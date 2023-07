A soportable levidade do inútil

Para que vale unha nube perdida no medio dun horizonte azul? Que sentido teñen os silencios nas amizades longas? De que serven os ceros á esquerda, os desexos irrealizables, que utilidade ten a nosa sombra?

Se cadra, na alba dos tempos, o que preocupou o noso primeiro devanceiro foi distinguir o que lle resultaba beneficioso do que lle era prexudicial e é posible que a orde das cousas se inventase para colocar en primeiro lugar aquilo que é imprescindible para a nosa supervivencia. Como herdeiros de Maslow, levamos gravado a lume no noso programa xenético unha escala de necesidades cuxa base aparece sostida nas escravitudes de tipo fisiolóxico: comer, beber, durmir, seguidas dun teito e un mínimo de seguridade para vivir. No cumio da pirámide, moi arriba, afastada na súa torre de cristal, ficarían a creatividade e esoutras calidades, froito do refinamento, que se lle supoñen accesorias ao espírito.

A utilidade opera en proporción directa á necesidade. O que o ser humano atopou beneficioso fíxoo seu, adoptouno e multiplicouno, pans e peixes. Entón chegou o exceso primeiro e o esgotamento despois e houbo que racionar, que pór límites. Empezaron a sobrar barcos e a faltar nenos. Todo iso ocorreu mentres a temperatura comezara a subir paseniño para despistar e os paxaros decidiran madrugar máis cada ano para chegar ás súas residencias de verán.

Sempre houbo un concepto de utilidade que turra cara ao prosaico: serve aquilo que fai a vida máis doada, máis cómoda, máis pracenteira, agora tamén o que a fai máis rápida, coma se o tempo non correse abondo sen que ninguén o empurrase.

Na liña dos de “tanto tes, tanto vales”, unha evolución espuria e mercantilizada da filosofía do pragmatismo, atópanse os que miden a relevancia do que existe en función de para que serve e a cantos beneficia. Son os mesmos que consideran as linguas como se fosen navallas multiúsos ou robots de cociña, ou que as valoran polo seu número de falantes, coma se todo tivese que ir apoiado en números e a calidade nunca abondase para competir coa cantidade.

De que serve unha palabra nunha lingua extinta? Para que a historia? Para que a beleza? E a poesía? A que altura da pirámide colocamos o que tanto serve para describir cando a lúa está chea dabondo para ser agasallada como para medir os minutos sen metrónomo? Son partidaria de reivindicala sen máis. Sen que sirva. Porque si. Como o peito vermello dos paporrubios. Fronte aos que reivindican aproveitalo todo, desfrutemos tamén da inutilidade das formas, os vasos de auga sen fondo, as cadeiras de tres patas ou os paraugas rotos. Porque si.