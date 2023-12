La historia de las botellas que llegaron a Faro mecidas por las olas

Botella al mar es el título de una antología poética de Martí Raull, como lo es de unos versos de Benedetti, de un texto de Julio Cortázar o de un libro de cuentos en gallego de Marilar Alexandre. Lo utilizó García Márquez para presentar el I Congreso Internacional de la Lengua Española y, algo parecido es el de una película con Paul Newman, John Savage y Kevin Costner. “El mar es un azar/ qué tentación echar/una botella al mar”, dice un poema. Usted mismo, si guarda en su ser algo de romántico, alguna vez habrá pensado hallar una botella con mensaje en su paseo junto a las aguas o enviársela a una amada o amado. Pues sorpréndase porque con FARO DE VIGO, por medio de quien esto firma, se cumplió una década desde que ocurrió lo que ningún periódico o persona puede contar; una década desde que apareció el primer mensaje, la primera botella venida por las aguas con destino a FARO, siempre en la Ría de Vigo, siempre en la costa, en una playa, entre las rocas o enredada en las algas. Y siempre en gallego y refiriéndose a temas de esta tierra. Fueron casi tres decenas.

CÓMO LLEGARON LOS MENSAJES

Año 2013. Febrero. En la playa de Samil, unos jubilados en paseo sorprenden a un ciudadano a punto de tirar al contenedor una botella tatuada en rojo con una palabra: Mensaxe. Era ese hombre que, al modo de Man en Camelle, pasa muchas horas de cada día del año en la Punta de Samil en taparrabos. Indiferente a su contenido, se la entregó a ellos que, descorchando su tapón lacrado, hallaron ante su sorpresa un texto escrito a mano con el ruego de que se entregara a “Fernando Franco, periodista de FARO”, facilitando un teléfono.

La pregunta que me hice cuando uno de estos jubilados, José Luis Moreira, me entregó la primera botella con mensaje ante el café Don Gregorio, justo cuando me dirigía al Club FARO para oír una conferencia de nuestro columnista José Lui Alvite, fue por qué a FARO y a mí. Yo estaba asombrado y, tras dejar la botella a buen recaudo, se lo comenté a él, que era en sus artículos un gran fabulador: “No te creo, para fabular ya estoy yo”, me dijo sorprendido, descreído ante experiencia tan literaria y cinematográfica y seguro que celoso porque no le hubiera tocado a él para encumbrarla con su pluma.

Desde el comienzo deduje que era alguien de Vigo por los temas que aparecían en los mensajes, por cierto escritos a mano con estudiada caligrafía y sobre viejas hojas de viejo libro de contabilidad. Alguien capaz de un estilo literario, de culto nivel. Alguien relacionado y amante del mar de Vigo, por sus conocimientos náuticos. Lector de FARO y de su difusión. Quizás conocido o amigo mío al pedirle a quienes encontraran las botellas que llamasen a mi teléfono o las entregasen al periódico a mi nombre. Reconozco que si no me hubiese parecido algo atractivo, singularísimo y de interés para los lectores nunca hubiese publicado en mi columna dominical los textos al ritmo que iban llegando cada una de esta “saga de botellas” porque quien las enviaba lo hacia a cubierto de un pseudónimo, Ned Land, el arponero de Julio Verne en “20.000 leguas de viaje submarino”, tan vinculado a Rande en la Ría de Vigo.

Y COMENZARON A LLEGAR BOTELLAS

Sin una periodicidad fija, empezó a sonar mi teléfono con gente asombrada o recelosa por si era una broma con parecida cantinela: “Mire, encontré una botella con mensaje en la orilla de… y tiene su teléfono. No sé si me estarán tomando el pelo porque ¿cómo coño va a llegar esto por las aguas?”. La gente, con nombre y apellidos que hemos ido dando, empezó a entregarme esas botellas viajeras tras citarnos, alguna vez dejándolas en la sede de FARO. Si no fuese por su colaboración nunca hubiese funcionado esta aventura. Poco a poco el número de botellas iba creciendo hasta convertirse en decenas, toda una pequeña bodega ilustrada. Se supone que no llegaron todas: algunos se la quedarían, otros las tirarían insensibles sin llamar a nadie tras mirar a un lado y a otro por si era un programa de cámara oculta, otras se perderían entre las rocas y por tanto nunca llegarían a su destino.

