Adiós libros, adiós fontes

Dejo sobre la mesa De la calle al frente, un libro de Julián Casanova, uno de mis historiadores de confianza, sobre el anarcosindicalismo en España, esa rama del anarquismo que tan poca confianza me ha inspirado siempre. Veo sobre ella otro recién descerrajado como lectura de verano y que, como el anterior, compré en una librería de viejo salmantina en la que alimento mi curiosidad sobre la guerra civil y la República española. Es de Santos Alcocer, Fusilado en las tapias del cementerio, y narra la vida cotidiana del Madrid de retaguardia pero desde la perspectiva de un periodista del Debate que espera con ansia la llegada de Franco y ha escapado dos veces de los paseos mortíferos de los milicianos. A su lado está una novela negra que espera un comentario en mi sección diaria, Peregrino, del guardia civil gallego Ramón Otero, que se adentra en el asesinato de mujeres solitarias que recorren el Camino a Santiago.

A mi derecha, en la zona de espera de mi biblioteca, está el de cuentos de Din Matamoro, El viento ese día y junto a él Los peces ciegos del amor, poesía de Nando Quiroga, que aguarda mi lectura por mi poca afición a ese género. Cuento todo esto porque, aunque el desorden y la infidelidad han presidido mi relación con los libros y esto ha afectado a la densidad de mi pensamiento, siempre han formado parte de mi vida íntima, así como el periodismo lo es de mi aparato excretor.

Me sobrevino escribir de esto porque acabo de leer que este verano cerrará en San Sebastián la librería Lagun que, para los que vivimos la Transición, es no solo un símbolo de culto con sus 55 años de historia sino de resistencia contra los totalitarismos, tanto de los últimos coletazos de la dictadura como a los de esa tribu identitaria de indocumentados que escondieron su nacionalismo antiilustrado bajo el nombre de ETA. En Galicia y en datos de 2019 que seguro son válidos hoy, por cada nuevo establecimiento dedicado a la venta de libros se clausuran tres y, desafortunadamente, muy pocos triunfan. La Padre Feijóo en Ourense no tiene sucesión, la Arenas aguanta en Pontevedra como aguanta la Estraviz en Ferrol… El caso es que entre 2013 y 2018 ocho librerías han cerrado sus puertas en solo la provincia de Ourense y más de 30 en Galicia, aunque hayan abierto algunas nuevas.

¿Y la lectura de prensa en papel? Yo pasé gran arte de mi vida cruzándome con gente con un periódico bajo el brazo y ahora apenas ocurre, a pesar de que, como en el caso de Faro de Vigo, nunca han tenido mejores y más atractivos contenidos. Yo me crié con los tebeos de la editorial Bruguera al tiempo que los libros de Enid Blyton o de Julio Verne y en mi colegio jesuita me imponían la lectura de los clásicos. Durante la etapa universitaria me atreví hasta con el Ulises de Joyce y en los años de la Transición me sentaba en la librería Ir Indo para charlar ilusionado con Bieito Ledo o en su Esmorga para lo mismo con Pepe Ulloa, uno como asesor de acento galleguista y el otro alimentando mi faceta contracultural. ¿Qué y cómo lee la gente? ¡Subvencionen a los libreros! Cierre de librerías, apagón cerebral.