Que difícil é ser unha árbore

Hai anos Chicho Ibáñez Serrador preguntábase quen pode matar un neno. Aínda que a resposta tiña trampa, como debe de ocorrer nun filme de medo que se prece, estes días, tras o acontecido co precioso pradairo sicómoro da muralla de Hadrián, testemuña de trescentos anos de historia, hai que rescatar esa interrogante e reformulala en quen pode matar unha árbore.

Nos xornais non falan de matar, por suposto, porque os seres do mundo vexetal non se matan. Se acaso, admitimos que se cortan, se serran ou se arrincan, case sempre para beneficio dos seres humanos que gobernamos no Edén coma se nos pertencese e coa complicidade de sociedades que limitan a loita contra o maltrato ao mundo animal, ignorando que ás plantas lles debemos ata o osíxeno que respiramos.

Aos mamíferos ollocéntricos que nos foi concedida unha vida efémera pódesenos facer difícil empatizar cuns veciños que non posúen un sistema nervioso semellante ao noso e que, enriba, adoitan estar xa cando nós chegamos e seguiren alí cando desaparecemos, impertérritos, cunha impasibilidade aparente derivada da súa meirande eiva: non poden saír correndo de nós, os seus máis perigosos depredadores.

Medrei entre fragas, nun Shangri-La no que convivían en relativa harmonía un exército de pragmáticos piñeiros con carballeiras vizosas, algúns soutiños e un primoroso bosque de ribeira que exercía de custodio de dous ríos condenados a entenderse. Un acordo tácito situaba os carballos, sólidos e destemidos, no cumio. Agasallaban con sombra fresca pola calor e facilitaban abeiro no mal tempo. Ademais os seus toros, forrados con veludo de musgo, eran cálidos e receptivos a apertas e prestábanse a serviren de cómplices cando xogabamos ás agachadas. Coma os avós, simbolizaban a terra firme, a áncora que nos suxeitaba ao paraíso; eran espíritos protectores dos que só nos afastaban os adultos cando os lóstregos perturbaban o ceo.

Xa daquela había xente que valoraba a beleza maxestosa destes seres calculando de antemán para cantos tractores de leña darían ou cantas trabes ou táboas, pero adoitaban tratarse con respecto e especial aloumiño a aquelas que nos agasallaban con froita e que nos daban a escusa perfecta aos raparigos, inmunes á vertixe, para gabearmos por elas.

No rural das miñas lembranzas as árbores tamén se sacrificaban ao (noso) ben común, pero non sen sentido: os carballos transformábanse en calor e o seu esforzo alimentaba os caldos nas cociñas e evitaba que a xeada nos trabase os dedos mentres os piñeiros morrían no serradoiro destinados a renaceren en móbeis ou nun novo teito para a cociña.

Nesa segunda reencarnación, os meniños imaxinabamos facianas nas vetas que apalpabamos, singulares e irrepetíbeis coma as liñas das nosas mans, e nas que adiviñabamos que os nosos destinos estarían entretecidos para sempre.