Jesús Ferreiro apasionado del mar

Conocido como el patrón de las ondas por su labor al frente del programa radiofónico “Onda Pesquera”, Jesús Ferreiro Rúa llegó a mediar con el Frente Polisario para conseguir la libertad de 38 pescadores secuestrados, retransmitió un parto para que un pescador pudiera estar presente en el nacimiento de su primer hijo, entregó cientos de millones de pesetas a viudas y huérfanos de marinos, entrevistó a nueve supervivientes del Titanic y creó la única fundación internacional dedicada a este legendario crucero hundido.

Nacido en Corme en 1945 y bautizado a los doce días de vida en San Sebastián –su padre era capitán de pesca con base en el puerto de Pasajes–, Ferreiro Rúa presume de ser gallego y de su ascendencia marinera. Lo que le empujó a dedicar su vida a contar historias de mar le sucedió con nueve años. “Un tío mío que estaba en América vino y compró un barco, un pesquero llamado “Tía Teresa”, y en el primer viaje, con casi toda la tripulación siendo familia mía, chocó contra las rocas a la entrada de un puerto de Francia y murieron nueve tripulantes. Al día siguiente en la prensa aparecía en portada de los dos periódicos de San Sebastián la muerte de un obrero de la construcción al caer de un andamio en Mondragón. Los muertos en la mar iban en la página octava. Desde entonces pensé que la gente de tierra no tenía ni idea de lo que pasaba en la mar”, relata desde Santander, donde vive actualmente.

Su vocación de comunicador también le viene de la infancia. “Era monaguillo y encargado del cine parroquial, en los descansos para cambiar los proyectores cogía el altavoz y les leía las noticias a los que estaban en la sala”.

Primeros pasos

Con 19 años se ofreció al director del diario “Unidad” como corresponsal en el puerto de Pasajes para hablar de la gente de la mar y fue a Radio San Sebastián, hoy la COPE, con su propuesta de hacer un programa, algo que consiguió pese a la reticencia inicial del director de la emisora y tras reunir en media hora los anunciantes que éste le había dicho que eran necesarios. “Empezamos con media hora, con discos dedicados a la gente de la mar, tuvo éxito y alargamos a una hora, luego me ficharon en La Voz de Guipuzcoa, de RNE, y luego en La Ser. Terminé 25 años después en la COPE, donde había empezado, porque así lo prometí en mi primer programa a los oyentes, les dije que ese programa local iba a ser nacional y que en 25 años lo cerraría en esos micrófonos. Fue una temeridad, pero cumplí lo que había dicho. Fue un programa nacional, una referencia internacional, y ha recibido todos los premios que un periodista casi no se atreve ni a soñar”.

Ente esos galardones a los que se refiere, figuran el Premio Ondas y al Mejor Periodista Radiofónico, además de distinciones de instituciones como la Armada o Salvamento Marítimo y actos de homenaje en casi todo pueblo pesquero del territorio español.

“De la gente de mar, el primero (reconocimiento) fue una placa que me entregaron de un pesquero canario que habían detenido en Casablanca (Marruecos) y cuyos tripulantes llevaban más de un año presos. Hice una colecta entre los oyentes, fui allí, pagamos la multa y los liberamos”, recuerda. “De los reconocimientos, me hizo mucha ilusión el de periodistas de EE. UU. Cuando llevamos la noticia del secuestro del crucero Acchille Lauro, del que dimos el 80% de la información a nivel mundial”.

Como periodista de la mar, tal y como él mismo se define, Jesús Ferreiro recuerda haber vivido momentos muy tristes, como tener que ir a comunicar a una madre que su hijo había fallecido en la mar. “Se me partía el corazón”, confiesa. Entre los momentos alegres, rememora la retransmisión en directo de un parto: “El padre estaba en aguas de Canadá pescando bacalao a bordo del “Guadalupe”, me hizo mucha ilusión, cuando terminamos se puso el capitán del barco y le pedí que me pasara al marinero, José Touriño, pero me dijo que se había desmayado de la emoción”.

