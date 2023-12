Si el médico cura ¿quién cura al médico?

Mi admirada amiga Bertha Gutiérrez Rodilla ingresó el otro día como numeraria en la Real Academia de Medicina de Salamanca y allí me fui a escuchar su discurso sobre “el retrato perfecto del médico actualizado, sus valores en el siglo XXI en relación a otros anteriores”. A mí me seducen las sesiones públicas de estas corporaciones por la solemnidad con que se celebran, poniendo especial atención y cuidado en sus aspectos formales desde la entrada al salón, pasando por la estructura misma de los discursos, el del neófito y el del académico que contesta. Todo ese aparato le iba al pelo al noble escenario, nada menos que el edificio de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca que empezó a construir en 1415 el Papa Luna, ese mismo en que los turistas buscan la rana aunque su grandiosidad resida en su historia íntima o su escalera renacentista, de las más notables de España o, aún más, en su magnífica Biblioteca General Histórica, la más antigua española y de Europa, con manuscritos e incunables como El Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita.

En ese contexto de magnificencia escénica se movió Bertha, la recipiendaria, con una meditación de índole ética que, como dijo en la respuesta su padrino académico, el numerario de la RAE José Antonio Pascual, fue una meditación de índole ética que tuvo que ver con la mediación de las palabras en la actuación médica. Podría haber incado a Letamendi: “El médico que solo medicina sabe, ni siquiera medicina sabe”. Nunca mejor padrino pudo tener Bertha con Pascual, al que pude constatar la devoción y respeto que le profesan sus alumnos y amigos en Salamanca, aunque fuera paradójicamente no en un aula sino en medio de una fiesta nocturna con mucho meneo al que tampoco fue ajeno, aunque no llegara con el movimiento de sus caderas a la altura de su saber. En ese camino va su ex alumna Bertha, ahora académica como él, que ha escrito textos de referencia sobre la historia del lenguaje científico y la provechosa relación entre medicina y literatura y a eso añade haber obtenido siempre las mejores calificaciones como docente de sus alumnos. Eso sí que es un título honorífico.

Pero a lo que voy, aunque me haya distraído tanto en preámbulos y presentaciones, es que la recipiendaria Bertha (me gusta la palabra) sostuvo en su discurso una tesis en la tradición de los médicos humanistas: la mirada, unas pocas palabras bien utilizadas pueden resultar fundamentales para devolver a las personas (los pacientes) la salud y el bienestar perdidos; dicho de otro modo, la importancia de las palabras, como también de la mirada, en el proceso de curación. Brillante su plática, que recorrió del pasado a este presente de la medicina asentada en la máquina, en el método científico o farmacológico, el de la enfermedad entendida como algo biológico, dejando a un lado el componente relacional que debería conllevar su encuentro con el paciente. Ese trato mecánico mediado por máquinas y farmacopeas, frío e impersonal de los sistemas de salud.

Qué interesante la reflexión humanista de Bertha, muy propia del ámbito académico en que trabaja, y qué de bruces se da su prédica sobre lo que debe ser con la realidad de lo que es porque, ¿quién atiende a tantos en tan poco tiempo? y ¿quién atiende a los médicos que atienden a uno? Una encuesta de la Fundación Galatea de estos mismos días da cifras alarmantes sobre los efectos de su sobrecarga ya crónica. Sus niveles de malestar emocional y mala salud se mantienen por encima de los de antes de la pandemia y las peticiones de asistencia por crisis de ansiedad, depresión, adicciones y otros trastornos mentales se han duplicado entre ellos. Los que dicen tener regular o mala salud mental han pasado del 10 por ciento al 32 por ciento y el consumo de tranquilizantes o hipnóticos ha pasado entre ellos del 18 al 28 por ciento. Con esos datos ¿cómo mirar al enfermo frente a frente y servirse de la quietud de la palabra quien también precisa de la misma medicina?