“No me gusta hablar de fuga de cerebros, los científicos salimos a formarnos”

El bioquímico Mariano Barbacid (Madrid, 1949) es el jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y profesor AXA-CNIO de Oncología Molecular, donde lleva más de cuatro décadas luchando contra el cáncer.

Emigró en 1974 a Estados Unidos, donde empezó como becario y acabó dirigiendo el departamento de Oncología del Instituto Nacional de Cáncer de Maryland. A los 48 regresó a España y, desde entonces, es el jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

En 1982 descubrió el primer oncogén humano H-RAS e identificó la primera mutación responsable del desarrollo de un cáncer en humanos. Fue un hito en la investigación en oncología molecular.

Ahora, la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) ha organizado por su 60 aniversario la proyección del documental “El camino inverso”, una proyección que habla de su vida.

–“El camino inverso» habla de su relación con la ciencia como algo intrínseco en su vida.

–Es un documental en el que se explica cómo descubrimos el primer oncogén, pero no me hago responsable de él, no fue idea mía. Empecé en la SEBBM y cuando presentamos los resultados de la primera mutación de cáncer en el año 1982 lo hicimos en el congreso de la Sociedad Española de Bioquímica, porque las dos últimas letras, las de Biología Molecular, aún no se habían ni añadido.

"Tengo la misma ilusión que hace 30 años, solo necesito dos cosas: que la cabeza no se me estropee y una mayor financiación”

–Viendo su trayectoria plasmada en este documental, ¿qué ha podido apreciar?

–Que adonde voy depende de lo que me dure el cerebro. Tengo la misma ilusión que hace 30 años cuando volví a España y mientras me dure necesito dos cosas: que la cabeza no se me estropee más y seguir teniendo una financiación suficiente. Hoy la financiación en España es tan limitada que hay muchas cosas que se podrían hacer mejor y, por desgracia, no se pueden hacer.

–¿Tan grave es la situación?

–Hay un problema gordísimo. Tengo menos financiación del Gobierno que en 2009 y han pasado 14 años. Vamos para atrás y eso es muy malo para el país. A los políticos no les interesamos nada. Durante la campaña electoral de este año la palabra ciencia no ha aparecido en ningún debate y lo que necesita la investigación es financiación. Si el gobierno doblara la partida destinada a investigación seguiría siendo una cantidad pequeñísima respecto al Producto Interior Bruto. Escuchas las cifras estratosféricas de los fondos europeos y piensas que con solo una parte de ellos tendríamos un aliciente que cambiaría la investigación en España.

–¿En qué punto se encuentra la investigación en nuestro país?

–Hay unos pocos grupos que son competitivos, pero es difícil competir cuando no tienes el mismo nivel de recursos. No es una cuestión de formación, en España se forma muy bien a los científicos, y tampoco es un problema de vocación, porque las carreras tecnológicas están cada vez más llenas en las universidades. Hay dos grandes problemas: la financiación, de la que ya hemos hablado, y que hay mucho talento español fuera de España.

–¿“Fuga de cerebros”?

–En España tenemos la mala costumbre de decir que hay “fuga de cerebros”, un término que me molesta muchísimo, porque no nos fugamos, nos vamos para formarnos. Estuve 24 años fuera y no me fugué, y eso que era la época de Franco y tenía más motivos (ríe). El problema no es salir, salir es esencial para formarse, el problema real es el retorno.

–¿Cuesta que los científicos vuelvan a España?

–Sí, y espero que el ministerio se dé cuenta. Hay muchos españoles que se fueron que ahora tienen puestos de profesores en universidades y centros de investigación y que no vuelven no porque las condiciones que se dan en España en algunos casos son insultantes, no tiene nada que ver con las que se están ofreciendo en Reino Unido, Suiza o Estados Unidos. Hace unos meses di en Ginebra una charla a un grupo de científicos españoles que trabajan en Francia, Italia o Suiza y todos me decían que les encantaría volver a España. No lo hacen no por el sueldo, que también influye, sino porque dicen que les faltaría recursos para investigar.

–¿Podemos decir que estamos a la cola en investigación?

–No sé si a la cola, pero estamos en un sitio que no nos corresponde ni de lejos.

"Lo que hemos avanzado en los últimos 25 años nos tiene que dar mucha esperanza”

–¿Estamos más lejos de acabar con el cáncer?

