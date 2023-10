“Hay que ser rebeldes para no ser sometidos a la dominación”

A punto de cumplir 92 años, Adolfo Pérez Esquivel continúa con su labor de activista en defensa de los derechos humanos que le llevó a fundar la ONG Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), a ser perseguido encarcelado y a punto de ser arrojado al mar desde un avión en uno de los terribles vuelos de la muerte de la dictadura argentina de Videla y a ganar el premio Nobel de la Paz en el año 1980. Hijo de un pescador gallego de Combarro y de una argentina con raíces indígenas –su abuela materna le hablaba en guaraní–, este escultor y pintor, defensor de la teología de la liberación, mantiene el contacto con la comunidad gallega en Argentina y sigue dando clases en la Universidad de Buenos Aires a jóvenes a los que llama a rebelarse contra las injusticias y a mantener la esperanza y la sonrisa ante la vida porque “el día que dejen de sonreír nos habrán vencido; y eso, nunca”.

– ¿Cómo mantiene el ánimo, la esperanza y el aliento un Nobel de la Paz en esta época de enfrentamientos bélicos entre Israel y Hamás o Rusia y Ucrania?

– Te voy a dar un ejemplo concreto. Yo he viajado a Irak durante la guerra, fui desde Jordania a Bagdad, llevábamos simbólicamente un cargamento de agua al hospital pediátrico, cuando llegamos había una mujer musulmana, Ayamira, que nos llevó a un lugar donde toda la prensa internacional había informado de que lo habían bombardeado pensando que era un búnker militar, y era un refugio donde murieron seiscientos niños con sus madres. Yamira se salvó porque había salido a lavar la ropa de sus hijos; cuando regresó, sus hijos ya no estaban. Nos condujo a llevar el agua al hospital pediátrico, allí los médicos, las médicas los enfermeros y las enfermeras eran la imagen de la desesperación, pero cuando le llevamos el agua sonreían. Esa es la esperanza: a pesar de todo, siempre existe una posibilidad, en el momento más duro hay una fuerza interior, que puede ser religiosa o puede ser humanística, la espiritualidad tiene muchos rostros. Todos los ríos conducen a la mar; los pensamientos, las religiones, la filosofía conducen al mismo lugar y ahí es donde se unen. Tenemos que aceptar eso, he pasado por momentos límites entre la vida y la muerte, y uno tiene que tener la entereza de no perder esa fuerza de la esperanza.

– Parece que la ONU no tiene ninguna fuerza ante las potencias, ¿cree que deben revisarse su papel y su estructura?

– El preámbulo de la ONU comienza así: “Nosotros los pueblos del mundo queremos la paz, que las nuevas generaciones no vivan el flagelo de la guerra”. Nunca se respetó. Cuando se crea la ONU, cinco potencias ponen sus condiciones de veto, tiene una estructura que impide la acción de la asamblea general. Se crea con 57 estados, hoy son 193 y no tiene posibilidad de cambiar la estructura, hay que democratizarla, estamos ante un desafío de crear un nuevo contrato social para la humanidad porque los derechos humanos y la democracia son valores indivisibles, esto es lo que tenemos que aprender, si se violan los derechos humanos, se violan las democracias.

– Usted fue perseguido y encarcelado por la dictadura de Videla, ¿cree que en la actualidad las autocracias son más difíciles de reconocer que en aquellos años?

– Sabíamos a quien teníamos enfrente, yo pasé por los vuelos de la muerte el 5 de mayo de 1977, sobreviví gracias a la solidaridad internacional porque estaban por tirarme del avión cuando llegó la contraorden. Soy como los gatos, sobreviví en muchos problemas. Recuerdo con mucho cariño a mi amigo Eduardo Galeano, él decía que más que democracia estamos viviendo democradura, hacía un juego de palabras entre democracia y dictadura. Últimamente estoy tratando de bucear en la resistencia cultural, en cosas que realmente nos enaltecen y nos ayudan a seguir luchando. Grande Mario Benedetti, Galeano y tantos pensadores en todas partes del mundo, músicos que han hecho de su arte un contenido social, político y cultura. Tenemos que recuperar la palabra.

