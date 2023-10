Luces das linguas minorizadas

As linguas minorizadas, tan importantes como calquera das máis faladas (non hai importancia se falamos de linguas; todas son o espírito e os sentimentos dos pobos), recibiron estas últimas semanas consideracións de altísimo valor. Por unha banda, as linguas cooficiais no Congreso (malia certas declaracións tan ridículas coma tendenciosas: “O Congreso convertido nun karaoke”, que afirmou o ínclito Feijóo nunha exhibición de lamentable cultura político-lingüística sen graza ningunha). Por outra banda, senllos premios Nacional de Poesía a Yolanda Castaño, merecidísimo, en galego, e o Nobel ao noruegués Jon Fosse, que escribe en nynorsk, a lingua máis minoritaria de Noruega. Menos utilizada que o bokmal, ensínase só no 15% das escolas do país nórdico. Fosse pon o acento na intimidade das linguas, perdidas demasiadas veces en debates partidistas, e fala da importancia da preservación da riqueza lingüística como un ben cultural nun continente tan plurilingüe como Europa.

Fala o editor do Nobel- leo en Eldiario.es- que o nynorsk é unha lingua minorizada que está baixo presión constante. Lémbralles algo esta declaración? Polo menos se fixese reaccionar…non che sei. E remata o editor salientando “a importancia de que Fosse escriba nesta lingua como un xesto político en si”, ao que o escritor retruca dicindo que non, que simplemente é a súa lingua, a que aprendeu dende o primeiro día na escola durante doce ou trece anos.

Todo isto fai que lembre dous proxectos extraordinarios que vivín e desfrutei hai uns anos e que me deixaron fonda pegada: Trobalinguas e Trobapaz, exemplos moi nidios de harmonía entre as catro linguas cooficiais do Estado: castelán, galego, éuscaro e catalán, ademais de portugués (puntualmente), no primeiro, e árabe, no segundo.

Baixo a dirección de Sara Moreno, percorremos moitos puntos de España e Portugal catro poetas en diferentes linguas. Tres poemas de cada un de nós foron traducidos ás nosas linguas respectivas e así se recitaban en cidades diversas en medio dun respecto e unha ledicia engaiolantes. Ana María Romero, Juan Kruz Igerabide, Miquel Desclot e mais eu, fomos testemuñas da emoción que as palabras deixaban en cada recital. Todo isto, ademais,complementado cun fermoso libro cos poemas nos catro idiomas, deseñado marabillosamente por Tesa González.

Diciamos poemas en voz alta que emocionaban as persoas que enchían salas e centros culturais para oír poesía. Persoas que nos demostraron que as linguas están para sumar, para convivir en igualdade e harmonía; que todas son moi necesarias e que é un auténtico xenocidio cultural discriminar e afogar as linguas minorizadas. E así o demostrou o público asistente cos seus aplausos e apertas emotivos, seguindo os versos nos diferentes idiomas, facéndose co libro e solicitando dedicatorias ao rematarmos os actos.

Mais o contido social e solidario que a poesía pode conter, viuse reflectido en Trobapaz, un paso seguinte a Trobalinguas. Poemas contra a violencia nun mundo inxusto e convulso. Nel, aos citados catro poetas, uniuse Abdoul Hadi Sadoun, escritor, ensaísta e hispanista nado en Bagdad, cos seus poemas en árabe.

Lembro un acto fermosísimo de Trobapaz en Madrid, no que se leron poemas comprometidos coa non-violencia. Todos en cinco linguas, ademais duns en inglés e outros en chinés.

Escribe Sara Moreno, no prólogo do libro deste segundo proxecto: “…pregúntome por que eliximos este nome e non trobaguerra pois todos os integrantes do proxecto nos declaramos en pé de guerra. Non só contra os monstruosos conflitos que destrúen, en gran beneficio duns poucos, dos de sempre, dos que non precisan máis bens materiais, tamén en contra das pequenas guerras, ou grandes, do noso redor, intolerancia, segregación, violencia, inxustiza, racismo, analfabetismo (…)”.

Vexo agora as fotos deste acto e reviso certos versos alí lidos e sinto arrepíos. E non me resisto a poñer algúns que resoaron aquel día coma exemplo do descrito.

Recitaba Miquel Desclot: tots som l´insomni,/ tots som el plor;/ tots som la cendra,/tots som la pols./Hi ha, doncs, cap solta/enllá de tots? (todos somos o insomnio,/todos somos o pranto;/todos somos a cinza,/todos somos o po./Logo, hai sentido/alén de nós?

E Juan K. Igerabide regalaba versos coma estes: Berunezko gudaritxoak/ttapa-ttapa dobiltza./Haurrik gabeko kaleetan,/zanpa-zanpa bizitza. (Soldadiños de chumbo/percorren a avenida/pisando os indicios,/ de nenos e vida).

E Ana María Romero lía nun seu poema: Eres un niño del hambre/con piel negra o con piel blanca./Ligero armazón de huesos/y el vientre hinchado de nada.

En árabe, Abdul Hadi Sadoun deixounos esta alfaia: Toma un pouco de cor verde/-dille ao guerreiro-/toma un anaco de veludo,/ esquece o fusil/ e pinta nas árbores/todos os muros queimados da terra.

Eu, do meu Paseniño, paseniño, deixaba no aire preguntas sen resposta: Que ocorre na terra?/ Que ocorre, rapaz?/ Se son pesadelos,/ eu quero espertar.

Poesía solidaria, si; poesía emocionante, si; pero poesía en catro, cinco ou máis linguas, que evidenciaba un trato de igualdade lingüística que nos conmovía moi profundamente.

Este é o camiño.