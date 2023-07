Payasos de hospital, la terapia de la sonrisa

Maruxa espera sentada en el suelo del pasillo del hospital frente al ascensor la llegada de una pareja de médicos singulares. Se abre la puerta del elevador y en cuanto ve al Doctor Varitano y a la Doctora Atchisa les coge de la mano para que vayan enseguida a la habitación de su amiga, que ha perdido la sonrisa y hoy no le apetece recibirlos. Los tres se ponen mientras tanto a jugar en el pasillo hasta que una voz infantil desde dentro de la habitación les pide que entren. La amiga de Maruxa ha accedido por fin a la visita, que transcurre durante unos minutos y acaba con una sonrisa de la pequeña. Misión cumplida.

Cerca de una treintena de “payasos de hospital” de la asociación Galiclown integran el oficioso departamento de risología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, el único en Galicia que por el momento dispone de este servicio. Comenzaron hace una década como una actividad de animación hospitalaria de entidades como Bicos de Papel, de atención a niños oncológicos, y de Tiritas por Sonrisas, dependiente de la asociación de apoyo al menor Berce, hasta que en 2019 cuatro de ellos asistieron a un encuentro en Madrid de asociaciones de payasos de hospital en el Teatro Price y decidieron dar un giro a su actividad. “Nos dimos cuenta de que lo que hacíamos estaba bien, pero había que reiniciarse, que era necesario tener formación tanto a nivel sanitario como artístico y que, además del apoyo del hospital, necesitábamos atención psicológica hacia nosotros, porque detrás de la bata de payaso, de doctores de la risa, hay personas con sentimientos que afloran ante situaciones en las que a veces nos llevamos golpes y necesitamos que alguien nos eche una mano”, explica Javier Argüelles, portavoz de Galiclown para este reportaje y, en el hospital, doctor Wocky.

Videollamadas y pasacalles

En noviembre de 2019 Galiclown se registró como asociación sin ánimo de lucro y echó a andar con 19 integrantes. Unos días después firmaron un convenio de colaboración con el hospital Álvaro Cunqueiro y a los tres meses de comenzar a prestar sus servicios la pandemia los confinó en sus domicilios, como al resto de la población cuyo trabajo se consideró no esencial. “Seguíamos haciendo falta porque los niños continuaban dentro, así que buscamos herramientas para estar con ellos: videollamadas, actividades de animación en el autocovid para distraerles mientras les hacían las PCR y pasacalles por fuera del hospital para que pudieran vernos por las ventanas”.

Los que se presentan ante los niños como doctores de la risa son profesionales vinculados a la animación y actividades con niños. Hay profesores, payasos, magos, malabaristas, animadores de calle , músicos... “No somos animadores hospitalarios ni gente que va a hacer juegos para entretener a los niños, nuestra misión va un poco más allá, servimos de apoyo al tratamiento que ofrecen los sanitarios y a veces les facilitamos su labor, de ahí que sea tan importante tener formación sanitaria”, explica Javier Argüelles. “¿Vale cualquiera para esto? Te diría que no, tiene que ser alguien que tenga, primero, muchísimo gusto por los niños, ganas de regalar su tiempo sin más y que esté dispuesto a recibir mucho”.

Sonrisas y abrazos

La mejor recompensa que se llevan de sus visitas es haber dibujado sonrisas en rostros que antes estaban con gesto de tristeza. “Y si hay un abrazo, entonces nos da el subidón”, dice el doctor Wocky, quien aún recuerda el achuchón que le dio una niña en las primeras visitas al hospital tras la pandemia. “Por protocolo no podíamos tener nada de contacto, pero ella se nos echó a mí y a mi compañera y la jefa de enfermería dio su autorización con un gesto con la cabeza”.

