la visita a una exposición, de la contemplación un cuadro, de una lectura, de una imagen, de un sentimiento.

A estas alturas, ya sabrán que la especialidad de Yolanda Carbajales es el grabado, pero un grabado muy singular que de cuando en vez la lleva a espetar: “¡Es que yo trabajo como se trabajaba en el siglo XVII!”. Y no exagera ni un ápice: su técnica estelar es la denominada mezzotinta, creada en 1642 por un soldado alemán llamado Ludwig von Siegen, quien comezó a granear planchas de metal en Ámsterdam en tiempos de Rembrandt. Se trata de un método de mancha y, en este sentido, es una técnica inusual de impresión en hueco, muy distinta de otras en las que se parte del blanco y se suman líneas elaborándose el dibujo. En la mezzotinta, por el contrario, se parte del negro. “Algunos grabadores -asesora Carbajales- sustituyen el graneado tradicional por otros métodos más rápidos, como el aguatinta o el fotograbado con polímero, con un resultado parecido, pero no igual”. “Pero granear bien -enfatiza- requiere de mucha paciencia, perseverancia y habilidad, porque todo se hace del modo tradicionall. Eso sí: su resultado final es muy gratificante, al menos para mí” .

-Y no es precisamente muy practicado...

-Es que yo comprendo que el proceso, aunque no sea muy complicado, es muy lento. Por eso hay pocos grabadores a nivel nacional e internacional que se dediquen a esta técnica, al punto de que entre quienes la practicamos nos decimos entre nosotros mismos que “somos los más locos entre los locos”.

Yolanda Carbajales no tiene reparos en confesar que, aparte de una gran devoción, en que ella se dedicase al grabado, y concretamente, a este tipo de grabado, hubo un punto de cabezonería y unas cuantas dosis de obsesión: “El grabado es un campo que te absorbe. Cuando empecé, ya me advirtieron que requería de dos elementos esenciales: tiempo y paciencia. Yo, la verdad, nunca había sido, ni lo soy, partidaria de encasillarme artísticamente, pero me pasó una cosa: que cuando estuve en Salamanca, la del grabado era la asignatura que peor se me daba. Sin embargo, y paradójicamente, me empeciné en él, y por eso cuando, a estas alturas, me encuentro con algunos de mis antiguos profesores, me consta que les hace mucha gracia que me dedique a esto”.

No obstante, es consciente de que no que todo el mundo aprecia el valor de este tipo de obras: “Es por ignorancia, ya que a lo largo de la historia hay abundantes ejemplos de excelentes grabadores. Pero, claro, al tener como base material el papel, las obras requieren de cuidados especiales para su conservación, manipulación, presentación, transporte… Por otra parte, yo me puedo tirar haciendo un grabado dos o tres meses sin parar, y a lo largo de su realización me van surgiendo ideas, voy variando. A veces lo que yo había previsto acaba siendo una cosa totalmente distinta. Y es que soy una persona bastante perfeccionista, hasta te puedo decir que es muy raro que quede totalmente satisfecha con un trabajo mío. En ocasiones, he tenido que detenerme y dejar pasar el tiempo, años incluso, para finalizar una obra porque, de algún modo, en estas cosas es muy adecuado, de cuando en vez, alejarse, ver el bosque desde fuera.

-¿Y qué es lo que quiere transmitir con su obra?

-Conmover, empatizar, denunciar lo que me parece injusto. Mi obra nace siempre con la aspiración de que quienes se acerquen a ella salgan de algún modo enriquecidos. Quiero captar la atención del espectador con imágenes cotidianas aparentemente sencillas, pero que sirvan de vehículos para reflexiones más profundas: interpelar de lejos y acariciar de cerca, ese es mi lema”.