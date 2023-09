Sí, en el deporte también hay machismo

La polémica generada por el beso forzado del ya ex presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso ha reabierto el debate de la situación de la mujer en el deporte. Son muchas las voces que, más allá de reprobar el gesto del directivo y su posterior comportamiento con unas disculpas también forzadas y su atrincheramiento en el cargo poniendo el foco en la futbolista y su posible consentimiento al “pico”, afirman que esa imagen es solo la punta del iceberg de una situación discriminatoria que viven a diario las mujeres en el deporte. Formulamos a representantes de diversas prácticas deportivas las siguientes preguntas:

1.– ¿Cree que el deporte en España es, en general, machista?

2.­– ¿Ha vivido o ha presenciado a lo largo de su trayectoria experiencias de discriminación de la mujer en el deporte?

3.– ¿Qué cree que se podría hacer para acabar con la lacra machista en el deporte?

4.–El caso del beso Rubiales-Jenni y el escándalo que se ha montado ¿cree que marcará un antes y un después o todo se quedará en una “tormenta de verano”?

Algunas de las contactadas para este reportaje han rehusado hacer declaraciones públicas por temor a unas represalias que han vivido en sus carnes por pronunciarse en anteriores ocasiones o que han visto en alguna compañera. Aseguran haber sido apartadas de sus prácticas de manera sibilina y se sienten silenciadas. El precio por hablar ha sido muy alto.

Resumimos las respuestas de Begoña Fernández, ex jugadora de la selección española de balonmano, Susana Rodríguez Dacio, triatleta paralímpica, Berta Álvarez, presidenta del club Vigo Rugby, y Cristina Cantero, entrenadora del primer equipo del Celta Zorka Recalvi y seleccionadora nacional de baloncesto femenino sub 17.

“Ya hemos visto lo que ha hecho Rubiales: poner una vez más a la jugadora a los pies de los caballos. Y no es solo por el hecho de ser mujer, es que como tengas una opinión diferente a los mandamases o reivindiques algo, el precio que pagas es altísimo” Begoña Fernández - Exjugadora de la selección española de balonmano

1.-En términos generales sigue habiendo mucho machismo, a pesar de que se intenta mejorar un poquito, y también hay muchísimo cinismo en torno al feminismo en el deporte.

2.-Tengo 43 años y desde hace mucho he vivido situaciones de bulto . Desde estar en hoteles que daban pena cuando los chicos estaban en hotelazos a tener que lavarnos la ropa , tener que jugar con equipaciones masculinas porque la federación no nos compraba femeninas, venir de hacer historia con tu deporte al conseguir nuestra primera medalla y que periodistas con renombre te hagan una entrevista y en la primera pregunta te espeten si tienes novio,... podía poner muchos casos que he vivido. Por suerte me consta que en algunos deportes se intenta trabajar en otra dirección y también es cierto que en la sociedad, y lo hemos visto, sigue habiendo muchísimo machismo, el problema es que la gente no sabe que lo es. Y por eso dan contestaciones absurdísimas. Ya hemos visto lo que ha hecho Rubiales: poner una vez más a la jugadora a los pies de los caballos. Y no es solo por el hecho de ser mujer, es que como tengas una opinión diferente a los mandamases o reivindiques algo, el precio que pagas es altísimo, la gente no lo sabe porque obviamente esto no lo hacen público, crean contra ti un guerra fría y silenciosa en la que te van silenciando poco a poco y apartándote de tu deporte de una manera muy sibilina.

3.-La educación es fundamental, lo principal es empezar desde abajo inculcando valores de igualdad entre los más pequeñitos. Luego en las altas esferas que se dejen de tanto cinismo, no podemos poner el grito en el cielo porque vemos en un Mundial un pico a una jugadora, que me parece fatal, y luego pasar por alto que se pueda celebrar un Mundial en países en los cuales la imagen de la mujer es la que es. Es contradictorio. Tenemos que ir todos en la misma línea, no es solo una lucha de mujeres, también de hombres.

