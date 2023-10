Las personas que suelen venir a nuestras consultas son tremendamente inspiradoras. Ayer una chica en terapia de pareja, cuando les propuse un “pacto de no agresión” para que se dieran una pausa en sus diferencias y en la forma de manifestarlas, me propuso cambiar el nombre por “pacto de diversión”; me pareció súper creativo y muy acorde con mi idea académica e incluso personal, de lo que tiene que ser la vida sexual y de pareja. La promoción de la salud sexual a través del juego ha sido una de mis obsesiones a lo largo de estos años; a día de hoy, junto con mi querida amiga y compañera la doctora Paula Guerrero, lo estamos llevando al ámbito de la medicina sexual, y estoy segura que la aplicación real, por su sencillez y eficiencia, estará presente en nuestras vidas a corto plazo.

Estos días he estado observando a mi sobrino Hernán: cuando está contento, no para de jugar, sobre todo con un balón; los únicos momentos en los que deja de hacerlo es cuando se siente enfermo o contrariado. Las personas adultas también jugamos, sí, y también cuando nos encontramos sanos y proactivos, pero además de los juegos tradicionales, tenemos el principal juego de las personas adultas, el sexo: la erótica, los juegos y juguetes sexuales, la seducción etc… Razones por las que el juego es bueno para la salud Desde nuestra infancia, jugar nos ayuda a aumentar la eficiencia y el desarrollo de las estructuras del cerebro, nos ayuda a gestionar y rebajar los niveles de estrés, rebajamos los niveles de cortisol y aumentamos las endorfinas en general; las personas que juegan habitualmente, en general, tienen menos posibilidades de sufrir problemas mentales como depresión y ansiedad. Nos ayuda a focalizar la atención y la concentración, y a estar conectados con el presente. A nivel psicosocial (clave también para nuestra percepción de salud), nos ayuda a anticiparnos, a crear lazos y vinculación con otras personas; y aquí no es tan importante si el juego es “en vivo”, o es un videojuego online. Juego sexual como clave anti-monotonía “No fue culpa tuya, ni tampoco mía: fue culpa de la monotonía”: Esto cantaba Shakira, y no anda muy desencaminada. Los grandes enemigos del sexo saludable, como os he dicho en alguna ocasión, son: PEREZA-PRISA-RUTINA-EXCUSAS-NETFLIX (y similares) Quien me conoce un poco, sabe que una de mis grandes pasiones son los juguetes eróticos (y cuanta más tecnología tengan, más me gustan), pero para jugar no siempre hacen falta juguetes; os dejo 3 ideas básicas para jugar y romper la monotonía: El juego favorito de tu infancia: readaptación erótica El escondite, un buen parchís, la oca… ¿se te ocurre cómo erotizar estos clásicos juegos? Échale un poco de imaginación y picante, y ya verás como las tardes de lluvia se convierten en placer y diversión. Intercambio de roles. A veces, un poco de teatrillo y risas pueden ayudar a recuperar nuestro lado más morboso. Si en tu día a día eres una persona súper tímida, puedes “disfrazarte” de una persona abierta y lanzada; puedes ayudarte de complementos que apoyen ese nuevo rol, por ejemplo una fusta o una máscara. También puedes imitar a una persona popular, actriz o cantante que te parezca interesante, y actuar como si te encontraras en un plató de Hollywood. Da rienda suelta a tu capacidad de cambio y verás como ayuda en tu vida sexual.

"No vale" penetración/coito. Normalmente, cuando iniciamos una dinámica sexual tenemos un proceso que, aunque pueda variar en algunas cosas, suele ser bastante repetitivo, por ejemplo: caricias - besos - besos intensos - sexo oral - penetración - fin. ¿Qué pasaría si jugamos a prohibir alguno de los pasos?. Pues probablemente que aparecería el morbo, la excitación, los nervios, la emoción… Si tuviera que prescindir de algo sería de la penetración, ya que alarga los juegos preliminares y activa la imaginación; además, en sexología se usa desde hace mucho tiempo para paliar algunas disfunciones sexuales como los problemas de erección o la eyaculación precoz. Así que, aunque seas de la teoría de "prohibido prohibir", en favor del juego puedes hacer una excepción. Y, como decía Platón, la vida ha de vivirse como un juego. Nos leemos y escuchamos en nuestra web www.saludplacer.com ¡A jugar, placeres!