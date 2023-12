Sexo&Drogas

He tenido la tentación de llamar a este artículo “Sexo, droga y rock&roll”, pero ese tipo de expresiones “blanquean” y dan por válido mezclar sustancias nocivas con otras dimensiones maravillosas y estimulantes de nuestra vida como la música y el sexo, así que he preferido no hacer eso que llaman ahora “clickbait”.

En nuestra última entrega hablamos de la práctica del chemsex. Y pasamos un poco por encima los efectos de algunas drogas en el rendimiento sexual para centrarnos en la práctica y sus nocivas consecuencias para la salud. Hoy vamos a profundizar en la relación entre sexo y drogas tanto cultural, como mitos y falacias, y los efectos reales en el organismo y en la vida sexual. Uno de los primeros mitos es que el consumo de algunas drogas aumenta el deseo y el rendimiento sexual. Aunque aparentemente esto pueda ser así por la estimulación que provocan en el sistema nervioso, las consecuencias nocivas son mucho mayores; lo que en un inicio puede parecer interesante, con el paso de las horas se puede convertir en síntomas de fatiga, pérdida de apetito, irritabilidad, depresión, trastornos del sueño, dolor muscular, etc… Las drogas modifican nuestra química corporal y distorsionan lo que sentimos y los mecanismos del placer, la erección y la lubricación, principalmente. Heroína y opiáceos Provocan una alteración de nuestra conciencia y distorsionan nuestra realidad; además tienen una propiedad analgésica, es decir, disminuyen la sensación de dolor. En algunas personas existe la creencia de que consumiendo estas sustancias van a convertirse en mejores amantes con mayores habilidades sexuales, otorgando a estas sustancias poderes afrodisíacos y estimulantes. La medicina y la sexología han investigado el tema y, lejos de ser excitantes con efectos secundarios que claramente afectan al interés sexual general, provocan en algunos casos eyaculación precoz y problemas con la erección, entre otros. La mayoría de los adictos a la heroína son hombres, por lo que no tenemos tantos datos contrastados en mujeres, aunque los que existen muestran una disminución clara del deseo sexual. El abuso de drogas para prolongar prácticas sexuales de riesgo alerta a médicos gallegos Marihuana Los derivados del Cannabis son depresores del sistema nervioso central, provocan relajación física y mental, sensación de desinhibición, etc… Muy parecido a los efectos del alcohol, por lo que muchas personas usan estas drogas como camino rápido y fácil para eliminar la ansiedad general ante el hecho de enfrentarse a una relación sexual o simplemente a perder la vergüenza en la fase de seducción. Se ha estudiado que su consumo a largo plazo provoca el efecto contrario: desinterés por la vida sexual activa. En cuanto a las consecuencias físicas, nos encontramos con la falta de lubricación en mujeres, que provoca problemas de dolor en el coito; en la cuestión hormonal, la marihuana reduce la producción de testosterona y la producción de esperma. Y si ahondamos en la cuestión reproductiva, se han encontrado evidencias de alteraciones relacionadas con el desarrollo fetal en el caso de embarazo, y también abortos espontáneos. Cocaína A diferencia de la marihuana, la cocaína es una droga que activa el sistema nervioso central. Es, probablemente, la droga que más se relaciona con la práctica sexual; algunas personas consumidoras usan la cocaína de forma tópica sobre los genitales como forma de excitación, lo cual es puramente sugestivo ya que lo único que puede hacer un poco de cocaína encima del clítoris o el glande es anestesiar la zona, tal cual como si te pusieras un poco de “Vicks Vaporub”, para que os hagáis una idea. Hasta este punto pueden llegar los mitos y falacias con drogas y sexo. La cuestión es que la cocaína cambia la percepción que tenemos de nosotros/as mismos/as, se pasa de estados de euforia a profunda depresión cuando los efectos activadores desaparecen, por lo que a corto/medio plazo se ha estudiado que, alrededor del 20% de las personas que consumen cocaína regularmente, presentan disfunciones sexuales, tales como problemas de erección, deseo, lubricación y dolor durante la penetración. Un exadicto al 'chemsex': "El nivel de dependencia es tan grande que ya el sexo te parece absurdo si no hay droga de por medio" Drogas de diseño Existen muchos y variados tipos de drogas de diseño pero nos pararemos en las anfetaminas. La sensación inicial, de forma similar a la cocaína, es de subidón, por lo que, si las asociamos al sexo, también la percepción sería de aumento de deseo, pero…(siempre hay un pero) en dosis altas o tomadas regularmente, el efecto es precisamente el contrario: problemas en la eyaculación y falta de orgasmo, con su correspondiente frustración. Según todos los estudios revisados, la sensación de aumento de deseo o excitación es puramente perceptiva, provocada por la activación de la droga en el cerebro, no porque el MDMA o el SPEED tenga propiedades mágicas afrodisíacas. Una sexualidad disfrutona solo depende de una droga: tu libertad. Gracias placeres, por vuestro interés una semana más, nos leemos y escuchamos en www.saludplacer.com. ¡Hasta pronto!