Estos especialistas en risología visitan el hospital dos veces a la semana. Los jueves por las mañanas acuden al hospital de día, donde van los niños a someterse a algún tratamiento, fundamentalmente oncológico, a la sala de reanimación, donde están esperando para entrar en quirófano o han salido de un intervención, y a la UCI pediátrica. El sábado por la mañana recorren las habitaciones de las alas de pediatría.

Apoyo al sanitario

“Ahora ya nos conocen, lo que nos transmite el personal sanitario cuando llegamos es ‘qué bien que estéis aquí’ –al principio nos miraban como diciendo: ya vienen estos a hacer el payaso–. Cuando empezamos, no se nos permitía acceder a las camas de la sala del hospital de día aisladas con cortinillas, que se usan cuando están realizando el pinchazo o el tratamiento; ahora ya nos piden que pasemos para que el niño esté distraído y al personal de enfermería le resulte más fácil realizar su trabajo”. Un relato y una foto en las redes sociales de Galiclown ilustra a la perfección lo que explica Argüelles. Narra cómo una niña a la que por fin le daban el alta y podía regresar a casa estaba nerviosa y lloraba porque no quería que la enfermera le sacase la vía. Llegó el doctor Kelelo con su gata Moldava, haciendo equipo con el personal sanitario, y la pequeña se distrajo acariciando a la marioneta de peluche, sin darse cuenta apenas de que se les estaba retirando la aguja de su mano.

Escucha activa

Una figura de un adulto desconocido puede provocar miedo e inseguridad a los niños en un primer momento, de ahí que sea fundamental la manera en que se acercan a ellos. “Antes de entrar en cualquier espacio lo primero que hacemos es hablar con el personal sanitario para que nos digan si necesitamos conocer algo especial: si hay algún niño cansado y es mejor que lo dejemos tranquilo o si otro está triste y necesita que lo animemos. A veces son los padres los que nos informan y nos dicen que entremos, pero nunca pasamos a la habitación sin la autorización del niño. Asomamos la cabeza por la puerta o esperamos en el pasillo hasta que nos dé permiso”, indica Javier Argüelles.

Una bata que los identifica como médicos de la risa y una mascarilla con una nariz roja pintada en ella que empezaron a usar en pandemia y aún llevan, aunque ya no es obligatoria en las habitaciones, conforman el uniforme básico con el que se presentan ante sus pacientes. Luego, cada doctor personaliza su atuendo con prendas y complementos como pajaritas, pantalones anchos de colores, vestidos llamativos, medias, zapatos de payaso, sombreros, viseras y otros elementos. “Llegamos al hospital vestidos de paisanos, bajamos al vestuario y nos cambiamos antes de ir a donde nos toque ese día, caminando por pasillos e interactuando con la gente que nos vamos encontrando y nos habla”, explica Argüelles. “El 99,9 por ciento de la gente acepta la broma, que nos metamos con ellos desde el sentido del humor y el respeto”, indica.

Cada doctor de la risa lleva, físicamente o no, una maleta con los recursos que va a emplear para realizar su tratamiento. Instrumentos como el ukelele o el acordeón, pompas de jabón, cajitas con piezas de goma eva, marionetas, globos, objetos para realizar números de magia o malabares son algunas de las herramientas de las que se valen. “Tenemos la suerte de ser un grupo muy variopinto y solemos intercambiar entre nosotros recursos fáciles de utilizar”.

El tiempo que pasan con cada uno de los pacientes lo dedican a lo que el niño prefiera. “ A veces, más que hacer efectos o números, lo que hacemos es hablar y, sobre, todo escuchar lo que necesitan contar a alguien que no tenga bata blanca (la nuestra está tuneada). Nunca preguntamos ‘¿qué te pasa?’ o ‘¿cómo estás?’, somos doctores y ya sabemos lo que tienen, así que si quieres contar algo, puedes, si no, no hay problema”.

