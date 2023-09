El TOC relacional

Esta semana vino una chica de 24 años a la consulta para comentarme dificultades con el orgasmo y el deseo sexual. En un diagnóstico anterior reciente un psiquiatra le había sugerido que era probable que sufriera un TOC relacional o también llamado “de amores”.

Cuando yo le preguntaba cómo se sentía, transmitía profundas dudas sobre si su novio es es apropiado para ella; objetivamente sí lo es en este momento, pero a veces observa a algún chico en redes sociales e imagina que será mejor que su actual novio, y pregunta a su entorno cercano si creen que este chico es bueno y majo y si le conviene, se autoanaliza constantemente en su amor y trata de comprobarlo habitualmente con pruebas y comparativas.

Este tipo de trastorno no es de los más habituales, está relacionado con el tema afectivo y de parejas y se sabe que afecta directamente en la vida sexual de las personas que lo sufren, así que me ha parecido interesante compartirlo.

¿Qué es un TOC?

Un Trastorno Obsesivo Compulsivo según el manual de diagnóstico que se usa en psicología (DSM-5) se refiere a los pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se presentan de forma intrusiva y no deseada y que causan ansiedad y malestar en la persona. Hasta aquí lo obsesivo; lo compulsivo empieza cuando la persona intenta aliviar, eliminar o neutralizar esos pensamientos realizando algún otro ritual, acto o pensamiento alternativo. Un ejemplo que todos conocemos y que ya está automatizado, es la persona que cierra X número de veces la puerta o cree que pasará algo terrible: este ritual se llama verificación. No siempre hay ritual y estos son muy variados. En la película TOC TOC TOC, se muestran algunos comunes y no tan comunes. Además de la verificación, están la obsesión con la limpieza y las bacterias, cálculo aritmético compulsivo, sobre el orden simétrico (no pisar la parte blanca en un paso de cebra etc), repetir frases y un largo etc.

El TOC de los amores

En realidad, si tiramos de puro manual este tipo de trastorno no aparece especificado, pero la realidad es que sí se ha investigado en profundidad ya que son muchas las personas que lo sufren. Las características más habituales son:

Las obsesiones se basan exclusivamente en las relaciones afectivas y de pareja.

Contínuas dudas sobre los sentimientos hacia tu pareja y de tu pareja hacia ti.

Comportamientos compulsivos, basados en comparaciones, pensar muchas veces en lo felices que vamos a ser etc...

Angustia y ansiedad muy habitual que afecta a la persona en varios ámbitos y en su salud general.

Los pensamientos más típicos de una persona que padece este trastorno son: “¿Es la persona indicada?”, “lo quiero mucho pero no dejo de plantearme si es real”, “no somos tan felices como esta otra pareja”, “no es tan atractiva/o”, “no siento que todo el tiempo lo nuestro sea perfecto, seguro que existe alguien por ahí mejor que…”, “esta otra persona es más interesante que mi pareja” etc.. En cuanto a las conductas, en muchas ocasiones y de forma impulsiva rompen la relación, con el arrepentimiento posterior.

Es normal que a lo largo de una relación podamos tener alguno de estos pensamientos, lo que convierte un pensamiento o creencia repetitiva en un problema mayor y grave son tres factores: Frecuencia, Duración e Intensidad de estas acciones.

Posibilidades de Tratamiento

Si se consigue diagnosticar es muy recomendable tratarlo enseguida. El tratamiento con fármacos de entrada no parece el más aconsejable a no ser que se tengan grandes picos de ansiedad, para lo que se podría recomendar ansiolíticos. Algunos estudios avalan que los fármacos llamados Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS) más conocidos como sertralina, fluoxetina, paroxetina etc… en dosis altas pueden ser de ayuda, pero en general la investigación científica apoya que se sigan los mismos tratamientos que para un TOC habitual, que suelen ser la terapia psicológica “cognitivo-conductual”, que no es otra cosa que ajustar un pensamiento bueno para ti y asociarlo a la conducta; en este caso sería cambiar los pensamientos negativos por otros más realistas y aplicarlos en conductas como de “prueba”. Es como hacer un teatrillo en la consulta que luego llevaremos a nuestra vida real. También es importante hacer una revisión de las creencias y educación sexual y afectiva de la persona, en muchas ocasiones “lo que tiene que ser”, lo hemos aprendido en una peli o en canciones románticas o con una amiga del cole, ¡o vete tu a saber! Y eso queda ahí igual que un lunar que se convierte en verruga con el paso del tiempo.

En cualquier caso, ya sabéis que siempre que tengamos dudas debemos consultar a profesionales: ¡pedir ayuda no te hace más débil, todo lo contrario!

Gracias por este ratito de atención, sois un verdadero placer, nos leemos y escuchamos en www.saludplacer.com.