No seremos nada cuando marche el deseo

Se mezclan los recuerdos, la memoria se desliza por la nieve de mis años, dice un personaje del Paraíso de X.C. Caneiro, y así me siento yo y muchos de mi santo y seña generacional al saber que se nos ha ido estos días Jane Birkin pero también Ibáñez. A ella, francesa, sensual, elegante, tierna, la admiré por culpa de Antonioni en su Blow Up y luego en La piscina con Delon y la Schneider, la deseé en la portada de aquel disco del 71, Histoire de Melody_Nelson, que me regaló en primero de carrera una hondureña afrancesada por parte de abuela de la que me enamoré una pizca, en el que ocupaba la portada con su etérea desnudez velada por un muñeco. Sí, sí, pero mucho más antes cuando me dejó la memoria histórica de sus gemidos en Je táime mois non plus, icónicos gemidos de placer carnal que convulsionaron mi posadolescecia preuniversitaria. No te olvido Jane, ni tu voz que despertó mis sentidos.

Lo mío con él, Ibáñez, fue de otra materia porque, en sus tebeos que ahora llaman cómics, la lectura me hizo suyo como amante eterna e insatisfecha al tiempo que Julio Verne con sus 20.000 leguas o la pandilla de los 5 con Enid Blyton. Esperaba cada semana de mi niñez su Mortadelo y Filemón o su 13 Rúe del Percebe, a los que tenía privilegiado acceso gratuito, como amigo del hijo de la frutera del barrio viejo vigués que los vendía y alquilaba novelas del Oeste. Es verdad que, con el paso de los años, vamos perdiendo el paisaje que fue nuestro sustento cultural y emocional, igual que vamos sumando gente querida que tuvo la mala ocurrencia de morir en los alrededores de nuestra vida. Es lo que toca y quien no recuerda está muerto. Tal es la cosa que tengo un amigo de solo 80 años e intelectual prosapia, escritor feraz de fama acaudalada con libros y poemarios en gallego, que dice que habla con sus muertos. No tiene un pelo de loco, no; vive solo a la vera del Miño pero con una soledad amable y serena, antes voluntaria, ahora un tanto forzada. Habla mi amigo con sus más queridos que se fueron y hasta en alguna ocasión le pareció sentir su presencia al dar la vuelta, sombra fugaz e inesperada. ¿Se puede hablar con los muertos, al menos con los propios? Yo le digo que quien quiere hablar con ellos acaba por escucharse a sí mismo y lo convierte en psicodependencia y me responde él que quizás pero le da igual porque solo habla cosas buenas que le endulzan su sensación de muerte. Una muerte que, perdidas tantas cosas, le preocupa poco con tal de que Caronte lo lleve sin etapas intermedias, de una vez por todas tras tanto ya vivido. Ya, le digo, pero mira a Mick Jagger, qué tipo. Sabe eso de que la vida es un paréntesis entre dos nadas que decía Benedetti. ¿Quién es Mel Hamrick? La bailarina que llevará al altar a Mick Jagger con 79 años Otrosí. En busca de Caronte es el título del último libro de otro amigo del que sí puedo dar su nombre. Miguel Mora. A Miguel, aunque solo tiene 76, parecen pesarle sus años y lo delatan las páginas de este cuarto libro suyo que he degustado con placer, como tres otros anteriores. Ha leído mucho y vivido todo lo posible que le permitió su profesión médica pero siente la cercanía de la muerte y le falta, se le ha ido, su entorno más querido. No solo los de su sangre sino los que conformaron su cultural sostén. Se le ha ido Montalbán y Haro Tecglen, Tapies y Chillida de España, Fellini y Pasolini de Italia, Brassens y Leo Ferré de la Francia cuya devoción profesa... Y así otros tantos, demasiados. Bueno, como a mí aunque lo suyo es más intenso. ¿Duele la soledad que dicta el paso de los años? En busca de Caronte Miguel Mora

Se ve que tener alta cultura, vida rica en experiencias y buen acomodo económico no exime de la desesperanza.. Tengo otro amigo de 75 y Mosquera de apellido que, desde que tuvo una experiencia de muerte y dice que vio el famoso túnel, se levanta cada día dando gracias a Dios y cada día nos las manda por wassap, deseándonos que disfrutemos de las pequeñas cosas. "Non perdas nunca as ganas de vivir. ¿Sabes? Non seremos nada cando marche o desexo", decía Elpidio en el Paraíso de Caneiro. Para Elpidio el destino del ser humano es renacer constantemente. Inventarse un entusiasmo cada día para ir sobreviviendo, sobreviviéndose.