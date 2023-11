“Todas las democracias occidentales son hijas de la Revolución francesa”

Maestro de la divulgación histórica, Juan Eslava Galán nos lleva de la mano para vivir uno de los episodios más emblemáticos y determinantes de la Historia de Europa, y del mundo, reflejado en su nuevo libro, “La Revolución francesa contada para escépticos” (Planeta), que presentará el próximo 27 de noviembre en el Club FARO.

–Una de la claves del éxito de sus libros es que, además de aprender Historia, resulta que son entretenidos tanto por el estilo que emplea como por esas anécdotas que cuenta. ¿Cuando o cómo llegó a la conclusión de escribir de esta manera, como si se tratase de un maestro que está dando una amena clase a sus alumnos?

–No ha sido un hallazgo mío, y le explico: yo estuve unos años en Inglaterra y en esa época leía mucha literatura histórica y veía muchas series de la BBC que trataban sobre asuntos históricos. Ahí fue donde aprendí que la Historia no tiene por qué ser aburrida, que uno puede ser muy riguroso y, a la vez, entretenido, introduciendo anécdotas, e incluso situaciones personales, y eso lo he aplicado a mis libros. No fue una decisión que tomara de modo consciente, sino que simplemente uno es lo que come y lo que ve, y en mi caso mis lecturas me han inclinado a contar la Historia de esa manera.

–Contar la Historia, y las historias, así, es más fácil para el lector pero ¿y para el autor?

–Para el autor requiere de cierta técnica que se aprende y que se alcanza, si uno dedica a ello cierto esfuerzo. Yo suelo dar, como mínimo, tres repasos a cada libro que acabo de escribir, y si en un repaso veo que hay excesiva densidad de datos históricos, busco inmediatamente alguna anécdota que, además de refrendar esos datos, aligere también la lectura.

–Le confieso que no acabo de comprender por qué esa etiqueta de “contada para escépticos” que incluye en algunos de sus títulos… y sus insistencia en ella.

–Bueno, ahora esa coletilla ya ha adquirido la forma de serie, y es inevitable que aparezca en los títulos de mis libros. Pero se trata de un guiño al lector en el sentido de que se supone que el historiador tiene que ser imparcial, pero yo no creo en eso, entre otras razones porque es verdad que la Historia es una ciencia, pero por otra parte también es un arte, y en esa faceta del arte que es escribir, el autor proyecta sin duda alguna su pensamiento. Confieso que esto yo lo hago muy claramente, le digo lo que pienso al lector, pero también creo que es una obligación contarle lo que piensan otros que me llevan la contraria. Eso lo voy recogiendo en mis obras, y por eso son “para escépticos”, esto es, para que el lector saque sus propias conclusiones de lo que digo yo y de lo que dicen otros que opinan de otra manera.

–¿Aborda de la misma manera los episodios históricos que tengan mucho que ver con la Historia de España que los sucedidos “en extranjero”?

–Desde luego, lo intento. Entre los historiadores ingleses, hay un dicho que sigo al pie de la letra: “cuenta lo que ocurrió ayer como si hubiese ocurrido hace dos mil años, y cuenta lo ocurrido hace dos mil años como si hubiese sucedido ayer”.

–Lo que toca ahora es la Revolución Francesa. En mis días de estudiante leí que todo se precipitó a raíz de la subida del precio de la patata, pero está claro que había mucho más. ¿Tan desastrosa era la situación que se vivía en Francia? ¿Por qué esa Revolución estalló allí, y no en otros países europeos?

–En Francia se daban unos cuantos elementos, que eran propios y que provocaron la Revolución. En primer lugar, Francia se había implicado excesivamente en la rebelión de las colonias americanas, y por lo tanto su mayor enemigo era Inglaterra; la deuda del Estado francés, a consecuencia de esa guerra, era abrumadora. Por otra parte, el país llevaba ya unos años de hambruna provocada por la erupción de un volcán en la lejana Islandia que, curiosamente, derivó en que las cenizas llegasen a los campos de Europa, incluida España, provocando una serie de malas cosechas que, en Francia, y concretamente en París, multiplicaron todavía más una hambruna que afectó, sobre todo, a los barrios más pobres.

–No cabe duda de que la Revolución Francesa fue la principal referencia de la Revolución rusa pero ¿desde el primer momento o desde cuándo fue el pueblo, las clases menos favorecidas, el “cuarto estado”, quien tomó las riendas?

