“El síndrome K fue una pandemia inventada que salvó a judíos”

Dos médicos del hospital Fatebenefratelli de la isla Tiberina se inventaron en 1943 una pandemia, a la que llamaron “Síndrome K”, para refugiar a judíos del barrio vecino de Roma perseguidos por los nazis. Ochenta años después, la historia sale a la luz en forma de la novela documental “Una luz en la noche de Roma” (Harper Collins) de la mano de Jesús Sánchez Adalid, sacerdote, escritor y juez durante dos años en los 80, quien ha dejado aparcado de momento el mundo mozárabe y medieval con el que ha conquistado a millones de lectores y numerosos galardones literarios para sumergirse en un episodio de la Segunda Guerra Mundial desconocido hasta ahora.

– ¿Qué era el síndrome K?

– El síndrome K es literalmente una pandemia inventada, se crea en el hospital administrado por la Iglesia católica San Juan Calibitia de la isla Tiberina, en Roma, en 1943, con el único ánimo de salvar a las familias judías y partisanos que estaban allí refugiados; era la única forma de que no entraran agentes de la Gestapo, que no eran tontos, pero no se arriesgaron porque las tropas alemanas estaban sufriendo en Polonia y en Hungría el llamado bacilo de Kotch – de hecho llamarle K es un guiño a la tuberculosis–. Era el final de la guerra y si las tropas se tuvieran que enfrentar a una pandemia, hubiera sido una imprudencia temeraria.

– Llegó a esta historia porque en 2019 le escribió un correo el director del hospital de la Isla Tiberina, ¿es el regalo que todo escritor desea?

– En este caso sí porque lo he sentido como una llamada, el espectro histórico en el que me muevo y mi intereses están lejos de la Segunda Guerra Mundial. Estaba escribiendo mi novela medieval “Las armas de la luz”, que hace referencia a la época de la dominación musulmana, cuando me llega esta historia y me fuerza a escribirla. Es un regalo del que ha salido un nuevo interés como escritor y eso es como una savia nueva dentro de mí, un deseo de escribir otro tipo de historia que ha sido refrendado por el interés tan bárbaro que está teniendo. Ya he ido dos veces a Roma a presentar el libro, la comunidad judía está muy interesada, me han llegado ofertas para llevarla al audiovisual, a una película, y en las dos últimas semanas ha estado entre los más vendidos en Amazon.

– ¿Le atrapó desde el primer momento o el interés creció a medida que fue investigando?

– Me resistí al principio, pero al contestar al remitente y ver que justo parte de los documentos se habían abierto de los archivos secretos vaticanos, surge el alma del investigador. Primero fue la curiosidad, el deseo de escribirlo surgió una vez que empecé a leer documentos del archivo del fondo de la fundación Steven Spielberg. Tristemente todas son historias muy parecidas, bonitas de contar, pero muy trilladas, generalmente los judíos con los que nos encontramos son unos sufridores in extremis del Holocausto, son deportados, sufren en el campo de concentración, sobreviven pocos mientras ven cómo mueren sus amigos. Al entrar en contacto con los descendientes –yo buscaba supervivientes y también he hablado con alguno–, doy con la historia de los protagonistas de mi novela, Betto y Gina, él un judío antifascista que se enfrentó, luchó, sufrió el tsunami porque se llevaron por delante a toda su familia, pero él sobrevive, y además está el ingrediente de la historia de amor con esta chica medio burguesa medio nobiliaria, venciendo todos los condicionamientos y barreras sociales.

– ¿Cómo algo así permanece oculto 80 años y por qué sale a la luz ahora?

– Me lo he preguntado mucho, me imagino que lo que realmente sabemos de todo esto es la punta del iceberg y que se han quedado en el anonimato millares de historias, por varios motivos. Primero, por un pudor natural de las familias, los descendientes de Betto y Gina se resistían a contar la historia porque no se sienten protagonistas, ellos se han criado muy bien en un país de Hispanoamérica, tienen un negocio floreciente, es una familia numerosísima con muy buenos amigos, muy bien posicionados socialmente, y esto para ellos es algo romántico que pertenece a sus antepasados, pero no los sienten como propio, al contrario, se sienten desvinculados. Por otro lado, lo que sucede en ese hospital es muy propio de la Iglesia, muy descuidada a la hora de contar sus buenas obras por eso de la humildad. Sale ahora a la luz porque se desclasifican esos documentos, que estuvieron en secreto también por respeto a las personas y porque después de las guerras se destapan las venganzas, las violencias y las represalias, por eso la Iglesia tenía una especial precaución en guardar esos nombres de personas implicadas.

– ¿A cuántos judíos salvaron?

– Por desgracia no lo sabemos, y no porque no la hayamos buscado, estamos barajando una cifra entre 70 y 180, no solo judíos, sino también refugiados políticos partisanos de los que tenemos sus nombres. Había gente que entraba y salía del hospital, pero estaba poco tiempo, era un lugar de refugio permanente para algunos, sobre todos para los niños.

– ¿Cómo reaccionó la sociedad romana de la época ante la ocupación nazi?