– ¿Cómo vive alguien que estuvo a punto de desaparecer en un vuelo de la muerte e inició el proceso para juzgar los crímenes de la dictadura argentina la negación del genocidio por parte de una candidato a la presidencia de su país, Javier Milei, con tanto apoyo?

– Estoy escribiendo una nota sobre eso, “La Argentina en su laberinto”. Siempre hablo con los jóvenes y les pregunto: “¿Cómo se informan ustedes para tomar determinaciones?”. Y la respuesta es: “Con el Tiktok”, que es un minuto y medio, como máximo, no hay profundidad, no hay valores. La tarea nuestra debe ser docente. La fundación Servicio Paz y Justicia desarrolla el programa “Jóvenes y Memoria” en las escuelas, en unos días llevamos a veinte mil jóvenes en grupos de tres mil a Chapadmalal, en Mar del Plata. La memoria no es quedarse en el pasado, nos ilumina el presente y es a través del presente donde podemos generar y construir la esperanza, compartir la vida; de eso se trata, de compartirla con nuestro pueblo, ni con odio ni con racismo. No sé qué va a pasar en Argentina, pero vamos a trabajar para que no llegue esta gente que le tiene desprecio a la vida y quieren volver a reivindicar la dictadura, eso sería un retroceso tremendo para el país y para cada uno de nosotros.

“El monocultivo más peligroso no es el de la soja o el maíz, es el de las mentes”

– En su juventud tuvo a Gandhi y a Luther King como referentes, ¿cree que faltan modelos de ese estilo en la actualidad?

– Los tienen que buscar, a veces no los encuentran teniéndoles frente a sus ojos. En cada lugar siempre hay referentes de hombres y mujeres que pueden guiar, orientar, yo les digo a los jóvenes en mis conferencias que sean rebeldes; la rebeldía es necesaria porque si no serán sometidos a la dominación. Hay que ser rebelde ante las injusticias, ante los antivalores, ante el desprecio del otro y la otra, es una rebeldía con conciencia crítica y con valores. También juegan un papel importante en todo esto los medios de comunicación, que distorsionan porque se manejan por intereses, no por valores, por el valor monetario, no por el humano. Así como hay monocultivos de soja, de maíz o de pinos, hay un monocultivo mucho más peligroso que es el de las mentes. Cuando se alzan voces que luchan contra todas estas injusticias los meten presos, como es el caso de Julian Assange, al que visité en la embajada de Ecuador en Londres y para el que estamos reclamando su liberación. Estados Unidos no quiere porque puso al descubierto los horrores cometidos en la guerra de Irak a través de la mentira de George Bush; hasta ahora la justicia británica no lo libera y lo va a extraditar a Estados Unidos, donde le esperan 175 años de cárcel. La justicia británica liberó a un genocida, a Pinochet, pero no libera a Assange, es tremendo.

– Usted se formó y creció con integrantes de la teología de la liberación, ¿cree que su mensaje sigue siendo válido?

– La teología de la liberación continúa a pesar de que Ratzinger trató de silenciarla, de castigarla, así se retiró de la Iglesia a Leonardo Boff y se acalló a otros teólogos de la liberación, como Gustavo Gutiérrez y Jon Sobrino fueron silenciados. Continúa porque ya está en la vida del pueblo; la religiosidad no es vacía, sino que tiene contenidos sociales.

– Como católico y argentino, ¿cómo valora la labor del papa Francisco al frente de la Iglesia?

– Francisco es un amigo, un hombre de mucha fe y muy consciente de la situación mundial. Es un hombre que fue a la isla de Lampedusa, a los campamentos de refugiados de Lesbos en Grecia – yo estuve también ahí–, a Oriente. Tiene su obra maravillosa “Laudato si”, que llama al sentido de la reacción ante el afán de aquellos que privilegian el capital financiero sobre la vida del ser humano y están destruyendo con su ambición la casa común, que es el planeta tierra. Hay países que ya no tienen agua y la tierra esta contaminada, la megaminería utiliza millones de litros de agua y es un desastre tremendo, luego está la devastación de los bosques y el plástico.

