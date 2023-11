¡Ay, aquella censura que salvó a tantos del infierno!

Nací hace tantos años que hasta a mí me cuesta creerlo, un tiempo en que todos los españoles estábamos condenados al infierno si no respetábamos normas casi de clausura en nuestras relaciones, aterrorizados por el peso del pecado contra Dios sobre todo por el Sexto y, si no, contra Franco. Una de las cosas que mi cerebro, experto como todos en eliminar lo malo del pasado, no ha borrado es la magia que suponía el cine para nosotros, cuando Marisol y Joselito, Orgullo y Pasión y todo ese cine español hacia Dios o la patria de esos años. Y cómo, con una obediencia talibánica, una de las visitas que hacía con mis amigos para planificar ese mágico día de cine era ir al hall de la iglesia en mi ciudad para consultar el cuadro de películas y la censura eclesial que nos permitía o no acceder a ellas bajo amenaza de pecado. Entonces el cine en aquella España gris y anodina era un milagro, una carta de amor, un regalo semanal maravilloso al que accedíamos por unas pesetas que nos daban nuestros padres

La censura ha acompañado gran parte de mi vida y no solo en el cine sino también en el periodismo y en la vida, si bien de modo decreciente porque soy de la generación que empezó a trabajar en los albores aperturistas de la democracia. No voy a montar un sindiós por esta circunstancia, ya que acompañó a toda España desde que se tiene memoria y existen poderes que la aplicaban. Ángeles guardianes se pueden recordar incluso en los años de la República, convertidos en omnipotentes con Franco y venidos a menos con el advenimiento de la democracia. No voy a decir que siento como un trauma todo ese medio ambiental educativo represivo que viví, incluyendo la educación estricta en lo religioso y en lo político o una abuela amantísima que se empeñaba en amenazarme con un “Fernandito, que viene la República” cada vez que no comía la sopa. Yo lo digerí bien aunque, igual que los trazos de gluten que ahora se empeñan en anotar en todos los alimentos, debieron quedarme secuelas por muy poco consciente que sea de ellas. Lo malo es que las generaciones jóvenes no tengan constancia de ello, de ese cambio brutal hacia la libertad, y se crean que todo es jauja. Me viene todo esto a la memoria porque acabo de leer el libro último de Vicente Romero (sí, sí, el que conocimos como corresponsal de guerra desde Vietnam) Los señores de las tijeras, que me ha permitido viajar en el tiempo desde la España de principios del siglo XX hasta hoy. Recomiendo este trabajo periodístico tan asombroso como gozoso por sus anécdotas a los amantes del cine e incluso a los que no lo son, que comienza por las declaraciones del ministro de Información de Franco, Arias Salgado, a un periódico italiano: “Le voy a hacer una revelación -dijo en tono solemne-. Antes de que implantásemos estas nuevas normas de orientación (la censura en cine y medios de comunicación), el 90 por ciento de los españoles iban al infierno. Ahora, gracias a nosotros, solo el 25”. La censura causó gran mal porque, como dice Bardem en el prólogo del libro, uno cree que le censura es cosa del pasado pero sus efectos son para siempre, películas que no llegaron a salir o lo hicieron cortadas y esa maldición de la censura es eterna. Sigue existiendo pero de un modo más sutil y tolerante; ahora tenemos la censura a “lo políticamente incorrecto” y la consiguiente autocensura. En fin, yo nací un año después de El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder y un año antes de El mayor espectáculo del mundo de Cecil B. DeMille, o sea que en medio de una gloriosa constelación de estrellas gestadas en Hollywood, pero la educación sentimental que recibí en las salas de cine de mi infancia fue originariamente española y en esa etapa en que se localizan en circuitos cerebrales específicos el lenguaje, las emociones, la memoria… ¡buf! ¿cómo he llegado sano y salvo con aquel cine que mamé?