No ano 2004 José Saramago publicaba a súa novela “Ensaio sobre a lucidez”. A trama comeza no día de celebración das eleccións municipais dunha cidade sen nome. A inmensa maioría dos seus habitantes toma a decisión de votar en branco. As cloacas do poder actívanse porque o goberno non tolera ese xesto revolucionario e, custe o que custe, hai que dar cos culpables. E, se non existen, invéntanse. Unha das novelas que máis me marcou na miña vida foi outra novela de Saramago: “Ensaio sobre a cegueira”, onde parte da cidadanía perde a visión, o que fai aflorar o peor da condición humana. Pregúntome que trama escollería o autor portugués no contexto actual, onde a mentira é un cetro que levantan os dirixentes con orgullo e sen titubear. Talvez isto é o que máis me asusta, a habilidade para defender falsidades cunha seguridade abraiante. Vivimos nun século onde a mentira sae gratis. A forza de repetir falsidades rechamantes e provocadoras, seguindo a estratexia política de “algo disto quedará gravado na cabeza das persoas votantes”, o ambiente críspase. As mentiras gabean, fíltranse, perforan e imprégnano todo dunha tensión insoportable. Escoito e leo afirmacións falsas, que se desmontan cun soprido, mais que os políticos repiten, os medios e as redes amplifican e a xente asume coma certas. É unha bóla de neve negra e chea de lama que non para de medrar. Hoxe que é 23 de xullo, día de eleccións xerais, arrastramos o cansazo de todas estas semanas de campaña. Das municipais ás xerais en pleno verán e as ganas enriba da toalla de praia, xunto á crema solar. Pois non, temos que facer o esforzo de poñer esas ganas polas nubes. Porque votar é un exercicio de responsabilidade, especialmente nun momento en que o fascismo paira cada vez con maior soltura, con máis descaro, con esa liberdade á que eles apelan continuamente. Coma se fascismo e liberdade non fosen contrarios. Esta semana, o ilustrador Álvaro Ortiz botou a andar unha campaña cunha imaxe do emblemático Porco Rosso, o aviador creado polo cineasta Hayao Miyazaki, dicindo só unha palabra: VOTA. E pasou o que só sucede nas redes sociais.

después de las cosas TAN BONITAS que estáis haciendo no pueden ganar los fachas 🌈✊🏼🔥 https://t.co/KsCl5g3XDu — álvaro ortiz (@alvaroortiz_) July 18, 2023 Infinidade de persoas do mundo da ilustración sumáronse a esta iniciativa enchéndoo todo de imaxes de Porco Rosso sucando o ceo e pedindo o voto. De Porco Rosso é a emblemática frase: “prefiro ser un porco a ser un fascista”, convertida en hashtag a través desta campaña viral de porcos aviadores. O filme ten trinta anos e está ambientado nos anos vinte do pasado século, cando Benito Mussolini se fixo co poder en Italia. Porco Rosso, que loitara na Primeira Guerra Mundial, abandona o exército coa chegada do fascismo ao poder. Mussolini, Il Duce, conseguiu en 1921 un escano no parlamento e foi convidado a formar parte do goberno de coalición polo primeiro ministro italiano Giovanni Giolitti, da Unión Liberal. A partir de aí, o seu ascenso. O final da historia xa o coñecen. Eu, coma Porco Rosso, hoxe enfundareime nun traxe de aviadora e irei votar.