– ¿Teme que sus detractores pongan freno a las reformas que ha iniciado y que se hagan con el próximo conclave para elegir un papa más conservador?

– Espero que las reformas de Francisco tengan continuidad. Eso depende de los nombramientos de nuevos arzobispos y cardenales, que son los que van estar en el próximo cónclave y que van a decidir el rumbo que va a tomar la Iglesia. Lógicamente, si pienso en la Iglesia, hay muchas luces y sombras, hay aquellos que están trabajando para dignificar la vida de los más humildes y aquellos que viven a costa de los pobres como príncipes de la Iglesia, pero no evangelizan ni trabajan para los más pobres. Francisco les dice que hay que salir del palacio para conocer la vida, pero viven muy cómodos. Creo que el papa está haciendo un importante cambio dentro de la Iglesia nombrando obispos a gente con un trabajo social, se trata de seguir el mensaje del evangelio. A Francisco lo conocí en Argentina antes de ser papa, terminaba con sus funciones de cardenal, de arzobispo, y se tomaba el (transporte) colectivo o el subterráneo y se iba a trabajar a las favelas, a los lugares más pobres, creo que ha sido y es una bendición para la Iglesia y para el mundo. Más allá de si es católico, da un sentido de vida y una responsabilidad donde todos, creyentes y no creyentes, tenemos que compartir el pan, que alimenta el cuerpo y el espíritu, y la libertad.

– Estos días está de actualidad en España Leopoldo López, el opositor venezolano exiliado en España, al que el escritor Javier Moro le dedica su novela “Nos quieren muertos”, usted en 2017 expresó su apoyo a Nicolás Maduro, ¿sigue manteniendo que en Venezuela hay democracia?

– Sí, tiene dificultades, una de ellas es el bloqueo, Estados Unidos no quiere que ningún país latinoamericano se salga de su órbita y por eso Cuba lleva más de sesenta años de bloqueo. ¿En Estados Unidos hay democracia? No, hay autoritarismo, hay discriminación, hay persecución, hay racismo. La democracia se construye, el pueblo es responsable de esa construcción, y no todas las democracias tienen que ser iguales. ¿Quién dice que eso que impone Estados Unidos es democracia? Hablé de Assange, pero podríamos hablar de la cárcel de Guantánamo. Cuando le dieron el Nobel de la Paz a Barack Obama le mandé una carta y le dije: “Estoy asombrado de que te hayan dado el premio, recién asumís como presidente de tu país, pero ahora tenés la responsabilidad de cerrar las cárceles de Abu Grhai, terminar las torturas, levantar el bloqueo a Cuba, a Venezuela y a Irán, y tratar de generar un espacio en la diversidad de convivencia con los pueblos. Obama me contesta y me dice: “Tienes razón, pero hay cosas que yo no puedo hacer porque para levantar el bloqueo y demás se necesita el acuerdo del parlamento”. Esa es la dificultad: muchos gobernantes no pueden hacer lo que quieren, sino lo que pueden. Sé que hay muchas dificultades en Venezuela, pero los pueblos deben dejar de ser espectadores para asumirse como protagonistas y constructores de su propia vida y de su propia historia.

– Su padre era gallego, de Combarro, pero no le habló demasiado de Galicia, ¿qué referencias tenía de esta tierra?

– Como todos los pescadores, mi padre era introvertido, no hablaba pero sí cantaba, en la vida a bordo no había celulares ni grabadores, solo le quedaba el canto. Cantaba habaneras, una de ellas es un poco mi canción de cuna, “La paloma”. Hablaba mucho en gallego con otros gallegos, pero con nosotros no, nos internó en un asilo de huérfanos después de la muerte de mi madre, entonces no vivimos juntos, crecimos sin familia, a la que conocimos ya siendo adultos.

