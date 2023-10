De “Maruxa” a “O Corno”

Esta semana amaneció con una magnífica noticia. Por primera vez, el Festival de Cine de San Sebastián galardonó con su Concha de Oro a una película en la que se habla (casi todo el tiempo) en gallego. O sea, que la lengua gallega juega de titular, vaya. Como ya sabrán, su título es “O Corno”, su directora, Jaione Camborda, una vasca aquí creativamente amamantada y, su principal protagonista, la porriñesa Janet Novás. Creo que a lo largo de estos días habrán leído, visto y escuchado lo suficiente como para que uno no se ponga en la presente a repetir lo ya dicho, escrito y televisado sobre “O Corno”.

En realidad, hoy yo he venido a hablarles de “Maruxa” (sí, entre comillas, aunque podría haberlo plasmado en cursiva). Y todo gracias a ese inconmesurable investigador de la historia del cine de Galicia, y/o del cine en Galicia, que se llama Manolo González, y que acaba de publicar un libro interesantísimo, “O Benshi de Galicia. O arrebato cinematográfico de Rey Soto” (Alvarellos) en cuyas páginas se pueden encontrar acontecimientos tan asombrosos como el que me dispongo a revelarles: que están a punto de cumplirse cien años del estreno en Madrid de esta “Maruxa” que, según Gonzalez, fue la primera película de ficción “hablada” en gallego. ¿Y como es posible esto?, se preguntarán algunos entendidos en la materia, teniendo en cuenta que en aquella altura del siglo XX todavía no había llegado el cine sonoro a España (y oficialmente ni siquiera al mundo, pues “El cantor de jazz” se estrenó en el año 1927). La explicación, y ya no pretendo mantenerles durante más tiempo en ascuas, es que los rótulos de este film estaban escritos en gallego, y así se mostraban en sus proyecciones en España y varios países de Latinoamérica, en especial aquellos con mayor presencia de emigración gallega.

Basada, como casi todo el cine de ficción español de la época, en una zarzuela, “Maruxa” contaba la historia de un matrimonio que quiere casar a su hijo Antonio con la rica heredera Maruxa pero ¡ay! Resulta que ella de quien está enamorada es de un humilde pastor…Y hasta aquí puedo leer.

Dirigida por el francés Henri Voirins, y contando en su reparto estelar con actrices y actores de fama en aquella Belle Époque, como Paulette Landais, Florián Rey, José Mora, Asunción Delgado, Antonio Mata o Elvira López, la película había sido producida por Celta Films, cofundada en 1922 por el vigués Antonio Méndez Laserna y el ourensano Antonio Rey Soto, que es en quien Manolo González ha fijado su atención en su nuevo libro.

Por cierto, en el mismo año 1923, también se estrenaba la otra gesta histórica de Celta Films: un documental sobre Galicia y Asturias con un metraje de ¡pásmense! seis horas. Pero ocurrió que, así como “Maruxa” resultó todo un éxito, el documental fue un fracaso rotundo. Y eso que de él se hicieron alrededor de un centenar de proyecciones en ruta por ciudades de Cuba. La escasez de espectadores asistentes truncó los planes previstos, que eran los de pasear la película por Argentina y Uruguay, y de estrenarla también en España, algo que no llegó a suceder, con lo cual la empresa apenas tardó en desaparecer.

De ese largo documental no se conserva, que se sepa, ninguna copia pero, de “Maruxa”, Manolo nos ha sugerido que existe alguna posibilidad de que la Cineteca Francesa (no olviden que su director y su principal protagonista eran franceses) todavía acoja al menos algunas secuencias de esta obra tan valiosa para Galicia. ¿Vamos a por ellas?