4.-Quiero pensar que esto va a servir de algo, pero tengo mis dudas porque la gente que está en las altas esferas es la que es. Me da mucha pena todo lo que ha pasado porque las chicas han hecho historia al quedar campeonas del mundo y ahí las tienes: todas en casa. Valoro la respuesta de la sociedad y de esas compañeras, que no han dejado a Jenni Hermoso sola en ningún momento, todas se han plantado para que cambien las cosas. Es triste porque no debería de ser así, eres deportista y te mueves por ir a unos Juegos Olímpicos, a un Mundial, por representar a tu país, pero no todo vale: hay que tener valores y principios, y creo que en el deporte ha llegado un momento en que parece que lo único que vale es el dinero y el estatus. Y ahora porque se ha hecho público y las jugadoras se han visto respaldadas, pero esa misma situación se lleva cabo en un ámbito privado donde el único que tiene voz y voto es esa persona, y quien va a salir perdiendo es la o el deportista. La selección de balonmano hemos llegado a plantar antes de ir aun Europeo a París (era yo una niña recién llegada), porque no habíamos llegado a un acuerdo con las primas y las capitanas se habían sentido engañadas. Dijimos “o cumplís lo que nos habéis dicho o no nos movemos del hotel”. Y nos habían amenazado con sancionarnos dos años. De lo que más orgullosa me siento en ese momento es que todas fuimos a una: las veteranas y las que acabamos de llegar.

"He vivido alguna situación compleja que es posible que si no fuera mujer no se habría dado de tal manera; existen personas que tienen tendencia al control sobre las mujeres sin considerarnos con nuestras capacidades propias… pero afortunadamente es una minoría" Susana Rodríguez Dacio - Triatleta paralímpica

1.– Pienso que es difícil generalizar. Supongo que mucho depende de la modalidad practicada, de que tradicionalmente haya sido más practicada por hombres que por mujeres. Imagino que no es igual el fútbol, el boxeo, la halterofilia… que el triatlón, que es mi deporte. El triatlón es una modalidad relativamente moderna y desde el principio las federaciones nacionales y la internacional pienso que se han esforzado por hacerlo igualitario.

2.– Pienso que a lo largo de mi carrera deportiva en general he tenido mucha suerte con las personas con las que me he ido encontrando y con quienes he trabajado. Actualmente en mi equipo tengo tanto mujeres (mi guía Sara de competición, mi psicóloga María o mi fisioterapeuta Gloria), pero también hombres como mi entrenador Luis o todos mis guías de entrenamiento y entre todos lo más importante es el respeto. Sí he vivido alguna situación compleja que es posible que si no fuera mujer no se habría dado de tal manera; existen personas que tienen tendencia al control sobre las mujeres sin considerarnos con nuestras capacidades propias… pero afortunadamente es una minoría.

3.– Creo que lo más importante es trabajar en las categorías base, que los niños y las niñas se eduquen en el respeto mutuo sin depender esto de su género pero tampoco de su procedencia social, de que tengan o no una discapacidad… La clave es que el deporte sea global desde los inicios. Hoy día hay apoyos que surgen para favorecer al deporte femenino y creo que esto ocurre porque todavía queda trabajo para alcanzar la igualdad.

4.– Pienso que por haber ocurrido en el considerado deporte “rey” en nuestro país es posible que tenga algo de influencia. Si hubiera sido en otra modalidad, no nos habríamos ni enterado. No tengo ningún conocimiento profundo en el caso, pero como deportista ya me había parecido sorprendente que 15 jugadoras renunciasen a representar a su país cuando todos soñamos con poder hacerlo una y otra vez, es algo de lo que nunca te cansas. Si tomas este tipo de decisiones, entiendo que es por causas importantes… no creo que sepamos todo lo que hay detrás. Mi apoyo es para las jugadoras que han logrado un hito histórico y ha quedado en un segundo plano. Es una pena.

"Si hablamos del deporte en general, hay mucho machismo; si nos referimos a algunas modalidades en concreto, hay matices" Berta Álvarez - Presidenta del Vigo Rugby

1.-Si hablamos del deporte en general, hay mucho machismo; si nos referimos a algunas modalidades en concreto, hay matices. El deporte es un reflejo de la sociedad y como mayoritariamente siempre lo han practicado los hombres, hay un mayor porcentaje de varones tanto en las juntas directivas como en los mandos de poder y también a nivel entrenadores. También es cierto que la mujer no se ha querido introducir hasta hace poco porque al final cuando decide ser madre tiene otras obligaciones que la imitan más que a un hombre. No es lo mismo ser madre que padre. Yo no he tenido hijos, no lo he vivido, pero sí lo he visto en compañeras. Es más difícil que las mujeres sigan colaborando en el club, en puestos directivos o de entrenadoras, porque al final no tienen tanto tiempo para dedicarle.

