El pasado 4 de septiembre se celebraba el Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva, un día en el que las personas que nos dedicamos a la sexología, junto con el 14 de febrero que se celebra el día Europeo de la Salud Sexual (sí, el mismo día de San Valentín, puedes sonreír), homenajeamos y seguimos en la lucha de nuestra causa, que no debería ser otra que concienciar sobre la importancia de nuestro ámbito, relacionada con los derechos sexuales, justicia y placer para todas las personas.

Dejando a un lado que existen días para todo, incluidas las croquetas y los zombies, se propone el lanzamiento de este día hace ahora 13 años; la entidad que propone las causas a destacar es la WAS (Asociación Mundial para la Salud Sexual), y para tomar conciencia de lo que ha sido esta última década, os voy a contar algunos temas a los que se le ha dedicado este día:

Hablemos de sexo: Fundamental para tomar conciencia, mejorar los derechos y, una de las claves, también para aumentar el deseo individual, porque de lo que no se habla ya se sabe…no existe.

Derechos sexuales: En varias ediciones se ha homenajeado esta causa, ya que es la lucha sobre la que basamos todos los objetivos de la asociación; si quieres saber más sobre este tema, echa un vistazo a este artículo:

Los mitos sexuales: El bienestar sexual de las personas depende muy mucho de eliminar todos esos mitos y falacias sexuales, tan arraigados y que causan tanto malestar; se trabaja de forma intensa para eliminar esas cosillas que aún escucho cada día: “los chicos son más promiscuos que las chicas”, “la primera vez no me quedaré embarazada” etc, etc.

Amor, vínculo e intimidad: En el 2017, la WAS quiso hacer visible el amor y la intimidad como una posibilidad, y con una mirada amplia para todas las personas, intentando pensar en la diversidad; y también en el vínculo como necesidad humana de cooperación, y la alegría y el placer de compartir, no sólo el enfoque de la sexualidad en la práctica sexual.

Educación sexual: Siempre ha estado presente en la salud sexual, pero es importante destacarla como vehículo indispensable para el cambio en todos los sentidos.

La salud sexual es fundamental para el bienestar general de las personas, las parejas y las familias.



2023 el año del Consentimiento

En este año 2023, creo que de forma muy acertada, y al hilo de la nefasta actualidad, en este área hablamos del Consentimiento.

La WAS, y todas las personas que formamos parte de ella, creemos y ponemos en valor el camino recorrido, muy en positivo, claro que sí; siempre celebramos estos avances, pero queda mucho por hacer, y creemos que para dar el paso definitivo debemos crear la cultura del consentimiento, y para fomentar esa cultura debemos tener una educación diversa, feminista y basada en el conocimiento científico.

La gravedad está en no “ver” la gravedad

No creo que vaya a aportar nada nuevo en el tema del momento con el caso Rubiales, pero el hecho de que hasta hace unos años, incluso yo misma (hago un poco de autocrítica y reflexión) y como gran aficionada al fútbol, hubiera dejado la escena del beso y la muestra de machirulismo ilustrado testosterónico a un lado y como una anécdota grotesca y grosera sin más, llevada por la emoción de la gesta de nuestras campeonas, el verdadero problema de base está en no darnos cuenta de la gravedad de la falta de consentimiento en este caso de Jenni Hermoso; obviar su nombre también es grave, ojalá esto nos sirva para meditar y sobre todo para cambiar.

Para mí es un orgullo formar parte de este proyecto global y celebrar estos días, y hoy quería compartirlo con vosotras y vosotros,"mis" placeres, que estáis ahí domingo tras domingo;