En la agenda del programa “Onda Pesquera” llegaron a tener el contacto de nueve mil marineros. “Ten en cuenta que estamos hablando de hace bastantes años y que ‘Onda Pesquera’ era el lazo de unión. Muchísimas veces nos llamaban a nosotros del ministerio para que le dijésemos qué pasaba con un barco en concreto, el capitán al primer sitio que llamaba cuando sucedía algo era al programa”. De esa manera, retransmitieron en directo muchos apresamientos.

Rehén del frente Polisario

Un capítulo memorable tuvo lugar en 1980 cuando Ferreiro se ofreció como rehén al Frente Polisario a cambio de los pescadores españoles que tenían secuestrados en el campamento de Tinduff. “No había forma de llegar a un acuerdo, lo intentó el embajador de España en Marruecos y no consiguió nada, así que me puse en contacto con el ministro de Exteriores de Marruecos y me ofrecí como rehén para que tuviese más repercusión lo que querían hacer, les di tres días en la carta que les escribí y les dije que si en ese plazo no respondían, iniciaría una campaña de presión internacional. A los tres días los liberaron, no sé si fue casualidad, aunque quedé muy bien con el Frente Polisario y mantuve correspondencia con ellos”, relata.

Huelga y censura

Al poder no siempre le gustaba el contenido del programa que dirigía Jesús Ferreiro, quien en 1980 promovió una huelga para reivindicar mejores condiciones para los trabajadores del mar. “Quisieron acabar conmigo, estuve una semana castigado sin hacer el programa pero nada más”, dice.

“Siempre he sido un periodista que cumple con el clima de porqué se creó el periodismo, que nació única y exclusivamente para denunciar los abusos del poder, de cualquier poder”, explica Ferreiro, quien acudía a llamar a las puertas que fuera para intentar mejorar las condiciones de vida de las gentes del mar.

Colectas para viudas

Un aspecto destacable del programa que dirigía Ferreiro era la labor humanitaria que realizaba con las viudas e hijos de los marineros fallecidos en naufragios. “No te haces una idea de la cantidad y calidad de oyentes que teníamos, todo el dinero que entregamos eran donaciones de oyentes a la cuenta del Banco Bilbao que teníamos; por cada hijo que quedaba huérfano dábamos a su familia un millón de pesetas, que era mucho dinero. Ahora, por suerte, no hace falta, pero entonces la mujer quedaba viuda y no tenia ninguna ayuda, tenía que esperar al certificado de defunción, que a lo mejor tardaba dos o tres años. Por desgracia en Galicia es donde más tuvimos que repartir”.

Hoy en día un programa de esas características no tendría cabida ni cumpliría la misma función. “Eran otros tiempos, hoy desde cualquier barco cogen el teléfono y hablan con su casa por videollamada, yo he navegado en barcos donde había que dormir casi con cucarachas en la cama, con mucho calor, pero ahora eso es impensable”.

“Onda pesquera” desapareció de la radio en 2005 y renació el año pasado, actualmente se emite a través de plataformas internacionales de Radio España. “Llegamos a barcos que están por todo el mundo, recibimos llamadas desde el norte, por Terranova, al sur, por Sudáfrica y Malvinas. Va todo por internet”.

Encuentro con el Titanic

Cada 14 y 15 de abril Jesús Ferreiro dirigía un programa dedicado al Titanic, con motivo del aniversario de su hundimiento y con la intención de abordar temas de seguridad marítima. Eso le dio pie a entrevistar a nueve supervivientes, con una de las cuales, Milvina Dean, entabló una relación muy especial y llegó a celebrar con ella sus últimos tres cumpleaños.

