De cómo pasar de hombre normal a criminal en un día

Leo que un macroproyecto publica el atlas del cerebro, un mapa para entender qué nos hace humanos. Supongo que podrá servir, a la contra, para explicarnos qué nos hace inhumanos y me lo pregunto otra vez ahora al calor de la guerra de Israel o de la de Ucrania, al ver esas imágenes de niños rotos por las balas cuando aún no han perdido su inocencia, sangrantes por los bombardeos sin hospital que les acuda y convertida su confiada sonrisa infantil en mueca de pánico. Los niños sobre todo. Maldita sea ¿qué mundo es este? ¿Qué culpa tienen? ¿Qué mecanismos operan en nuestro cerebro que nos permiten pasar de un día a otro del bien al mal, del hombre normal al criminal, rompiendo cada poco los diques civilizatorios?

Hay una vigencia moral y política de la barbarie. Miramos hacia atrás y, sin movernos de España, todavía carga la memoria de nuestros mayores con una guerra fratricida en que los cuerpos de los contrarios, vecinos antes, no eran más que dianas para armas supuestamente cargadas de razón. ¿Es que la historia no nos enseña nada y volvemos a matarnos cada poco? ¿Quién pensaba meses antes lo que iba a ocurrir en la España del 36? Acabo de terminar la lectura de Homenaje a Cataluña, libro en que George Orwell te sorprende por la normalidad con que habla de las muertes que vivió como voluntario del ejército republicano. ¿Quién pensaba que Alemania, uno de los países europeos más cultos otrora, iba a convertirse en un imperio de soldados convertidos en asesinos profesionales, y el capital en un fábrica con hornos crematorios?

Da la impresión de que navegamos en un océano en que la firmeza del bien o del mal han desaparecido y que todo parecería indicar que fuéramos hacia un precipicio o, peor, que el abismo lo hubiera inundado todo. Huya de mí todo catastrofismo pero cuando se mira hacia los alrededores del mundo, y uno recuerda la inmunda bestialidad de Al Qaeda o Siria ayer, o Ucrania, Palestina, Etiopía, Yemen, hoy, parecería que estemos condenados a vivir siempre bajo una maldición apocalíptica. No es así, el mundo de hoy está a pesar de las guerras más protegido por los derechos humanos que nunca, simplemente porque a lo largo de la historia esos derechos ni siquiera han estado reconocidos la mayor parte de ella.

Sigue habiendo, de modo más sutil, explotados y explotadores, ricos y pobres, hijos de puta y seres de bondad infinita. Frente a los que matan por sucios intereses locales o globales, o a los que deben hacerlo de modo imperativo y legal para defender un país o un Estado de Derecho, está siempre una mayoría que vive y reivindica toda la paz que puede, solidaria, entregada a la ayuda humanitaria… pero que suele ser más invisible y gasta sus energía en la reparación de lo que los otros destrozan. Añádase que hoy se viven los acontecimientos bajo una especie de realidad aumentada por la existencia de unos medios de comunicación nunca vistos por su voracidad que la multiplican buscando la espectacularidad y compitiendo ferozmente entre ellos por dar los titulares más llamativos.

Cualquier tiempo pasado fue peor pero en éste la guerra tiene el riesgo de que mata de lejos y en abundancia; no tienes siquiera el consuelo de ver quién te mata y eso ayuda al que lo hace, que no ve los ojos agónicos de un tipo igual que él, su padre o su hijo. Las guerras pero también la Gran Crisis, el cambio climático con sequías, incendios, ciclones o inundaciones desatadas, tiempos ideales para los conspiranoicos y agoreros del fin de la historia humana. No creo yo que se anuncie el Apocalipsis pero debemos seguir preguntándonos por qué seguimos matándonos, por qué tenemos que soportar la mirada de un niño aterrorizado.