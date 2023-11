Comer as súas palabras

O acordo de investidura entre o PSOE e Junts é un acontecemento político de capital importancia; quizais un dos máis importantes desde a transición, que non deixou correctamente resolvido o encaixe constitucional de Cataluña, asunto arrastrado desde a guerra de sucesión.

Na guerra de sucesión, Cataluña apostou decididamente polos Austrias: as sucesivas invasións desde o norte xeneralizaran un poderoso sentimento antifrancés que se estendía tamén á dinastía borbónica. En 1705, a resistencia catalá promoveu a rebelión xeneralizada de Cataluña, e proclamou a Carlos III como rei dos cataláns e constituíronse as Cortes Xerais de 1705 presididas polo devandito monarca.

Con todo, a batalla de Almansa deu a vitoria ás forzas borbónicas que ocuparon o país Valenciano e Aragón. O tratado de Utrecht deixou os cataláns abandonados á súa sorte. A entrada das forzas borbónicas en Barcelona o 11 de setembro instaurou un réxime de terrorismo militar con prácticas como o diezmo de horca ,―o asasinato dun de cada dez detidos― ou as execucións sin estrépito de justicia, é dicir, sen proceso xudicial que deixase documentación.

A derrota catalá o 11/9/1714 supuxo a abolición das constitucións e as institucións de goberno do principado, o fin do Estado catalán. A memoria colectiva dese acontecemento converteu a data do 11 de setembro na Diada ou festa nacional de Cataluña: así o proclamou a primeira lei aprobada polo Parlamento catalán tras o seu restablecemento en 1980. De onde se deduce que nin nos esqueceron, nin nos perdoaron entrar en Barcelona a sangue e lume. Polo menos non todos os cataláns…

Oín a moitos tertulianos dicir que Sánchez, co acordo con Junts e coa lei de amnistía comeu as súas palabras. É verdade. Tamén é verdade que Puigdemont comeu as propias, pois contén unha renuncia explícita a mecanismos alternativos á Constitución para conseguir obxectivos políticos. Sen ir máis lonxe, o acordo di: Junts promoverá un referendo de autodeterminación amparado polo artigo 92 da constitución. Devandito articulo dispón: “El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”. Non parece o caso dun referendo unilateral!

Por tanto, Sánchez comeu a alegada inconstitucionalidade da amnistía e Puigdemont a unilateralidade para convocar un referendo. E é máis, a historia de España construíuse con xente que comeu as súas propias palabras; a transición democrática construíuse sobre franquistas arrepentidos, sobre comunistas monárquicos, sobre monárquicos que prometeron non legalizar xamais o partido comunista e sobre cataláns que redactaron a Constitución Española.

Volver á institucionalidade é pactar entre distintos. Si, a convivencia aséntase en pactar entre distintos renunciando as partes aos seus ideais maximalistas. Por conseguinte, celebremos que Sánchez comeu as súas palabras, celebremos que Puigdemont comeu as súas palabras e roguemos para que aqueles que din que se produciu un golpe de estado, unha ditadura e unha humillación a todos os españois, máis pronto que tarde, se coman tamén as súas. Démoslles algo de tempo, porque están inflamadas e son de difícil dixestión.

Ademais de comerse as súas palabras, está de moda outro reproche a Sánchez: a fraude electoral. En dereito político, esa expresión sempre se relacionou coa falsidade no reconto dos votos (ocultando os adversos), ou coa falsidade no censo electoral (impedindo o dereito ao voto) co fin de retorcer o resultado das eleccións. Agora emprégase esa dura expresión para referirse a un asunto máis pedestre: a amnistía non ía no programa electoral de PSOE e, por conseguinte, as eleccións son fraudulentas.

O programa de goberno sobre o que se vota a investidura ten unha substantividade propia en dereito constitucional respecto do programa electoral. De acordo co artigo 6 da Constitución Española: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular”, o programa electoral dun partido serve para a formación e manifestación da vontade popular. Con eses programas electorais confórmase a composición das Cortes. Pero o programa de goberno é outra cousa. Acerca da sesión de investidura di o artigo 99.2 da Constitución: “El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”. É dicir, se un partido político obtén a maioría absoluta nunhas eleccións, nada impedirá que o programa electoral coincida co programa de goberno. Pero se non ten maioría absoluta deberá tecer alianzas con outros grupos presentes na cámara e o seu programa de goberno incorporará políticas que eran programa electoral dos seus socios de investidura e abandónanse aquelas políticas do seu programa electoral incompatibles con esa maioría de investidura. En ningún lado di a Constitución que haberán de repetirse por iso as eleccións.

Cando Aznar gañou as primeiras eleccións tivo que pactar con Pujol, contra quen o PP coreaba nos seus mitins: Pujol habla español. Devandito pacto, denominado do Majestic, en marzo de 1996, cedeu a Convergencia i Unió todo o que Pujol lle esixiu e que non ía no programa do PP para conseguir os 16 votos que lle faltaban: cedeu prisións, policía, garda civil de tráfico, TV3, portos, o 15% do IRPF, o 40% de impostos especiais, o 35% do IVE, entregou 30 mil millóns de pesetas, indultou 16 condenados por terrorismo (militantes de Terra Lliure), permitiulle ao goberno catalán acceder aos fondos de cohesión europeos, indultou 139 condenados por corrupción, indultou 6.000 condenados entre as dúas lexislaturas nas que gobernou e ademais aprendeu a falar catalán na intimidade, compromiso que tampouco ía no programa electoral do PP. Non consta que o PSOE acusara ao PP de fraude electoral. Aznar tampouco convocou eleccions para ratificar os seus acordos con CIU. Xa que logo a disparidade de criterios e políticas do PP cara ao PSOE, cando este goberna, respecto das políticas do PSOE cara ao PP, cando goberna este outro, resulta insoportable para a convivencia cívica e constitúe un ataque á intelixencia dos cidadans. Como a parvada de que a amnistía conculca a igualdade dos españois.

A doutrina do Tribunal Constitucional ten sentado que o principio de igualdade se conculca cando o dereito dá un trato distinto aos iguais, pero non aos desiguais. A igualdade non se conculca por amnistiar a uns delincuentes do Procés e non facelo a un atracador de bancos, porque non son iguais. A desigualdade concúlcase cando se perdoan as consecuencias penais derivadas do Procés, pero exclúese a uns autores e a outros non, porque o dereito non pode dar solucións distintas a circunstancias idénticas. E a cousa vólvese de traca cando, visto o texto da lei de amnistía, e a súa máis que segura adecuación á Constitución Española, se empeza a acusar o Tribunal Constitucional de tribunal de parte, preconstituíndo a proba de parcialidade dunha sentenza desestimatoria futura dos recursos de inconstitucionalidade.

A lei de amnistía augura unha lexislatura na que por fin se abrirá un debate territorial auténtico, que desterrará o café para todos co que se resolveu na transición a singularidade das nacionalidades históricas, e constituirá un antes e un despois na convivencia dos territorios e as súas xentes. E se non, ao tempo.