“Como bien dice Cameron, el Titanic te entra dentro y ya no te suelta. Cuando se descubrieron los restos, pensé que lo mejor sería hacer una exposición porque en principio el gobierno de EE UU quería que los restos no se tocasen, que quedasen allí. Hicieron un contrato con RSM Titanic Premier y se le dio autorización para subir lo que había en la zona de restos, nadie podía bajar y mucho menos recoger, todo lo que se cogió se llevó a Atlanta, a un gran almacén, y decidieron hacer una exposición fija en el puerto de Nueva York. Protesté y dije que tenían que hacer una muestra itinerante por todo el mundo. Ahí me ayudaron varios periodistas norteamericanos, hicimos una pequeña campaña y decidieron hacer una gira, dos exposiciones itinerantes con objetos de los restos. Esos vestigios son propiedad de los EE UU, nadie puede tener legalmente ningún objeto recuperado de la zona de restos”.

Historias humanas

Empeñado en hacer una exposición que se viese en España, Ferreiro pensó en montar él mismo una pequeña muestra para narrar la historia del Titanic. “Contar historias es lo que siempre me ha gustado a mí, no me importan las cosas, me importan las historias humanas, así que lo que me propuse es organizar y una exposición para relatar lo que me contaron a mí los supervivientes. Y para darle más fidelidad y hacerla más entrañablemente, buscamos objetos de la época y también hicimos reproducciones”.

La primera exposición sobre el Titanic se inauguró en Ampuria Brava y fue ampliando tamaño hasta la actualidad, que está trasladándose de Nueva York a Washington y la lleva el hijo de Jesús, Luis Ferreiro, con la empresa que creó para tal fin, Musealia. “Hay objetos de los supervivientes, relojes, copas, vasos, platos, pero no han salido nada del fondo del mar”.

Además de esa gran exhibición, Ferreiro promueve otra, la que es propiedad de la Fundación Titanic, entidad que él mismo preside, y que recorre España, Portugal y Francia.

La Fundación Titanic, de carácter internacional, es la única a nivel mundial que existe sobre este legendario barco, y tiene su sede en España. “Como periodista, cuando empecé a hacer los programas del Titanic me quise poner en contacto con una fundación, así que llamé al embajador español en Londres y al de Nueva York; los dos me dijeron que no había ninguna, entonces decidí crearla yo”, explica.

El objetivo de la entidad que preside Ferreiro Rúa es mantener vivas las historias que transcurrieron a bordo del Titanic, “para eso patrocinamos libros, programas de radio, conferencias, la exposición, hacemos todo lo que podemos para que el mundo no se olvide de lo que sucedió a bordo del Titanic, cuyos únicos cuatro días de vida fueron historias apasionantes”.

Cartas de Obama

Ferreiro conserva la correspondencia que ha mantenido con el expresidente de EE UU Barack Obama, uno de los patrones de honor de la fundación, junto a Isabel II, Rafa Nadal, Luis del Olmo o el expresidente de la Autoridad Portuaria de Vigo Enrique López Veiga.

Expediciones a los restos

Aunque reconoce que el Titanic engancha hasta tal punto de que quien descubre su historia no da por saciada su curiosidad de saber más sobre él, Ferreiro nunca s e ha planteado bajar a ver sus restos. “No se me ha pasado por la cabeza, primero porque tendría miedo, luego porque el viaje era, en los tiempos que estuve por allí, en un sumergible con un piloto ruso que no hablaba nada de inglés ni español y tendrías que ver todo a través de una ventana pequeña a 3.966 metros, donde hay oscuridad física total, es decir si te pegas un folio blanco en la nariz no lo ves, hace falta muchísima luz para sacar imágenes muy pequeñas porque luego lo que se hace es montar, por ejemplo, para hacer la imagen que se distribuye de los restos de proa hicieron falta 47.000 fotos”.

Respecto a la expedición del sumergible Titan que implosionó el pasado mes de junio con cinco tripulantes dentro, Ferreiro lo califica de “locura”. “Es increíble que unos multimillonarios bajasen en un sumergible del que no sabían si era seguro. Yo desde el primer día que se anunció que iban a bajar dije ‘esto no tiene sentido, si bajan no van a poder subir’, los sumergibles de Cameron tienen un casco de 12,5 centímetros, el de este era de 5 cm. Era imposible aguantar esa presión a 4.000 metros”.