2.-Sí, tanto vivido como presenciado. Empecé a jugar a rugby en 2003, otros tiempos comparados con ahora; el que hubiese equipo femenino en el club era, aunque suene fuerte, un entretenimiento para el equipo masculino: las fiestas eran más entretenidas si había chicas. Y a nivel deportivo, en ciertas categorías, te obligaban a tener un equipo femenino o un equipo B. El trato siempre fue a favor del equipo masculino, al que siempre se consideró el primer equipo, independientemente de si militaba en una categoría superior o inferior al femenino. A nivel de material, a nosotras nunca se nos dieron pantalones de juego y no jugábamos con camisetas de rugby, sino con trapos con cuello, tal y como dije en la prensa y se armó un revuelo. Eran camisetas de manga larga tres tallas más grandes que nosotras y cuando te mojabas parecía que llevabas dos kilos encima. Siempre estuve vinculada con la directiva, asumiendo la parte de representar al equipo femenino, y llegó un momento en que dejé de colaborar porque no se nos tenía en cuenta y se nos tomaba el pelo. Ahora soy presidenta del club y también es cierto que lo soy porque el presidente que estaba hasta ahora fomentaba la igualdad de categorías y oportunidades. Él me propuso como presidenta.

3.-El punto importante es que la sociedad cambie, de nada sirve que un club a nivel directivo cambie si en la parte de sus jugadores y su staff técnico no hay cambios. No vas a obligar a que haya puestos de mujeres en las directivas porque al final es mandarlas a las trincheras, lo que consigues es que haya unas valientes que se metan ahí y soporten situaciones no agradables para que los cambios no se vean abajo. En el caso del rugby sí ha habido cambios y han surgido de la parte deportiva dentro de las directivas; los propios hombres quieren fomentar el deporte femenino y al final es un beneficio para todos, ellos ya llaman a que vengan mujeres a aportar su punto de vista y lo interesante es que trabajemos juntos.

4.-Me parece mal que se le dé más bombo a esto que a haber sido campeonas del Mundial, no puedo entender que sea más importante si Rubiales le dio un beso y que fuera o no consentido, si debe o no dimitir a estar celebrando que por primera vez en la historia hemos sido campeonas del mundo. El CSD tendrá que hacer lo que corresponda y la persona que se ha sentido atacada acogerse al protocolo de abusos, ponerlo en marcha. Y ya está. No hay que justificar ni a unos ni a otros, las imágenes están ahí y se ven, una persona tiene que estar enferma o no tener muchas luces si piensa que hace eso y no va a pasar nada. Viéndolo desde un punto de vista abierto, se puede entender que se emocionó y le dio un beso en la boca, pero los gestos anteriores y los posteriores demuestran que no se le escapó, sino que él es así. Si haces eso en publico, ¿cómo serás en privado?

"Hay una educación antigua, pero las siguientes generaciones ya van educadas de otra forma" Cristina Cantero - Entrenadora del Cleta y de la selección española de baloncesto sub 17

1.- Lo que percibo es que hay una educación antigua, pero las siguientes generaciones ya van educadas de otra forma. Te encuentras con gestos que no te gustan, pero para mí son los mínimos. Faltan mujeres en puestos de altos cargos, igual que en otros ámbitos fuera del deporte. En mi puesto de trabajo, el de entrenadora, hay pocas mujeres porque hay pocas formándose, igual que hay pocos enfermeros hombres. Cuando hice el curso superior, de 220 éramos solo diez mujeres, por lo que obviamente a la hora de llegar arriba llegaremos menos. Eso está cambiando, pero lentamente.

2.- En mi propia persona no he vivido ninguna situación fea de machismo. Se me han ido dando oportunidades, en el club hay mucha mujer entrenando, hemos convivido con hombres entrenadores... puedes encontrarte algún detalle de que el árbitro de turno se crea que tu ayudante es el entrenador, pero nunca me lo he tomado mal ni me ha molestado. A lo mejor otras mujeres dentro del baloncesto sí lo han notado, pero no es mi caso, en los ámbitos que me muevo ( la federación española de baloncesto y el Celta) no lo he vivido.