– He pretendido que la novela fuera un relato fiel de la época, de hecho hay personajes que debían ser secundarios, como los padres de Gina, que al final son muy importantes, por no llamarlos primarios. Fueron los verdaderos sufridores de la ocupación, los otros eran muy jóvenes e intrépidos, con una vida por delante que aprovecharon para rehacerse en otros países. Los que más sufren son esa generación a la que la vida les ha dado un bofetón, por eso el padre de Gina, que era coronel, se suicida al descubrir la gran mentira del payaso que era Mussolini. Aquella sociedad italiana fue expoliada por los nazis, les roban las materias primas, les quitan la juventud, roban las más importantes fortunas.

“Me preocupa el coqueteo que hay con el fascismo en Europa y los jóvenes que lo asocian a algo romántico olvidando los 90 millones de muertos que trajo en el siglo XX”

– ¿Qué ha querido transmitir con esta novela?

– Tengo ciertas preocupaciones por el coqueteo con el fascismo que hay en Europa y me preocupan los jóvenes, que lo asocian con un lado romántico y no se dan cuenta de lo que trajo todo esto en el siglo XX: son 90 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, no solo los seis millones de judíos, el hambre, las enfermedades, las carencias que hubo. Parece un tópico, pero no lo es tanto, que el hombre tropieza varias veces en la misma piedra, y no solo como individuo sino también como sociedad, por eso temo que se olvide lo malo. Mi novela no es histórica porque si tenemos los testimonios directos de los testigos es contemporánea; o si quieres, documental.

– ¿Qué opina de la postura del papa Pío XII respecto al fascismo y al nazismo?

– Su postura ha sido muy controvertida y ha ensombrecido el pontificado de Pío XII, un hombre inteligentísimo y cultísimo, atrapado por la realidad que rodeaba al Vaticano, que era la auténtica isla. Sabía que Hitler podía someter a la ciudad de Roma a la violencia en cualquier momento, de hecho los romanos le nombran defensor de la ciudad y los propios judíos también, el gran rabino de Roma era su amigo. Si embargo, no hay que olvidar que sus actitudes lo hacen parecer como timorato, demasiado prudente, y nunca se produjo una declaración de condena al nazismo ni a la persecución de los judíos

– ¿Qué fue Radio Victoria, otra historia que rescata en su novela?

– Me encontré con ella en plena investigación y me pareció tan novelesca que no pude eludirla. Radio Victoria funcionó en ese hospital, la llevaba un monseñor de origen belga que había sido soldado en la Primera Guerra Mundial y estaba en contacto con los partisanos. A través de esa radio transmitía a los aliados las posiciones de las tropas alemanas, de sus vehículos y de sus arsenales. A Hitler le interesaba mucho Roma y eso que no tenía un valor estratégico , lo de él era una mezcla de odio y venganza por la traición que había hecho el pueblo italiano a su aliado y amigo Mussolini, del cual en los últimos momentos de su vida dice que era la única persona a la que había admirado en el mundo. El papa Pío XII está enterado de todo esto y cree que lo peor que puede pasar es que la ira se apodere de Hitler una vez más y acabe arrasando Roma como hizo con otras ciudades.

“El papa Francisco es lector de mis novelas y me dijo que escribir es también una manera de evangelizar”

– El papa Francisco leyó su novela y habló de ella con usted, ¿qué le dijo?

– Me dijo que era lector de mis libros, que escribir es también una manera de evangelizar y me animó a seguir adelante. No hizo un análisis literario, yo ya sabía que es lector de novela histórica y que su escritor favorito es Alessandro Manzoni, autor de “Los novios”, una novelaza a la que hago un guiño en mi libro.

– El libro “Vaticangate”, de Vicens Lozano, descubre un complot organizado a nivel internacional por la ultraderecha para acabar con el papa Francisco y controlar el próximo cónclave para tener un pontífice más afín, ¿teme que la Iglesia involucione tras estos años de aperturismo?

– Ese temor existe, aparte de que España es uno de los países más resistentes a las reformas en la Iglesia, pero creo que éstas y la nueva forma de entender el mundo ya son irreversibles. La nostalgia paralizadora y el deseo de volver atrás no tienen cabida, hay que ir hacia adelante y el que no quiera ver eso está perdido. ¿Qué tipo de Iglesia quieren?, ¿una medieval?.

– ¿Cómo conjuga el ejercicio del sacerdocio en una parroquia grande Mérida con la escritura de novelas?

–Empiezo a preguntarme ahora a mis 61 años recién cumplidos cómo he podido conjugar esto durante tantos años, no ha sido fácil, pero siempre digo lo mismo: “Dios ayuda”. Ahora también estoy con un proyecto audiovisual que me han encomendado, una serie de seis o siete documentales sobre el sentido de la vida en la cual se habla de la necesidad de abordar la fe desde otro punto de vista, con los cambios que ha habido en la humanidad y en la ciencia, la neurociencia, la inteligencia artificial y otros nuevos campos. Mi meta es llegar a cientos de millones de personas a través de las nuevas plataformas – con mis libros ya he llegado a más de dos millones de lectores–. Lo voy a hacer con un sacerdote mexicano, Heriberto García Arias, un gran influencer con millones de seguidores en Estados Unidos e Hispanoamérica.

– Usted fue juez durante dos años, lleva 32 como sacerdote y 23 de escritor, ¿qué se considera primero?

– Todo eso ha ido surgiendo con el paso de los años, si pienso en el tiempo que me dediqué a la judicatura, en plenos años 80, lo veo muy lejano, como otra vida. Mi vocación es el sacerdocio; a la judicatura no volvería nunca y la escritura no la voy a dejar.