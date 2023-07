Contra catetos que dan likes, la revolución del carballo de Padroso

Suena en mi ordenador, leve y de fondo, no una sinfonía de Mahler sino la voz de nuestro Manuel Sirera cantando sus arias favoritas, y por el amplio ventanal de la casa en que me hallo quiere entrar ya la naturaleza aún verde a estas horas tan tempranas. El sol se anuncia radiante esta mañana que comienza con un caudal de trinos; dos petirrojos juegan entre ramas. Pensaba, ante el calor que avisa, escribir de algo leve, de lectura vaporosa y ligera para sobrellevarlo como el amor en Tamara Falcó o la paternidad heroica de Bertín Osborne pero llega a mis manos una foto cordial de humanos en torno a un carballo centenario, el de Padroso, y cambio de tercio porque nunca hubo homenaje como el que Bieito Ledo organizó a tal arbolazo. Fue en sus tierras de nacencia hace unos días y en señal de acato a la naturaleza allí fue gente muy diversa y de cultural poso, con el ex presidente de la RAG e indomable escritor Alonso Montero al galope de sus 94 pródigos años como obispo seglar de una laica asamblea de notables.

