Tan lonxe da paz

Algo falla no tornado. Desde hai dúas semanas a velocidade multiplicouse por cen. Busco a serenidade e salto no YouTube do “Mawtini” (A miña terra) de Talia Lahoud a “Munich, 1972” ou á sesión da dj palestina Sama´Abdulhadi no Boiler Room.

Reconforta un falafel inda que non ten nada que ver coas delicias de Ramallah, a capital de Palestina. Era o ano 2010 e cun equipo de Agareso viaxaramos alí para un proxecto sobre voces de Israel e Palestina en favor da paz.

Un venres, achegámonos á aldea Nabi Saleh para unha manifestación pacífica na que os palestinos demandaban que os colonos xudeus non se apropiaran da auga.

Os nenos levaban a pancarta. Todo parecía moi tranquilo ata que nun momento a xente comezou a correr. Os militares israelís empezaron a atacar con gas contra unha parte palestina desarmada.

Vin unha porta aberta dunha casa e entrei. O gas tóxico do exterior foi violentando a vivenda. Un estudante italiano aconselloume non poñerme diante das xanelas por se entraba un proxectil israelí.

Fóra, había militares e dentro, ademais de activistas estranxeiros, familias sen armas. Pasado un tempo de asedio, o Exército marchou despois de incendiar unha casa rúas arriba.

Non é doado sobrevivir en Cisxordania. Os colonos xudeus cada vez acaparan máis terreo aos palestinos ou lles cortan o acceso aos mananciais. Ás veces, dispáranlles. Tampouco é fácil vivir en Gaza –comprobámolo estes días–, nin en certos puntos de Israel.

“Esa tenda sufriu tres atentados nos últimos anos”, comentara un taxista ao pasar por unha pastelaría de xudeus en Xerusalén. Imaxinan que os seus fillos vaian buscar un doce e nunca máis regresen á casa por un ataque suicida? Imaxinan que por ser unha nena palestina che caia unha bomba e quedes orfa ou con severa discapacidade ou mesmo morras?

A violencia duns contra outros soldou un círculo de titanio que intentan rachar colectivos como The Parent´s Circle, nais e pais israelís-xudeus e palestinos que perderon os seus no conflito. Queren “promover a reconciliación e a paz”. Tamén as procuran unha minoría de mozas e mozos que se negan ao servizo militar obrigatorio en Israel así como mocidade palestina que rexeita a violencia.

Pero Hamas, Netanyahu e todos os que os avivan dende alí e o resto do mundo cegan a saída. Para que as contas correntes dalgúns crezan, milleiros teñen que morrer. O ferro e o chumbo de lume non traerán seguridade para ninguén. Resistir parece imposible, porque, como escribiu o poeta Mahmud Darwix no cerco israelí a Ramallah no 2002, “este sitio durará ata que os amos do Olimpo revisen a eterna Iliada”. Salam, shalom, paz. Por favor.