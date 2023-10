Vivir nas marxes

A voaxa que esparexen os turistas ao chegaren en bandadas á Chavasqueira bate contra unha antuca e un muro de plástico transparente tralos que D., un alemán que vive en Ourense desde 2020, pasa todas as noites do ano. Ten as estrelas por teito nunha instalación termal sen uso, á beira do Miño. As vistas enganan. Ás veces, a representación da realidade mente.

Non hai romanticismo na precariedade. No inverno, a néboa propaga coma un andazo a friaxe cargada da humidade do río. As madrugadas nas semanas máis duras do ano, coas mínimas en negativo, son unha proba de resistencia, e D. abéirase como pode, con prendas e mantas, baixo todas as capas posibles. Alcánzao o balbordo dos bañistas das pozas, que están moi preto, mentres que el semella invisible, a salvo das olladas de forzada compaixón dos turistas e dos veciños que acoden á ribeira do Miño para exercitarse.

O que non se ve non se sente, acepta esa parte da cidade que vive comodamente coas diferenzas, na indiferenza. O silencio significa illamento. A soidade, como escribiu Joan Margarit, é choiva que lixa os cristais, lei do azar, un labirinto inxusto.

Durante o inverno pasado, N. deixou unha lata pendurada dun fío para espertar se a crecida do Miño asolagaba a súa infravivenda, no bordo do río. Desde 2019 habita un lugar de formigón baixo a N-120. O home, que comparte os días co seu can Alien, ten o murmurio da auga como banda sonora, como recordatorio de que a ameaza flúe baixo os seus pés.

Case 2.400 persoas en Galicia non dispoñen de fogar, indica o Instituto Nacional de Estatística. A nosa é a sexta comunidade con máis xente nunha situación de vulnerabilidade extrema: 165,7 casos por cen mil habitantes. Hai máis de 28.500 vidas á intemperie en España. Corenta seres humanos dormen na rúa en Ourense. Moitos coma D. non son un número sequera. Pasaron varios anos para que outros coma N. conten na estatística. O Paseo das Ninfas é o seu domicilio, di un papel ao fin.

A burocracia resta dignidade ás persoas sen casa. Sen o volante de empadroamento non figuran. Malia que a súa situación é a máis urxente, non aparecen. O sistema agóchaos. A letra pequena exclúe. A pobreza é carecer de liberdade, dixo o filósofo Amartya Sen.

Para quen dorme nun caixeiro, nun portal ou nunha infravivenda, o trámite supón un camiño longo e dificultoso. Hai que indicar un domicilio e cómpre un contrato de alugueiro, unha escritura de propiedade ou unha autorización do dono da vivenda, que é o ben básico do que estas persoas carecen.

Mentres non existan nos papeis, as persoas en risco elevado de exclusión seguirán coa voz silenciada. Estarán, pero non contarán para a administración, e os seus dereitos fundamentais estarán estrinxidos, e a obriga moral da sociedade é non mirar a outro lado.