– ¿Cuando conoció Galicia entendió más a su padre, que siempre tuvo la mente aquí?

– Sí. Me encontré con una Galicia muy hermosa, muy verde, pensaba que iba a encontrar uno o dos parientes, pero conocí una cantidad enorme de familiares, de primos. Si bien no vivimos con mi padre, siempre he tenido mucha comunicación con las comunidades gallegas en Argentina, ahora en la federación está Lorena Lores, querida amiga y gran artista , al igual que Lois Pérez Leira y su hermano Xan, que vive en Galicia.

– ¿Cómo le marcó la pobreza y su educación religiosa en seguir el camino que siguió en la vida de lucha por las injusticias?

– Dentro de poco cumplo 92 años, uno ha recorrido muchos caminos, buenos y de los otros, pero uno siempre sigue siendo un aprendiz de la vida, y lo importante de aprender a vivir es aprender a vivir con esperanza, no con derrotismo ni con odio. Uno en este caminar va aprendiendo de hombres, de mujeres, de los pueblos indígenas y uno ve que hay una espiritualidad. Estoy terminando un libro titulado “La espiritualidad en tiempos de incertidumbre”; en este momento tan tremendo que vive la humanidad, con guerras y conflictos, estamos viendo en Servicio Paz y Justicia Latinoamérica si podemos organizar una gran concentración de los niños para decirle a Israel basta de bombardear Palestina y matar niños, y también vamos a pedir por los niños de Israel. Tenemos dos aldeas donde damos capacitación laboral a los jóvenes, pero fundamentalmente un sentido de vida, sigo enseñando en al Universidad de Buenos Aires hasta el día de hoy. Tenemos que transmitir valores y conciencia crítica. Es un momento difícil porque hoy la humanidad vive en un laberinto que no encuentra una salida para la vida.

– Su madre falleció cuando usted tenía tres años y su abuela materna le hablaba guaraní. Eso le ayudó a sentirse más cerca de las minorías.

– Mi abuela era iletrada pero muy sabia. La sabiduría no está en gente que lee muchos libros, hay quien lee mucho y no tiene sabiduría. En cambio, la abuela tenía una comunicación con la Madre Tierra, con los bosques, con los ríos, hablaba con los animales, yo pensaba que estaba loca pero la quería igual. Después comprendí que era una mujer que estaba en comunión con la naturaleza.

– Usted es medio gallego y medio indígena, ¿opina que España debe pedir perdón por la conquista de América en 1492?

– Si no pide perdón, tiene que reconocer los desastres, el saqueo que hicieron de este continente. No es que tengan que entonar el mea culpa, pero sí reconocer que no fue una época buena, que han destruido culturas, la sabiduría de los pueblos. Una vez en El Escorial hablé de que la cruz y la espada de los conquistadores eran la misma cosa, no se puede imponer un dios por el miedo, el odio y la violencia, sino como una acto de libertad de creencia. A mí también me extraña de España que no investigó ni profundizó en los horrores del franquismo. Los pueblos que ocultan la memoria vuelven a cometer los mismos errores, o peores. A mis alumnos les digo sigamos construyendo con esperanza y no dejen de sonreírle a la vida, el día que dejen de sonreírle a la vida es porque los vencieron y eso nunca.

–¿Dónde tiene su medalla del Nobel de la Paz?

– Todo eso lo doné: la medalla, el diploma, muchas obras y la antigua sede nuestra, de Servicio de Paz y Justicia en el barrio de San Telmo, los doné a la Universidad de Buenos Aires para crear el museo Casa de los Premios Nobel Latinoamericanos. En mi discurso en el año 1980 al recibir el Nobel de la Paz dije que lo asumía en nombre de todos los pueblos latinoamericanos; para mí el Nobel no es otra cosa que un instrumento al servicio de los pueblos, por eso lo dejo para la memoria al pueblo. Yo nunca pedí tener un premio; si es un instrumento al servicio de los pueblos, está bien, si no es un dolor de cabeza.