Cando quero sentir, digo Moraima

Cando se achegan novos tempos de miseria. Cando constato que as mentiras, as manipulacións e os insultos proferidos pola extrema dereita deste país embarrañan a sociedade e se pretende que a muller continúe perdendo dereitos e a xustiza da igualdade siga sendo nula, non podo menos que botar unha ollada cara a homes e mulleres que dignificaron o concepto de liberdade e intentaron que o mundo fose mellor. Poetas ou non que puxeron as súas voces e as súas actitudes a prol do desexo real dun mundo máis xusto.

Unha desas mulleres foi sen dúbida María Luisa Moraima Loredo.

Presten atención a estes versos:

Cando quero vivir

digo Moraima.

Digo Moraima

cando semento a espranza.

Digo Moraima

e ponse azul a alba (…)

Non me estraña que Celso Emilio Ferreiro escribise estes versos no seu poema Xaneiro 1972, II do libro Onde o mundo se chama Celanova.

E digo que non me estraña nada, porque tras coñecer a Moraima, convivir con ela a fondo, compartir ilusións e desilusións, agarimo e confesións das que me sinto moi feliz ou un mundo de anécdotas curiosas, comprendín o que foi para Celso. Como me dixo unha vez o meu amigo David Otero, “foi soporte”. Non sei o que sería do poeta celanovés sen Moraima, pero si podo afirmar o que foi ela: compañeira, amiga, guía, defensora, amante, confidente, man que acariña e moitas outras cousas que non é preciso comentar.

Tivemos sorte Susi e mais eu de penetrar no seu mundo e gozar dos seus afectos. Sentimos decote que nos quixo case coma fillos.

Os faladoiros -con cea incluída- na súa casa eran un pracer, sobre todo se de sobremesa facía arroz con leite. Como boa asturiana que era, tiña un toque especial para esta delicia. Nunca comín ningún mellor. É unha anécdota doce pero que segue a ser algo vivo na miña memoria.

Coñecina cando lle propuxen facer un Celso Emilio Ferreiro para nenos, a proposta de Ediciones de la Torre. Negouse en redondo ao principio (estaba cansa de que estrumasen a Celso), pero unha conversa por teléfono con Susi, a miña muller, propiciou que nos abrise a súa casa. Nunca máis saímos dese andar marabilloso fronte ao Parque de Castrelos. A nosa, tamén foi a dela. Aí comezou unha relación intensísima entre os tres ata a súa morte.

Daquela, non só fixen o Celso Emilio para nenos, senón tamén a Antoloxía do poeta celanovés para a Biblioteca das Letras Galegas, de Edicións Xerais por expreso desexo de Moraima.

Moraima. Mil felices lembranzas. Mil agarimos. Mil actos de amor.

Nunca esquecerei a visita que fixemos ao cemiterio onde estaba a tumba do poeta en Celanova. Un día fomos con ela emocionados e limpámola. As bágoas roldaron polas miñas meixelas. Aí repousaba o poeta admirado.

Revisando carpetas e papeis para este artigo, dou cuns recordos impresionantes. Dous poemas dun cartafol de 1936: un de Pepe Velo e outro de Celso; un poema sinxelo, de mocidade, que está asinado por Emilio Ferreiro. Agasalloumos con moito agarimo.

Na praza inversa do ceo

ritmos puros: anduriñas

xogando a comba co vento

que unha

que dúas

que tres

xogando a comba co vento

Fermoso documento.

No Celso Emilio para nenos incluía eu dous poemas escritos por Moraima. Un, chamado Recuerdo que comezaba así:

Recuerdo aquella tarde

en la que me decías

el miedo que tenías

de verte envejecer (…)

O outro, Nunca, iníciase deste xeito:

Te llamé toda la noche, / pero tú ya no me oías / dormías un largo sueño / soñando que te veías / en tu Celanova amada / en tu tierra tan querida…

Fermosas reflexións escritas despois do pasamento do poeta, expresións de amor ao compañeiro de sempre. Nunca remata: ¡Campanas de Celanova! / no podré olvidar el día / en que tocabais a muerto / y mi corazón moría. / ¡ Campanas de Celanova. / Nunca olvidaré ese día!

A derradeira vez que vimos a Moraima foi na presentación de Na fogueira dos versos, Premio Merlín, no Corte Inglés de Vigo. Estaba feliz de ter asistido á mesma. Ao final quedamos con ela, falamos na beirarrúa da Gran Vía e colleu un taxi. Era decembro de 1996. Despediuse dicindo que despois das festas ceariamos na súa casa. Niso quedamos. Mais… xa non houbo cea. A principios do mes de xaneiro, se non me trabuco, Moraima falecía. Unha das súas netas comunicóunolo por teléfono. Nunca esquecerei ese día, ese intre e os que viñeron despois.

Moraima foi unha muller de forte personalidade, cun corazón tan grande que nel cabiamos moitas persoas, pero tamén moi clara: con ela non se xogaba. Unha muller que non deixou de loitar endexamais. Sensible, intelixente e aguda. Alguén que axudou a Celso Emilio a ser o que foi. Un ser inesquecible.

Xa non está. Porén, dende as moitas fotos que fixemos na súa casa, témola presente e querémola cun amor desinteresado e infinito.

Ter compartido tanto con Moraima é un deses agasallos que a vida che proporciona. E cando quero sentir, digo Moraima.