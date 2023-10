Ahora que se acercan peligrosamente a nuestro camino esos andamios gigantes llenos de luces led de Vigo, díganme, ¿quiénes serán ustedes en este cuento, uno de esos paseantes fascinados por la luz nocturna artificial o el George Bailey de Qué bello es vivir, dispuesto a suicidarse en Nochebuena?

Mi posicionamiento Grinch ante la vida me inclina más hacia la segunda opción, teniendo en cuenta que para acceder al centro —al centro de mi ciudad, no de otra— volverán a solicitarme que abandone mi coche —ese que todavía estoy pagando— para tomar un autobús lanzadera en Samil y poder así sumergirme en el alborozo desmedido de la felicidad navideña. Dado que todo en esta vida transita entre el caos domesticado, supongo que solo se trata de actitud: positividad, buen humor y contar hasta diez antes de lanzar al aire exabruptos indecentes cuando sobrevuela sobre tu cabeza el espíritu de Santa Claus, Los Reyes Magos y una tropa al completo de Ángeles de la Guarda. ¿No le gustan los villancicos, la felicidad impostada, las luces de colores ni el gentío? Pues es fácil: se queda usted en Samil, no se sube a la lanzadera y se da un paseo por la bella costa atlántica y olívica, que para eso la tiene. Este desprendido plan, que tiene algo de romántico al discurrir por la delicia que implica pasear las playas invernales, puede tropezarse con un contraste revelador: el centro de la ciudad engalanado, el extrarradio desbaratado. Ni jardines cuidados y podados, ni árboles rectos ni aceras limpias. Que cualquiera se podría pensar que el extrarradio de Vigo es el Bronx, pero no: les aseguro que la media de precio de las viviendas es de medio millón de euros hacia arriba en la costa de Alcabre, Samil, Coruxo y ya no digamos Canido y Cabo Stay, pero pareciera que viviesen por aquí los hijos de un dios menor.

Como todos sabemos que el Ayuntamiento de Vigo lo único que hace es velar por nuestros intereses, no pensamos nada raro ni surgieron suspicacias cuando se decidió que la playa de perros se instalase en el barrio, a pesar de que el arenal no dispone de gestión logística alguna ni de medidas higiénicas, sanitarias ni de seguridad. Tampoco la gente se ha puesto a apelar a la responsabilidad de la gestión administrativa de la ciudad olívica por el hecho de que con los temporales cayesen tantos árboles en la zona, porque a fin de cuentas las plantas, la lluvia y el viento son incontrolables y entre los dones del Concello no se encuentra el controlar los cambios climáticos. Sin embargo, sí resulta sorprendente el abandono de parques y jardines —como es de suponer, será culpa de la subcontrata que lo lleva, no pensemos mal—, del asfaltado y del firme en general, salvo por la ampliación de las aceras, que acaba de ser ejecutada.

Resulta fácil imaginarse al turista navideño que, tras empaparse del espíritu colorido de la noria, de los mercadillos y la música, venga a la costa para dar un paseo invernal. ¿Qué pensará, a ver las fuentes sin agua, los jardines descuidados y las malas hierbas creciendo de forma exagerada a los pies de los bancos? Tal vez le parezca una estampa pintoresca. O tal vez comprenda que, como en muchos lugares, algunos ciudadanos terminen sospechando ser hijos de un dios menor y que —aunque el cuento termina bien— puedan llegar a jugar con la tentación de seguir los pasos de Bailey en Nochebuena.