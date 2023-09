De los viajeros medievales al turismo de procesión y rebaño

Mañana inicio el viaje, cruzo España, me voy al sur cargado de norte a vacacionar ahora que las playas se liberado de padres, niños alborotadores y masas empeñadas en fotocopiar su ocio. Ya todo está previsto: el recorrido, el vehículo que nos transporte, el hotel que nos hospede, la playa y el chiringuito que acoge sobre hamacas nuestro tiempo de “far niente”, entre libros y aperol spritz aperitivos, entreverados por periódicos chapuzones en aguas cálidas. Todo está previsto, no es turismo de aventura y ni siquiera pretendo al viajar conocer nada nuevo, lo que nada tiene que ver con el libro que estoy apurando gozoso: Los viajeros medievales, de María Serrano Mazzi.

Hubo un tiempo en el que viajar era una verdadera aventura, y había que saber cómo encender un fuego, atravesar un río a caballo o fortificar un campamento. Desde que se inventaron las agencias y las promociones la gente andamos por ahí en modo rebaño y estilo procesional, con chanclas y camisas floreadas a lo loco, que es un concepto del viaje actual, masificado, turistificado, gentrificado. No imaginamos y menos nuestros hijos que hubo un tiempo, por ejemplo el medieval, en que el viajero normal y corriente comenzaba su andadura “ciego”, sin imágenes prefiguradas porque no sabía lo que iba a hallar más allá de su entorno habitual ni había mapas que pudieran llevarse en el bolsillo, ya no digo GPS. Como dice Serrano Rizzi, iba atravesando fronteras mas allá de las cuales había gentes ignoradas, pueblos casi desconocidos, y hasta miedos por la posible existencia de monstruos infernales. Aquello hombres no viajaban por ocio y placer sino por trabajo o ideas religiosas, no en tours previamente organizados y con sus pies o un caballo como único medio de transporte. Ya entonces existían señores y vasallos a la hora de viajar pero en cualquier caso resultan inimaginables hoy aquellos viajeros recorriendo caminos dificultosos, navegando sin confort por vías marítimas o fluviales en frágiles embarcaciones a merced del clima, la naturaleza, los animales, los piratas y los salteadores de caminos.

Así era en el Medioevo pero no hace mucho, hasta el mismo siglo XIX el viaje aún no era de masas, el turismo fue actividad de clases altas, de intelectuales y artistas en busca de formación y enriquecimiento cultural: un espíritu recogido en libros como Cuando viajar era un arte, del italiano Attilio Brilli. O sea que también hubo un tiempo en que el turista –cuando todavía se llamaba viajero– estuvo envuelto en un aura de glamur solo al alcance de los vástagos de las élites de los países del norte que viajaban al sur. Es lo que se dio en llamar el Grand Tour y ya empieza a aparecer con ellos la logística que implicaba la preparación del viaje, los sobornos que a veces había que pagar en las aduanas, los trámites burocráticos, el uso del pago a crédito, la gestión del correo, los incidentes y accidentes con los carruajes, el peligro de los salteadores de caminos, el estado no siempre muy higiénico de las posadas...

Yo parto mañana de norte a sur también, sin tal glamur aunque intentando evitar las masas, con todo previsto y una incertidumbre casi nula. Huyo de Venecias, Barcelonas o Lisboas asoladas por viajeros de verano y , a veces, pienso en ese libro que cayó hace mucho en mis manos, El arte de viajar de Alain de Botton, uno de cuyos últimos capítulos lo dedica a los inconvenientes: el estrés de los desplazamientos, el costo de los viajes, el tiempo perdido, el riesgo de enfermarse, las pérdidas de objetos, las comidas que te caen pesadas, un hotel horrible, las colas en el aeropuerto, caer por equivocación en una playa llena de sombrillas y atestada de gente con chanclas… Y me dan ganas de quedarme en casa y leer cómodamente en zapatillas lo que los eruditos del viaje cuentan de los suyos.