3.-Es un trabajo educativo que se debe hacer desde pequeños, si normalizas que el deporte es para todos y que cada uno elija el que quiera, no habrá esa tipología de juegos de hombres y juegos de mujeres, lo mismo que con las profesiones. El problema de la mujer es y siempre será la conciliación, no es lo mismo ser padre que ser madre, hay algo que a nosotras nos engancha mucho más a la maternidad. Entiendo a mis compañeros que se van al extranjero y dejan a sus familias, pero yo no sería capaz, me llevaría a mi familia. Las mujeres que están fuera no tienen hijos o se han ido con toda la familia. Poco a poco irán apareciendo directivas, pronto la Federación Española de Baloncesto tendrá su primera presidenta mujer, que tiene, por supuesto, los méritos de estudio, trabajo y carrera necesarios. En cuanto haya más referentes, aparecerán más.

4.-No lo sé, la sensación que tengo es que la sociedad hoy en día está muy susceptible, las mujeres queremos cambiarlo ya y estas situaciones necesitan un proceso; por mucho que quieras llamar la atención, lo que necesitamos es que todos vayamos en la misma línea y nadie pase por alto situaciones como esta. Lo que no puede ser es montar ese escándalo por un beso y haya miles de situaciones de trabajo en las que no pase nada, que se vean como normales. Ojalá sea un punto de inflexión para que todo el mundo reaccione y no permita esos comportamientos, pero creo que se puede quedar en agua de verano.

“Hay que renovar el Consejo superior de deportes” Merce Barrientos-Presidenta de MUDEGA

Docente de Educación Física en un instituto de enseñanza secundaria, deportista, árbitra y entradora de taekwondo, deporte del que presidió la federación gallega entre 2003 y 2014, Merce Barrientos (Muxía, 1971) preside la asociación Mulleres Deportistas Galegas.

– ¿Considera que el deporte es machista?

–El deporte en sí no es machista, porque yo llevo siendo deportista toda mi vida, lo que sí creo es que las instituciones que controlan el deporte en este país, lo regulan y lo dirigen son profundamente sexistas, machistas y discriminatorias. Hay instituciones que tienen que ser profundamente renovadas y apunto a lo más alto: el Consejo Superior de Deportes. Hay cosas que suceden bajo su amparo, por no decir connivencia.

– ¿Esas instituciones no se han renovado con el paso del tiempo y los cambios sociales?

–La opinión pública les obligará a cambiar, pero por ahora el hecho de que ninguna mujer sea capaz de hacer una denuncia con nombres y apellidos de situaciones tremendas que están viviendo implica que tienen miedo a unas instituciones que están absolutamente vendidas. Una deportista, una árbitra o una técnica de una federación es una persona sometida a la más flagrante inseguridad jurídica que hay, no tiene a quien apelar. Las mejores jugadoras de fútbol de este país hicieron una protesta y el resultado fue que cambiaron las cosas pero tres de ellas se quedaron sin Mundial. Vero Boquete se enfrentó a una situación muy injusta y ¿cuál fue el precio que pagó? : que después de ser nombrada mejor jugadora y capitana de la selección, su carrera en España acabó ahí.

– ¿Personalmente, ha sufrido discriminación por ser mujer a lo largo de su trayectoria deportiva?

–Por supuesto. Cuando me presenté candidata a la presidencia de la asamblea de la Federación Galega de Taekwondo me reuní con los clubes y con mis compañeros entrenadores, deportistas y árbitros. Una persona de Vigo que respeto muchísimo y que luego formó parte de mi directiva literalmente me dijo: “¿Tú crees que siendo mujer te van a tomar en serio?”. Para él en aquel momento era una duda razonable porque vivía dentro de las instituciones del deporte y sabía como estaban compuestas.

– ¿Cree que veinte años después le dirían esa misma frase?

–A mí personalmente no, las cosas cambiaron. Recuerdo cuando fui invitada a la Comisión Europea para denunciar que las futbolistas españolas no podían tener licencia profesional porque la Real Federación Española de Fútbol no las expedía a las mujeres., Tras denunciar eso, se avanzó un poco y los clubes podían solicitar la licencia o no, era optativo, y ahí tengo que loar iniciativas como la del Athletic de Bilbao y luego el Burela, que recibió un premio de MUDEGA por ser el primer club gallego que incluyó en su convenio con las jugadoras el salario mínimo y las condiciones de trabajo, y eliminó la “cláusula antiembarazo. ¿Cómo se sostiene que en un país una entidad pueda poner en un contrato que si te quedas embarazada te despiden?. Esto sería impensable en ningún otro ámbito, solo puede ocurrir en el deporte

– Además de la discriminación económica y laboral, ¿que otro tipo de marginación denunciáis desde MUDEGA?

