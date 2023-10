“La primera vez que levitó nuestro Hyperloop fue una locura”

El tren del futuro será ultrarrápido, sostenible y silencioso. Desde que hace una década Elon Musk compartió con el mundo el Hyperloop como un proyecto de código abierto, compañías, ingenieros y estudiantes de todo el mundo participan en concursos que facilitan el desarrollo de la tecnología del “quinto medio de transporte”. Tras formar parte del equipo universitario de la TUDelft que participó este año en la European Hyperloop Week (EHW), el ingeniero aeroespacial Mario Padrón Tardáguila (Santiago, 2001) se ha pasado “de un lado a otro” para formar parte del equipo organizador.

Su universidad, una de las más prestigiosas de Europa y de todo el mundo en el ámbito tecnológico, participa en esta competición desde 2016. Y en la última edición, el equipo de Mario fue el segundo más premiado entre los 22 participantes de toda Europa, India, Turquía y Canadá. Se alzaron con cuatro galardones, entre ellos, el de proyecto más innovador.

En la EHW no solo pueden participar universitarios, sino también empresas emergentes, fundaciones o empresas para presentar desde diseños conceptuales a prototipos como el fabricado por la TUDelft.

“Lo que se busca es llevar la idea del Hyperloop lo más lejos posible para intentar que sea una realidad. Por eso el objetivo es innovar lo máximo que podamos. Hay compañías que trabajan para lograrlo en todo el mundo, pero nosotros podemos arriesgar más y por eso aprecian lo que hacemos. Les damos ideas a nuestros patrocinadores o ellos nos las plantean a nosotros para que las probemos”, explica Mario.

El concepto de este rompedor medio de transporte es una cápsula que se desplaza dentro de tubos de vacío a velocidades superiores a los 1.000 kilómetros por hora y sin fricción. Es decir, levitando. Y él se ocupaba precisamente de este reto tecnológico.

“Mi parte era el diseño de los electroimanes responsables de la levitación"

O sea, ¿de la magia? “Sí, exacto”, responde entre risas. “Mi parte era el diseño de los electroimanes responsables de la levitación. Cuando me metí en el equipo pensaba que era un proyecto muy chulo, pero no me lo acababa de creer. Y la primera vez que levitó nuestro Hyperloop fue una locura. Todo el mundo se puso contentísimo”, recuerda.

El prototipo mejora cada año gracias a los avances conseguidos durante la temporada anterior y el equipo del compostelano, integrado por un total de 40 estudiantes, consiguió que su prototipo, con un peso de unos 500 kilos y dos metros de envergadura, “levitase completamente, sin tocar los raíles”.

Los estudiantes también construyeron estas estructuras para hacer las pruebas en el campus de Delft y en verano transportaron todo el material por barco hasta Edimburgo, la sede de la EHW 2023, para montarlo todo allí de nuevo. “Durante la competición se presenta el diseño y el plan económico y el último día se hace una demostración del vehículo en movimiento. Los raíles son demasiado cortos para que pueda ir a gran velocidad, pero el diseño es escalable”, explica.

Mario, que antes de formar parte del equipo de Hyperloop estuvo en la escudería de la TUDelft en la Fórmula Student, aplaude el bagaje profesional que brindan a los alumnos estas competiciones. “Trabajamos con la estructura de una pequeña empresa. Hay una dirección, un departamento de negocio, otro de ingeniería... y cada uno cumple su función. Y a la hora de contratar, a las compañías les interesa gente que ya tenga cierta experiencia a la hora de moverse en un entorno laboral”, destaca.

El joven compostelano compatibiliza su nuevo rol en la European Week Hyperloop –“Sé dónde los equipos pueden hacer triquiñuelas”, bromea– con el máster de Ingeniería Aeroespacial. Y ya suma cinco años en Delft, donde aterrizó sin saber muy bien “qué esperar del país”.

“El primer año fue más duro. Llegas y en un mes ya es casi invierno y se hace de noche a las cuatro de la tarde. Pero cuando vas conociendo gente ya te encuentras bien y no te quieres ir. En Aeroespacial hay muchos alumnos extranjeros y yo tengo mi grupo de amigos españoles. De hecho, este curso llegó otro chico de Santiago al máster. Estoy muy contento y me gusta mucho la movilidad que tienes. Puedes ir en bici adonde quieras y tienes trenes toda la noche para ir a otra ciudad y volver”, celebra.

"Me gusta la ingeniería en general y, aunque no sé dónde acabaré, el espacio es una motivación extra"

Aún así, sus planes pasan por regresar en algún momento. “Me gustaría quedarme un poco más aquí o en otro país, pero cada vez que vuelvo a casa me doy cuenta de que todo es más alegre y hay más vida en la calle. Delft es más o menos como Santiago en población, pero parece que haya menos. En cuanto se hace de noche, la gente se va a casa. También echas de menos a la familia y a los amigos. Y la comida”, añade entre risas.

El máster le ayudará a decidir su futuro profesional: “Hay una parte relacionada con trayectorias y cálculo de órbitas, muy de física y matemáticas. Y otra más vinculada a la exploración de planetas y la obtención de datos de los satélites. Y lo que me atrae es el diseño de la estructura y la electrónica de los satélites. Me gusta la ingeniería en general y, aunque no sé dónde acabaré, el espacio es una motivación extra”.