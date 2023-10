El primer último tren

Desde que somos humanos, si distinguiésemos esa frontera, apenas hemos cambiado. La evolución avanza así, de manera imperceptible, a paso de eones. En casi todas nuestras manifestaciones se rastrea el animal que hemos sido y somos. La codicia más brutal y el altruismo más elevado, despojados de artificio, responden a aquellas pulsiones primarias. Seguimos buscando la chispa en la yesca que nos ilumine y el dios en el cielo que nos justifique.

Nos confunde la mejora material. Observamos a nuestros ancestros con paradójico paternalismo. Los solemos concebir como una versión idiotizada de nosotros mismos. Casi todas las teorías sobre antiguos astronautas o razas perdidas obedecen a esa vanidad moderna. Claro que los hombres edificaron Göbekli Tepe hace 12.000 años igual que las pirámides o los moái después. Calculaban, organizaban e inventaban; por sobre eso, temían y soñaban. Los impulsaba esa exacta energía. Nos elevamos sobre lo que ellos construyeron, igual que los que nos heredarán.

Nunca debemos evaluar el pasado desde la mentalidad del presente. Pero lo que cualquier lector de historia descubre, más antes que después, es que en realidad nada nos distingue. Aunque las circunstancias parezcan radicalmente diferentes, nos enfrentamos en esencia a los mismos retos desde las mismas incertidumbres.

Hoy nos abismamos a un mundo que pretende sustituirnos. Las máquinas no se encargan ya solo de los trabajos rutinarios o repetitivos. Están invadiendo cotos que creíamos específicos de la creatividad humana. La inteligencia artificial dibuja, escribe, diagnostica, reflexiona... Todavía sobre parámetros que nosotros le proporcionamos. Pronto, quizá, alcance la autoconsciencia o la total autonomía.

Hay que frenarla, se oye ya sobre la IA. Somos muchos los que nos sentimos amenazados. Este artículo, con sus originalidades y sus imperfecciones, lo podría estar redactando una cadena de algoritmos. Este miedo que me acecha, y que siento como genuino, en una encrucijada única, me vincula en verdad a tantos que me han precedido. Ni siquiera en esto somos especiales.

Hace 175 años se inauguró la primera línea férrea de la península, entre Barcelona y Mataró, para servir a la industrial textil. Lo cuenta Gonzalo Toca Rey. Los propietarios de carretas y diligencias habían intentado boicotear las obras. Tras el viaje inaugural, ya en Mataró, varios atrevidos se colaron en el último vagón. La línea no se abría al público general hasta el día siguiente. Querían ser los primeros en llegar en tren a Barcelona. Pero el jefe de estación desenganchó el coche, dejándolos en tierra. Durante el primer año, cinco personas fallecieron atropelladas. Les había resultado imposible medir bien el avance de aquella locomotora que circulaba a 50 kilómetros por hora, vertiginosos para ellos.

Para todas esa víctimas, aquellos primeros trenes fueron los últimos, que no cogieron. Si nos resultan ridículas, nos miramos en el espejo. Resistentes estériles a los que el progreso deja en la cuneta; entusiastas que se encaraman antes de tiempo; desorientados a los que la realidad arrolla. Podemos reconocernos perfectamente en todos ellos. Porque cada generación, sintiéndose el culmen, releva y es relevada. Sólo somos otra estación intermedia en un viaje cuyo final ignoramos. Podemos intuir que nada nos aguarda y nada importa, más que el viaje en sí.