–No, con el cáncer no se puede acabar porque es como si me dices que vamos a acabar con las muertes. Como dicen los americanos en esta vida solo hay dos cosas ciertas, muerte e impuestos, y eso no nos lo quita nadie. En el cáncer se mejora mucho con las terapias, la inmunoterapia y la medicina de precisión tienen menos de 25 años y han cambiado mucho los niveles de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

–Hablamos de cáncer pero, en realidad, son muchos los cánceres diferentes.

–Al cáncer lo llamamos en singular y eso es perjudicial para la opinión pública porque creemos que es solo una enfermedad y no es lo mismo un cáncer de mama o de próstata, donde la esperanza de supervivencia es de más del 90%, que un cáncer de páncreas, en el que la supervivencia es de menos del 5%. No puedes decir solo cáncer porque no es uno solo, lo que digas tienes que cualificarlo.

–Hace unos días saltaba la noticia de que existen unos berberechos con leucemia transmisible, ¿es contagioso el cáncer también entre los humanos?

–Afortunadamente, los cánceres no son contagiosos en humanos. Solo hay uno: el cáncer de cuello de útero producido por el virus del papiloma humano, pero ese en España representa unos 50 casos al año.

"Una tercera parte de los hombres muere de cáncer, no queda otra”

–Parece que cada vez hay gente más joven a la que se le detecta un cáncer.

–Los epidemiólogos no saben exactamente por qué, pero si parece que hay un aumento de casos de cáncer entre personas jóvenes de entre 45 y 50 años. No son cánceres diferentes, son los mismos pero aparecen en personas más jóvenes. El cáncer tal y como lo conocemos tiene dos picos, uno más pequeños que es el pediátrico, que se plasma en los dos o tres primeros años de vida y que desaparece salvo en casos raros, y luego vuelve a empezar a los 60 o 65 años. Al final la tercera parte de los hombres morimos de cáncer, no queda otra.

–A pesar de la estadística, ¿hay hábitos que empeoran nuestra predisposición como fumar o tener una mala alimentación?

–Fumar es el principal, no podemos comparar la falta de ejercicio con fumar. Lo mejor que podemos hacer para evitar tener cáncer es dejar de fumar y punto. El resto de cosas también influyen pero en el cáncer tenemos dos causas claras: tener una inflamación crónica, como en los casos de cáncer de estómago o una persona con una pancreatitis crónica que es más probable que desarrolle un cáncer de páncreas, y fumar. En los sitios en los que se ha prohibido fumar en espacios públicos el cáncer se ha reducido a la mitad. No han tenido cáncer más personas gracias a dejar de fumar que gracias a las nuevas terapias que se han desarrollado. Parece una barbaridad pero es una realidad.

–Muchas personas jóvenes empiezan a fumar, ¿cómo les va a afectar esto en el futuro?

–Sabemos cómo va a afectar porque ya lo hemos vivido. El cáncer de pulmón era el cáncer de menor afluencia antes de la primera guerra mundial. Después de ella mucha gente, sobre todo hombres, comenzaron a fumar, y después de la segunda guerra mundial cada vez empezaron más mujeres. En ese momento las incidencias fueron paralelas. En la vida solo hay dos cosas fundamentales: que fumar es evitable y que lo único inevitable es hacerse mayor.

–¿En qué tratamientos está el futuro de la lucha contra el cáncer?

–La quimioterapia sigue siendo el tratamiento más frecuente, pero también existe la medicina de precisión y la inmunoterapia, muy efectivas para otro tipo de tumores.

–¿En qué casos resulta más beneficiosa la inmunoterapia?

–En melanoma y pulmón.

–¿Por dónde pasa el futuro de la investigación en el cáncer?

–Por supuesto, en ir mejorando. No puedo predecir lo que va a pasar el año que viene, pero lo importante ahora es mirar a los últimos 25 años y ver todo lo que hemos avanzado, que es increíble. Entonces, yo tengo la esperanza de que en los próximo 25 años se avance lo mismo.

–¿En qué campos?

–No puedo decirlo. Los avances son pequeños saltitos, son muy tímidos, pero te ponen en un sitio en el que no estabas ¬hace 25 años. Simplemente ¬mirando para atrás todo lo que hemos avanzado desde 1998 hasta ahora nos tiene que dar muchas esperanzas de que en los próximos 25 años se avance por lo menos otros tantos.