– De todo tipo, y alguna vez os toca a la prensa. En 2007 y 2009 hicimos un estudio sobre la presencia del deporte femenino en los medios escritos y era de un 2,3%, en una época en la que ya era muy pujante porque las deportistas femeninas de este país se echaron a la espalda las peores condiciones, yendo a entrenar a horarios intempestivos en lugares lejanos en los que se le permitía practicar. Esa discriminación en el uso de canchas y horarios era muy frecuente, denunciamos a un club de Vilagarcía porque pretendía que el equipo femenino no pudiera entrenar en el campo de fútbol, que lo querían exclusivamente para los hombres pese a estar en una categoría deportiva inferior a ellas. Cuando se organizó el primer partido de la selección gallega de fútbol, en la época del bipartito de la Xunta, los jugadores masculinos jugaban en Riazor y Balaídos y las femeninas en Bouzas o donde les cuadrara. Se puso esa situación en negro sobre blanco y ni las personas que trabajan en eso eran conscientes de las actitudes que tenían, todos llevamos el bagaje de la educación que tuvimos y sabemos que este país viene de un patriarcado absoluto que transmitimos generacionalmente. Hay que ver los premios del Marisquiño, un evento institucional, la diferencia es sideral. En Lugo había un torneo de tenis donde el ganador masculino llevaba tres mil euros y la femenina, trescientos. ¿Y luego te preguntas por qué no hay más mujeres deportistas?

– Ha hablado del precio alto que paga quien alza la voz, ¿podría poner casos?

–Mencioné el de Vero Boquete, que es público y notorio que pagó un precio, como también lo pagaron las jugadoras de la selección de fútbol y como lo es la situación de la árbitra internacional de balonmano Cristina Fernández Piñeiro, pese a que hubo una condena a la persona que ella denunció y la institución a la que pertenece le aplicó el ostracismo, es decir, le baja de categoría. No hay nada que proteja a esas personas que denuncian. Yo misma fui denunciante de actitudes impropias hace 20 años y el precio que pagué fue pasarme muchos años ganando el campeonato gallego sin ser convocada a la selección. En ese momento detecté compañeros y compañeras que no se me acercaban para no quedar mal con la parte a la que denuncié. Como hicieron Vilda y de la Fuente el otro día aplaudiendo a Rubiales.

– Como docente, apuesta por la educación para acabar con el machismo en el deporte, ¿qué inculca a sus alumnos?

–Siempre trabajo en parejas mixtas, nunca en equipos mixtos donde ningunean a las mujeres ni en segregados porque las adolescentes piden jugar a puerta cerrada para evitar sentirse observadas, cuestionadas y criticadas por sus compañeros, que no se refieren a aspectos técnicos ni tácticos, sino puramente físicos. Indudablemente la educación, aunque lenta, es la clave para los cambios sociales. Y hay que desmontar completamente la estructura patriarcal de las instituciones deportivas.

– ¿Cree que el revuelo armado con el caso Rubiales-Hermoso marcará un punto de inflexión?

–Aunque digan que lo del beso es una anécdota, no lo es, se trata del pensamiento de que puedas disponer del cuerpo de otra persona siendo tú el jefe y sabiendo que ella en ese momento no va a reaccionar diciendo no hagas eso. Y después del beso vino una concatenación de errores : una explicación profundamente irreflexiva que demuestra la percepción del mundo que tiene esa persona que en ese momento representa al fútbol femenino español y una asamblea rodeado de acólitos para que te aplaudan. Es el momento de empujar fuerte, de que la sociedad, con la prensa en cabeza, diga “no vamos a tolerar más ese tipo de actitudes”. Aun así, conozco la capacidad de resistirse de estas estructuras y hay que meterle mano desde el gobierno, que tiene potestad constitucional de ejercer la coacción para lograr un bien social, igual que presiona a los empresarios para que den de alta a sus trabajadores o presionó a las empresas del IBEX para que tuvieran directivas, o como sacó adelante la ley antitabaco, por ejemplo.