La primera vez fue un grupo de jubilados. “Ringo”, paseante habitual de Samil, fue el segundo caza-tesoros. Tras él, otros muchos y muchas recogieron botellas entre el escepticismo y la sorpresa. Por ejemplo Antón Casa Pajariño, que relacionó el hallazgo con “Mensaje en una botella” de Kevin Costner. Una mujer de Morrazo, otra de Alcabre, otra, María Pilar González, maravillada, que decidió verla publicada ante el deseo de quedársela, César, en Donón, Pilar Cancelas, en Domaio .... así continuaron los envíos por correo marítimo y los que hallaban las botellas como carteros y carteras voluntarios.

Por supuesto, a todas y a todos gracias por participar en este enigmático juego.

LAS DUDAS SOBRE SU VERACIDAD

Sin embargo, había gente que dudaba de la veracidad de estos mensajes marinos como si yo me inventara una aventura literaria. Ya habían llegado unas cuantas cuando hube de aclararlo con este texto en mi columna dominical: “”Hay quienes piensan que estas periódicas cartas que en esta sección se publican en gallego y que nos traen las aguas a algún punto de la ría de Vigo, pertenecen a la inventiva de quien esto firma. Se entiende la duda porque es difícil de creer que haya en esta sociedad de las prisas y últimas tecnologías un loco genial que de vez en cuando, conociendo las corrientes de la ría, echa una botella al mar con un texto más o menos literario en su interior. Pues sí, pero esto es lo que está ocurriendo con un anónimo emisario que lleva ya unos tres años escribiéndonos por vía marítima y el mejor aval de su veracidad son los nombres y apellidos que siempre citamos de las personas que las encuentran, desconocidas entre sí.

DESCUBRIMOS AL PERSONAJE

¿Y quién, quién era el autor de los envíos por mar de mensajes sin franqueo? Lo constatamos al final, aunque los datos que iban apareciendo en una u otra misiva nos había hecho sospechar antes del personaje. ¿Qué les parece si se lo preguntamos a él? . “Diez anos chegan dabondo” me confesó al decirme quien era y aceptar que se supiese a través de FARO, las mismas páginas que publicaron sus mensajes en botella ¡Era el vigués Xesús Franco, hoy residente a la beira del Miño, marino mercante, escritor prolífico, poeta, ex director gerente de las editoriales Xerais en Galicia y Don Quixote en Portugal, colaborador que fue de FARO y, aunque jubilado, con presencia en la radio, por decir un poco de su rico currículo laboral. Sus “Xantares de Garabelos” a doble página en nuestro periódico son inolvidables.

¿Porqué se había metido en esta empresa que le obligaba a lanzar las botellas desde un barco amigo, en puntos diferentes de la ría y conociendo sus mareas? “Naveguei todos os océanos e cada vez que botaba unha garrafa pola borda imaxinaba a ilusión de alguén. Fíxeno sempre de xeito anónimo porque considerei que o importante era o feito e non o remitente” nos dijo cuando hurgamos en sus motivaciones.

¿POR QUÉ EN LA RÍA DE VIGO?

“Eu son vigués e mariño. Aproveitando as miñas navegacións pola ría, primeiro abordo do “Ocean Destiny II” do meu irmao de mar, Justo Álvarez-Vijande Velasco, e logo na lancha de Manolo, do Morrazo, mariñeiro de baixura, mandei mensaxes coa intención que alguén as atopase e as achegara ó FARO, a Fernando Franco, a ti mesmo. amigo e descoñecedor da miña identidade para que as publicase se así o considerabas”, me comentó.

¡Él era quien se escondía tras el pseudónimo! Quien echaba las botellas con la intención de que quien las encontrase se emocionara al ser el escogido por el mar y sus mensajes.

Vigués, enamorado de la Ría de Vigo. De su mar. Ganador del Premio de Poesía “Martín Códax”. Lector de libros escritos por marinos y del mar. Esta es la pequeña historia de un enamorado del mar y de su Ría, que quiso adornarla con botellas con mensaje.