Momentos duros

La labor de ser payaso de hospital tiene sus momentos duros y algunos han tenido que abandonar durante un tiempo para darse un respiro. Argüelles menciona uno reciente: “Entramos en una habitación y nos encontramos a una niña con su madre peinándole la melena. Las dos estaban con cara tristona. Nos dijeron que pasáramos un rato. Saludamos, le hicimos un cariño y abandonamos a medida que el pelo se iba quedado en el cepillo. Al salir por la puerta a mi compañera le dio un bajón, así que tuvimos que parar un rato y recuperar fuerzas para seguir con las visitas a otros niños”. En otras ocasiones, sobre todo con pacientes oncológicos a los que llevan tiempo visitando, “llegas un día y echas de menos a un niño”.

Los bebés también son sus pacientes. “No nos hacen tanto caso como los mayores; o sí, porque les llaman la atención los colorines con los que vamos vestidos, la música o las luces, pero además de ellos están sus papás, que muchas veces nos necesitan”.

Precisamente son algunos padres los que colaboran con una de las pequeñas fuentes de financiación de la asociación Galiclown, en concreto la de obsequiar a invitados a eventos como bodas, bautizos y comuniones con una pequeña caja con un nariz de payaso y una tarjeta solidaria de la entidad. “Así, nos echan un mano y dan a conocer nuestro proyecto”, dice Argüelles. “El último que nos ha hecho un pedido para un bautizo era el padre de un niño al que visitamos en el hospital; nos dijo que le habíamos sido de gran ayuda”.

Talleres y charlas

A raíz de la pandemia, algunos miembros del equipo no se han visto con fuerzas para continuar realizando las visitas hospitalarias y otras personas han mostrado su interés en colaborar con Galiclown en su tarea en pediatría. Fue entonces cuando se plantearon la posibilidad de ofrecer talleres en el aula escolar del hospital, actividad que han comenzado a prestar las tardes de dos lunes al mes durante hora y media. Manualidades, cuentacuentos, globoflexia y espectáculos de magia son algunas de las propuestas que han ofrecido de momento.

La lista de actividades que promueve Galiclown se completa con visitas a centros de formación, ya sea a alumnos que cursan ciclos de estudios de la rama sanitaria como a escolares. En ambos casos el objetivo es divulgar la labor de los payasos de hospital. “Es una manera de que nos conozcan, hablen de nuestro proyecto y, si nos ven en el hospital, sepan quiénes somos y qué hacemos”.

Objetivo: llegar a más sitios

“En otros puntos de España el payaso de hospital está considerado como trabajador del centro, al igual que el capellán o el personal de limpieza, y existe una dotación económica específica”, expone Argüelles, indicando así uno de los objetivos que tiene este colectivo a nivel estatal. De ese modo, podrían contar con más recursos –de momento no tienen ninguna fuente fija de financiación ni subvención de ningún organismo público –y atender a pacientes de más edad. “Nuestros mayores también nos necesitan;_hemos estado en algunos centros geriátricos que nos han reclamado”, manifiesta Argüelles.

Galiclown tiene como ámbito geográfico toda Galicia, aunque de momento solo esté presente en el área sanitaria de Vigo. De ahí que se plantee como meta poder llegar a estar presentes en todos los hospitales gallegos.

Más voluntarios y colaboradores

“Estamos abiertos a nuevos voluntarios”, comenta Argüelles. Los interesados en formar parte del proyecto como payasos de hospital han de someterse a una formación previa que incluye al menos cuatro días de visita acompañando a una pareja de veteranos. También es bienvenida otro tipo de ayuda voluntaria, y sea como colaborador económico, participando en los talleres que ofrecen en el hospital o bien echando una mano en la parte administrativa. “Como asociación tenemos necesidades a nivel gestoría para trámites que tenemos que presentar y que no se nos dan bien”. Los interesados pueden contactar con Galiclown a través de internet en los siguientes enlaces: https://www.instagram.com/galiclown_pallasosdehospital/, https://www.facebook.com/galiclown y http://galiclown.org/.