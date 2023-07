El término en inglés “Sensate Focus” es una técnica completa que se usa en el tratamiento de las disfunciones sexuales desde los años 70, la crearon mi muy admirada Virginia Johnson y William Masters, las personas precursoras de la ciencia sexológica. Si quieres profundizar un poco sobre ellas, puedes echar un vistazo a este artículo.

Durante los siguientes 50 años, se ha usado esta técnica con algunos de los siguientes fines terapeúticos:

Bajo deseo sexual

Disfunción eréctil

Eyaculación precoz

Crecimiento erótico

Terapia de parejas

Como podéis ver, no sólo parece una técnica destinada a personas con trastornos, sino que serviría casi para cualquier persona con ganas de aprender y crecer en su sexualidad, así que vamos al lío.

¿Es la focalización sensorial un masaje genital o erótico?

Esto es uno de los grandes mitos sobre la focalización sensorial: es cierto que una parte del proceso sí que incluye caricias y masaje en los genitales pero sería más correcto decir que es un proceso integral más allá del masaje, que tiene que ver con la toma de conciencia de lo que vamos sintiendo en el cuerpo según lo estimulamos de diversas formas a nivel sexual y erótico.

Cuando se establece o recomienda realizar este ejercicio para parejas, existe una norma importante que se debería respetar para encontrar las mejoras deseadas y es la prohibición de practicar el coito, tanto la penetración vaginal como anal; el motivo de esta norma es tomar conciencia de las sensaciones de forma gradual.

La focalización paso a paso:

1. Focalización sensorial no genital

Este paso es el más interesante y, probablemente, el más complejo de realizar. Existen muchas formas de realizarlo, como guía inicial os propongo contacto visual y cogeros de las manos, acariciaros suavemente; ¿recordáis hacer “manitas” en la adolescencia?, pues algo así, intentad recuperar esas sensaciones tan chispeantes que sentíamos cuando todo era nuevo. Pasamos de las manos a los hombros, podemos desnudarnos suavemente y muy despacio, no hay prisa, de hecho esta primera parte requiere de al menos 20 minutos. A algunos pacientes les recomiendo que, una vez desnudos, en vez utilizar las manos utilicen alguna herramienta sensitiva como una pluma, por ejemplo. Si no tienes una pluma, puedes usar la esquina de un foulard o pañuelo suave, y deslizarla por la espalda de tu pareja con delicadeza y dedicación, intentar desconectar de un modo en que nada sea más importante que ese momento de intimidad. A partir de ahí, vuestra imaginación al poder; recuerda, lo más importante es que tenéis que evitar tocar o acariciar la zona genital y las más erógenas como pezones, etc: el resto del buffet está disponible para deleitaros.

2. Focalización genital sensorial

Pasamos a esta segunda parte del proceso cuando la primera ya la tenemos controlada y no genera malestar ni ansiedad a ninguna de las partes de la pareja. También se recomienda llegar a desnudarse lentamente, y proceder como en el paso anterior, las caricias deben ser por turnos, no podemos tocarnos a la vez, pero aquí sí incluimos las zonas más erógenas: genitales, pecho etc. Es muy importante pensar que este ejercicio es exclusivamente para tomar conciencia sensitiva de tu cuerpo y que el objetivo no es la excitación ni el orgasmo; para evitar volver a la ansiedad o al “piloto automático sexual”, si esto sucede, volveremos al paso uno, conscientes de que esto es un entrenamiento y de que estamos aprendiendo.

3. Caricias conjuntas

Esta fase es similar a la anterior pero aquí no tenemos que “esperar turno”, podemos acariciarnos de forma simultánea y al mismo tiempo. Al igual que en el resto del proceso, olvídate del orgasmo, de excitarte, de tener erecciones, de engrosar tu clítoris o tener lubricación; esto es un momento íntimo en pareja de aprendizaje, como un curso de placer, o un fin de semana en un spa, que no tiene más objetivo que relajarse y compartir la experiencia.

El proceso puede continuar en pasos sucesivos, pasando por tratar de conseguir un orgasmo sin penetración o con juguetes, pero la base principal son estos tres pasos.

Os invito a probar, deleitarse, disfrutar, aprender, y me contáis después de vacaciones, como siempre en nuestra web www.saludplacer.com

¡Hasta pronto, placeres!