–Efectivamente, la Revolución la hace el pueblo, el pueblo es quien pone la sangre, pero la inspiración de esa Revolución viene de la burguesía y se desarrolló a lo largo del siglo XVIII, que es de la Ilustración, el de la primacía de la razón. Esos son los fundamentos ideológicos de la Revolución francesa, y esa revolución, desde un punto de vista histórico, supone un antes y un después para Occidente, no solo para Francia, porque antes de la Revolución estaba el antiguo Estado con sus clases privilegiadas en un lado y el pueblo en el otro, casi se puede decir que al margen. Pero a partir de la Revolución se introduce el término de Igualdad, es decir, que todos son ciudadanos y todos tienen los mismos derechos y, entre ellos, el de la posibilidad de ascender socialmente. Y ahí estriba la gran revolución de ideas. Pero si la comparamos con la rusa, de lo primero que nos percatamos es que ésta no movió, ni muchísimo menos, a tanta gente como la francesa, y eso que el estado imperante en Rusia era tan abusivo como el francés. Lo que hizo la Revolución rusa fue sustituir la aristocracia de sangre por otra aristocracia de ideas que fue el Partido Comunista… y el pueblo siguió siendo igualmente pobre.

–En su última fase, la Revolución derivó hacia el Terror. Pero si se extendió el Terror habría sus causas. Fue iniciativa de los dirigentes, sí, pero ¿por qué?: la presión de la propia burguesía, la presión exterior, la insostenibilidad de la situación económica…

–Por la presión exterior. Hay que tener en cuenta que la Revolución Francesa se desarrolla a lo largo de diez años, durante los cuales Francia se siente rodeada por monarquías absolutas que la asedian y que realmente están asaltando sus fronteras. De manera que la Revolución se siente en peligro, agobiada por ese ejército de mercenarios que se disponen a invadirla, sobre todo por el Norte. Frente a esa presión, hay un elemento interno que es la poderosa nobleza y la gente que todavía la apoya, que actúa como una quinta columna interna, y que es la que de algún modo justifica el Terror, pues posteriormente será la que, cuando los extranjeros entren Francia, denuncien a los revolucionarios.

–El Terror se asocia, sobre todo, a Robespierre, quien no parecía un hombre violento, aunque sí quizás “populista” si hablamos en términos contemporáneos, ¿qué le pasó a su personalidad?

–Robespierre era un hombre incorruptible, puro, que tenía muy poca ductilidad a la hora de tratar a quienes le rodeaban, a los que les exigía que debía ser tan puros como él. Él sabía que había mucha corrupción a su alrededor, y se impuso como obligación moral acabar con ella. De manera que, por una parte, tenemos su carácter inflexible y, por otra, y aunque semeje paradójico, cierto debilitamiento que hizo que, durante unos días, bajase la guardia, lo cual propició que sus más cercanos colaboradores diesen un golpe de Estado, deponiéndolo y guillotinándolo directamente.

–Si hay algún personaje que provoca curiosidad ese es Talleyrand. ¿Cuál fue la clave de su supervivencia política?

–Talleyrand fue una especie de camaleón acomodaticio. Era un tipo maquiavélico, por supuesto inteligentísimo, mucho más que la gente que le rodeaba, y capaz en todo momento de adaptarse a las circunstancias. Y, al mismo tiempo, era también capaz de hacerse tan necesario que nadie le pasó factura por su “versatilidad”. A tal punto de que cuando se dan cuenta de que va a cambiar de chaqueta, se las arregla para hacerse tan necesario como para que lo sigan manteniendo.

–“Y en esto llegó Napoleón”. ¿Era Napoleón un revolucionario o, en realidad, un hombre maquiavélico que programó muy reflexivamente su acumulación de poder?

–Napoleón es, en primer lugar, un fruto de la Revolución, él era revolucionario y lo era hasta con el alma. Y a pesar de que perdió la partida, porque jugó muy fuerte, sin embargo, por ejemplo, el código napoleónico se ha mantenido hasta hoy. Es decir, que realmente él encarnó el espíritu de la Revolución. Lo que ocurre es que, por otra parte, él consideró que era necesaria una mano firme que condujese el proceso revolucionario, y esa mano firme fue la suya y la de su familia, una “norma” que venía a ser una adaptación de la vieja monarquía y que, contradictoriamente, asumió como su proyecto político propio.

–¿Es imaginable una historia contemporánea de Europa, y del mundo, si no hubiese existido la Revolución francesa?

–Las monarquías absolutas de Europa ya eran un sinsentido a esta altura de la Historia, representaban una tardía herencia de la Edad Media. Por lo tanto, tarde o temprano la burguesía tenía que abolirlas, y lo que ocurría en Francia estaba pasando, en mayor o menor grado, en el resto de las monarquías europeas. La Revolución francesa fue simplemente la chispa que lo encendió todo, y aunque hubo otras, bien podemos decir que en las democracias occidentales todos somos hijos de la Revolución francesa.